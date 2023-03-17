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https://sputniknews.com.tr/20230317/fransiz-siyasetci-philippot-abdyi-kuzey-akimi-patlatmakla-sucladi-1068417473.html
Fransız siyasetçi Philippot, ABD’yi Kuzey Akım’ı patlatmakla suçladı
Fransız siyasetçi Philippot, ABD’yi Kuzey Akım’ı patlatmakla suçladı
Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırının arkasında ABD’nin durduğunu... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T22:41+0300
2023-03-17T22:41+0300
dünya
abd
kuzey akım
yazı
florian philippot
rusya
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Philippot, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Çok saygın gazeteci Seymour Hersh’in ileri sürdüğü teoriden önce de patlamanın arkasında Amerikalıların durduğu açıktı. Zira Ukrayna’daki savaş öncesinde de ABD yıllar boyunca Kuzey Akım doğalgaz boru hattına karşı mücadele ediyordu. Bu, politikalarının devamlı unsuru haline gelmişti. 2022 Şubat ayının başında Biden, Amerikalıların boru hattının ortadan kalkması için her şey yapabilecek güçte olduğunu alenen dile getirmişti. Öyle de oldu. Zira bu Amerikalıların çıkarınaydı” ifadesini kullandı.“Geriye kalan tek soru, Amerikalıların bunu tek başına mı yoksa Norveç’le birlikte mi yaptı?” diyen Fransız politikacı, “Bunda saçma hiçbir şey yok, çünkü Norveç, gaz konusunda Rusya’nın rakibi ve birçok ülkede Rus gazının yerini Norveç gazı aldı. Yani onların da çıkarınaydı ve bu sayede zenginliklerine zenginlik kattılar” dedi.Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir yazı yayımlamıştı. Washington, bu suçlamayı reddetmişti.
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abd, kuzey akım, yazı, florian philippot, rusya
abd, kuzey akım, yazı, florian philippot, rusya

Fransız siyasetçi Philippot, ABD’yi Kuzey Akım’ı patlatmakla suçladı

22:41 17.03.2023
© İHAKuzey Akım boru hatlarının hasarlı bölümlerinden çıkan gaz sızıntısı
Kuzey Akım boru hatlarının hasarlı bölümlerinden çıkan gaz sızıntısı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© İHA
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Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırının arkasında ABD’nin durduğunu belirtti.
Philippot, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Çok saygın gazeteci Seymour Hersh’in ileri sürdüğü teoriden önce de patlamanın arkasında Amerikalıların durduğu açıktı. Zira Ukrayna’daki savaş öncesinde de ABD yıllar boyunca Kuzey Akım doğalgaz boru hattına karşı mücadele ediyordu. Bu, politikalarının devamlı unsuru haline gelmişti. 2022 Şubat ayının başında Biden, Amerikalıların boru hattının ortadan kalkması için her şey yapabilecek güçte olduğunu alenen dile getirmişti. Öyle de oldu. Zira bu Amerikalıların çıkarınaydı” ifadesini kullandı.
“Geriye kalan tek soru, Amerikalıların bunu tek başına mı yoksa Norveç’le birlikte mi yaptı?” diyen Fransız politikacı, “Bunda saçma hiçbir şey yok, çünkü Norveç, gaz konusunda Rusya’nın rakibi ve birçok ülkede Rus gazının yerini Norveç gazı aldı. Yani onların da çıkarınaydı ve bu sayede zenginliklerine zenginlik kattılar” dedi.
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir yazı yayımlamıştı. Washington, bu suçlamayı reddetmişti.
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