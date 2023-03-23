https://sputniknews.com.tr/20230323/lavrov-almanya-kuzey-akim-sabotajlariyla-ilgili-hakikati-itiraf-etmeyecek-1068671097.html
Lavrov: Almanya, Kuzey Akım sabotajlarıyla ilgili hakikati itiraf etmeyecek
Lavrov: Almanya, Kuzey Akım sabotajlarıyla ilgili hakikati itiraf etmeyecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlarla ilgili hakikati itiraf etmeyeceğini söyledi. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T15:45+0300
2023-03-23T15:45+0300
2023-03-23T15:45+0300
dünya
kuzey akım
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abd
sergey lavrov
sabotaj
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Burundi Dışişleri Bakanı Albert Shingiro'yla Soçi'deki görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Kuzey Akım'la ilgili durumda, mevcut Alman yöneticilerin farklı bir şeyler yapma cesaretini bulacaklarına ve her ne olursa olsun hakikati itiraf edeceklerine inanmak için hiçbir dayanağım yok" dedi.Rusya'nın hakikatin ortaya çıkmasını sağlayacağını vurgulayan Lavrov, BM'nin, AB'nin enerji güvenliğinin büyük oranda bağlı olduğu bu kritik altyapı tesisine yönelik terör unsurlarıyla mücadeledeki sorumluluğunun farkına varacağını umduğunu dile getirdi.Rusya'nın bu amaçla BM Güvenlik Konseyi'ne Kuzey Akım sabotajlarının uluslararası uzmanların katılımıyla tarafsız ve şeffaf şekilde soruşturulmasını öngören bir karar tasarısı sunduğunu anlatan Lavrov, "Çin'in desteğini aldık. Ancak ABD, çok sinirli bir şekilde tepki gösterdi ve davranışları 'panik halindeki korkuya' benziyor. Washington, Rus tasarısı aleyhinde oy kullanmasını beklediği ülkeleri müttefikleriyle bir araya getirmeye başladı. Bu girişimi engellemek için yeterli oyu bile alacaklarını dışlamıyorum. O zaman saklayacak bir şeyler olduğuna dair imzalarını atmış olacaklar, o zaman Seymour Hersh tarafından sunulan verilerin objektifliği teyit edilecek" ifadelerini kullandı.Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki Hersh, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıların emrini ABD Merkezi Haberalma (CIA) Direktörü William Burns'ün verdiğini yazarak büyük ses getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230323/hersh-scholz-kuzey-akimla-ilgili-verileri-gizleme-konusunda-abdye-yardimci-oluyor-1068640413.html
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kuzey akım, rusya, abd, sergey lavrov, sabotaj
kuzey akım, rusya, abd, sergey lavrov, sabotaj
Lavrov: Almanya, Kuzey Akım sabotajlarıyla ilgili hakikati itiraf etmeyecek
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlarla ilgili hakikati itiraf etmeyeceğini söyledi.
Burundi Dışişleri Bakanı Albert Shingiro'yla Soçi'deki görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Kuzey Akım'la ilgili durumda, mevcut Alman yöneticilerin farklı bir şeyler yapma cesaretini bulacaklarına ve her ne olursa olsun hakikati itiraf edeceklerine inanmak için hiçbir dayanağım yok" dedi.
Rusya'nın hakikatin ortaya çıkmasını sağlayacağını vurgulayan Lavrov, BM'nin, AB'nin enerji güvenliğinin büyük oranda bağlı olduğu bu kritik altyapı tesisine yönelik terör unsurlarıyla mücadeledeki sorumluluğunun farkına varacağını umduğunu dile getirdi.
Rusya'nın bu amaçla BM Güvenlik Konseyi'ne Kuzey Akım sabotajlarının uluslararası uzmanların katılımıyla tarafsız ve şeffaf şekilde soruşturulmasını öngören bir karar tasarısı sunduğunu anlatan Lavrov, "Çin'in desteğini aldık. Ancak ABD, çok sinirli bir şekilde tepki gösterdi ve davranışları 'panik halindeki korkuya' benziyor. Washington, Rus tasarısı aleyhinde oy kullanmasını beklediği ülkeleri müttefikleriyle bir araya getirmeye başladı. Bu girişimi engellemek için yeterli oyu bile alacaklarını dışlamıyorum. O zaman saklayacak bir şeyler olduğuna dair imzalarını atmış olacaklar, o zaman Seymour Hersh tarafından sunulan verilerin objektifliği teyit edilecek" ifadelerini kullandı.
Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki Hersh, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıların emrini ABD Merkezi Haberalma (CIA) Direktörü William Burns'ün verdiğini yazarak büyük ses getirmişti.