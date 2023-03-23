https://sputniknews.com.tr/20230323/hersh-scholz-kuzey-akimla-ilgili-verileri-gizleme-konusunda-abdye-yardimci-oluyor-1068640413.html
Hersh: Scholz, Kuzey Akım’la ilgili verileri gizleme konusunda ABD’ye yardımcı oluyor
Hersh: Scholz, Kuzey Akım’la ilgili verileri gizleme konusunda ABD’ye yardımcı oluyor
ABD'nin savaş ve insanlık suçlarını ortaya çıkaran araştırmalarıyla dünyaca tanınan saygın gazeteci Seymour Hersh, ABD Başkanı Biden’ın Ukrayna ordusunun... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T01:18+0300
2023-03-23T01:18+0300
2023-03-23T01:18+0300
ukrayna krizi
seymour hersh
abd
joe biden
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Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh, CGTN’ye demecinde ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'daki 'savaş alanındaki' durum nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya karar verdiğini ifade etti.'Biden, Ukrayna ordusunun cephedeki başarısızlığı nedeniyle Kuzey Akım boru hatlarını patlatmaya karar verdi'Hersh, “Eylül ayının sonunda Biden, benim vakıf olmadığım nedenlerle bu kararı verdi. Büyük olasılıkla, Ukrayna'nın savaş alanındaki başarısızlıkları nedeniyle, çatışmanın Batı Avrupa ülkeleri, özellikle de Almanya tarafından daha fazla finanse edilmeyeceği konusu onu endişelendirdi” dedi.Hersh ayrıca, Batı medyasının sabotajın arkasında ‘sahte pasaportlu bir grup Ukraynalı ve bir milyon dolara kiralanan yat’ olduğu yönündeki versiyonunun hiç bir dayanağının bulunmadığını vurguladı.Hersh, Almanya Başbakanı Scholz’un sonbahardan bu yana, Washington’un Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili bilgiyi gizleme çabalarına destek verdiğini belirtti.Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki Seymour Hersh, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj olacağını önceden bilip bilmediği sorusunun halâ cevap beklediğini yazdı.Hersh, Substack platformu için kaleme aldığı yazısında, “Şimdilik, Şansölye Scholz'un geçen sonbahardan beri Biden yönetiminin Baltık Denizi'ndeki operasyonunu örtbas etmesini desteklemekte açıkça rol oynadığını belirtilmek gerekiyor” ifadesini kullandı.Alman liderinin Mart başında ABD’yi ziyaret ettiğini anımsatan Hersh, ziyaret programında sadece iki açık etkinliğin bulunduğuna, Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden’in basın toplantısı düzenlemediğine dikkat çekti. Ancak daha sonra, iki lider arasında görüşmenin 80 dakika sürdüğünün ve büyük kısmında yardımcılarının bile yer almadığının ortaya çıktığını anımsatan gazeteci, görüşmenin ardından hiçbir resmi açıklamanın yapılmadığına işaret etti. Hersh, diplomatik bilgilere erişimi olan bir kaynağın, görüşmede “doğalgaz boru hatlarıyla ilgili ifşaatın” ele alındığını söylediğini yazdı.Görüşmenin ardından CIA’ye, Almanya istihbaratıyla birlikte, Kuzey Akım’lardaki olayla ilgili Amerikan ve Alman basınına alternatif görüş sunacak bir perde hazırlama talimatının verildiğini belirten Hersh, Biden’in sabotaj kararını verirken akılsızca davrandığını ve şimdi yalan söylemek zorunda kaldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230317/fransiz-siyasetci-philippot-abdyi-kuzey-akimi-patlatmakla-sucladi-1068417473.html
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seymour hersh, abd, joe biden
seymour hersh, abd, joe biden
Hersh: Scholz, Kuzey Akım’la ilgili verileri gizleme konusunda ABD’ye yardımcı oluyor
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ABD'nin savaş ve insanlık suçlarını ortaya çıkaran araştırmalarıyla dünyaca tanınan saygın gazeteci Seymour Hersh, ABD Başkanı Biden’ın Ukrayna ordusunun cephede aldığı yenilgiler nedeniyle Kuzey Akım gaz boru hatlarını patlatmaya karar verdiğini söyledi.
Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh, CGTN’ye demecinde ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'daki 'savaş alanındaki' durum nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya karar verdiğini ifade etti.
'Biden, Ukrayna ordusunun cephedeki başarısızlığı nedeniyle Kuzey Akım boru hatlarını patlatmaya karar verdi'
Hersh, “Eylül ayının sonunda Biden, benim vakıf olmadığım nedenlerle bu kararı verdi. Büyük olasılıkla, Ukrayna'nın savaş alanındaki başarısızlıkları nedeniyle, çatışmanın Batı Avrupa ülkeleri, özellikle de Almanya tarafından daha fazla finanse edilmeyeceği konusu onu endişelendirdi” dedi.
Hersh ayrıca, Batı medyasının sabotajın arkasında ‘sahte pasaportlu bir grup Ukraynalı ve bir milyon dolara kiralanan yat’ olduğu yönündeki versiyonunun hiç bir dayanağının bulunmadığını vurguladı.
Hersh, Almanya Başbakanı Scholz’un sonbahardan bu yana, Washington’un Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili bilgiyi gizleme çabalarına destek verdiğini belirtti
.
Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki Seymour Hersh, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj olacağını önceden bilip bilmediği sorusunun halâ cevap beklediğini yazdı.
Hersh, Substack platformu için kaleme aldığı yazısında, “Şimdilik, Şansölye Scholz'un geçen sonbahardan beri Biden yönetiminin Baltık Denizi'ndeki operasyonunu örtbas etmesini desteklemekte açıkça rol oynadığını belirtilmek gerekiyor” ifadesini kullandı.
Alman liderinin Mart başında ABD’yi ziyaret ettiğini anımsatan Hersh, ziyaret programında sadece iki açık etkinliğin bulunduğuna, Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden’in basın toplantısı düzenlemediğine dikkat çekti. Ancak daha sonra, iki lider arasında görüşmenin 80 dakika sürdüğünün ve büyük kısmında yardımcılarının bile yer almadığının ortaya çıktığını anımsatan gazeteci, görüşmenin ardından hiçbir resmi açıklamanın yapılmadığına işaret etti. Hersh, diplomatik bilgilere erişimi olan bir kaynağın, görüşmede “doğalgaz boru hatlarıyla ilgili ifşaatın” ele alındığını söylediğini yazdı.
Görüşmenin ardından CIA’ye, Almanya istihbaratıyla birlikte, Kuzey Akım’lardaki olayla ilgili Amerikan ve Alman basınına alternatif görüş sunacak bir perde hazırlama talimatının verildiğini belirten Hersh, Biden’in sabotaj kararını verirken akılsızca davrandığını ve şimdi yalan söylemek zorunda kaldığını kaydetti.