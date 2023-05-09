https://sputniknews.com.tr/20230509/abnin-cin-sirketlerine-yaptirima-hazirlandigi-sirada-almanya-ile-cin-disisleri-bakanlari-kapisti-1070854674.html

AB'nin Çin şirketlerine yaptırıma hazırlandığı sırada Almanya ile Çin dışişleri bakanları kapıştı

AB'nin Çin şirketlerine yaptırıma hazırlandığı sırada Almanya ile Çin dışişleri bakanları kapıştı

Çin ve Almanya Dışişleri Bakanları Qin Gang ve Annalena Baerbock'un bir ay içindeki ikinci buluşmaları Rusya kapışmasına sahne oldu. Qin, AB'ye, Rusya... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T19:29+0300

2023-05-09T19:29+0300

2023-05-09T19:53+0300

ukrayna krizi

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avrupa

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yaptırım

annalena baerbock

qin gang

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ABD ile müttefiklerinin Çin'e karşı kuşatma kapsamında yürüttüğü mikroçip savaşları, AB'nin Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarının 11. paketine sıçradı. AB'nin yeni paketi görüşmeye başladığı dönemde, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, nisan ortasında Pekin'de ağırladığı Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a iade-i ziyarette bulundu. Qin'in Yeşiller'den savaş çığırtkanı Alman mevkidaşıyla bir ay içindeki ikinci buluşması, kapışmaya dönüştü. AB'de Rusya'ya yardım ettikleri gerekçesiyle Çin'in en az 8 şirketine yaptırım uygulamanın tartışılmasına tepki gösteren Qin, Pekin'in çıkarlarını korumak için misillemede bulunacağı uyarısını yaptı. 'Çin ile Rusya'nın şirketlerinin yürüttüğü normal alışveriş ve işbirliğinin yaptırımlardan etkilenmemesi gerektiğini' belirten Qin, Pekin'in 'diğer ülkelerin kendi düzenlemelerini dayatmasına veya tek taraflı eylemde bulunmasına kesinkes karşı olduğunu' vurguladı. Çin Dışişleri Bakanı, Pekin'in, AB yaptırımına uğramaları halinde 'Çinli şirketlerin meşru çıkarlarını sıkı sıkıya korumak için gerekli tepkiyi göstereceğinin' altını çizdi. Berlin'de yaptığı açıklamalarda, Pekin'in Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için her zaman barışçı diyalogdan yana ağırlığını koyduğunu söyleyen Qin, Çin'in konuyla ilgili Ukrayna'ya Özel Temsilci göndereceğini belirtip Almanya'yı ateşkes ve barış görüşmeleri için daha fazla bastırmaya çağırdı. Alman mevkidaşı ise 'Çin'in Rusya'ya karşı net tavır alması gerektiğini, zira savaşta tarafsızlığın Moskova'nın yanında yer almak anlamına geldiğini' iddia etti:Brüksel'de görüşülen Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketinin 'baltalanmamasından' söz eden Baerbock, 'gerek sivil gerek savaş ekipmanı olarak kullanılabilen malların Çin tarafından Rusya'ya temin edilmemesi gerektiği, bunun için Çin'den şirketleri üzerinde baskı uygulamasını beklediklerini' vurguladı. Tüm bunların üstüne, Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Ukrayna çatışmalarının sona erdirilmesinde belirleyici rol oynamasını istedi.Qin ise Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın Çin'den ayrışmaya veya siyasi farklılıklar gerekçesiyle ekonomik olarak uzaklaşmaya çalışması halinde 'ağır bedel ödeyeceği' uyarısını ihmal etmedi. Fransız haber ajansı AFP, 11. yaptırım paketinin taslak belgelerini gördüğünü duyurdu. Buna göre AB, mikroçipler gibi savaşta kullanılabilecek hassas teknolojilerin üçüncü ülkeler aracılığıyla Rusya'ya yeniden ihracına karşı sert önlemler almak istiyor. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu, Rusya'ya sattıkları şüphesiyle Çin'in 8 şirketine hassas teknoloji ihracatının durdurulmasını tavsiye etti.Bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Moskova'nın AB'nin Rusya yaptırımlarını atlatmasına yardımcı olan ülkelere karşı ticari önlemler alınması çağrısı yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte açıklama yapan von der Leyen, AB'nin yaptırım uygulamalarında yeni bir emsal oluşturacak üçüncü ülkelere yönelik önlemlerim AB üyesi 27 ülkenin tartıştığı yeni Rusya yaptırımlarının bir parçası olması gerektiğini savundu. Komisyon Başkanı "Son zamanlarda, Avrupa Birliği ve belirli üçüncü ülkeler aracılığıyla son derece olağandışı ticaret akışlarında bir büyüme görüyoruz. Bu mallar daha sonra Rusya'ya gidiyor” diyerek ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20230509/zelenskiy-9-mayista-avrupa-gununu-kutladi-1070838624.html

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almanya, avrupa, ab, çin, rusya, ukrayna, yaptırım, annalena baerbock, qin gang