https://sputniknews.com.tr/20230509/zelenskiy-9-mayista-avrupa-gununu-kutladi-1070838624.html

Zelenskiy, 9 Mayıs'ta 'Avrupa Günü'nü kutladı

Zelenskiy, 9 Mayıs'ta 'Avrupa Günü'nü kutladı

Ukrayna lideri Zelenskiy, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile 'Avrupa Günü'nü kutladı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T13:57+0300

2023-05-09T13:57+0300

2023-05-09T13:57+0300

dünya

ursula von der leyen

vladimir zelenskiy

ukrayna

ab

avrupa birliği

9 mayıs zafer bayramı

9 mayıs

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Zelenskiy, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Bundan böyle 9 Mayıs, Avrupa Birliği'nde ve Ukrayna'da Avrupa Günü olacak" ifadelerini kullandı. Von Der Leyen ise, "Kiev'e geri dönmek güzel. Değerlerimizin her gün savunulduğu yer. Bu yüzden Avrupa gününü kutlamak için çok uygun bir yer" dedi.

ukrayna

avrupa birliği

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2023

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ursula von der leyen, vladimir zelenskiy, ukrayna, ab, avrupa birliği, 9 mayıs zafer bayramı, 9 mayıs