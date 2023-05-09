https://sputniknews.com.tr/20230509/zelenskiy-9-mayista-avrupa-gununu-kutladi-1070838624.html
Zelenskiy, 9 Mayıs'ta 'Avrupa Günü'nü kutladı
Zelenskiy, 9 Mayıs'ta 'Avrupa Günü'nü kutladı
Ukrayna lideri Zelenskiy, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile 'Avrupa Günü'nü kutladı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T13:57+0300
2023-05-09T13:57+0300
2023-05-09T13:57+0300
dünya
ursula von der leyen
vladimir zelenskiy
ukrayna
ab
avrupa birliği
9 mayıs zafer bayramı
9 mayıs
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Zelenskiy, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Bundan böyle 9 Mayıs, Avrupa Birliği'nde ve Ukrayna'da Avrupa Günü olacak" ifadelerini kullandı. Von Der Leyen ise, "Kiev'e geri dönmek güzel. Değerlerimizin her gün savunulduğu yer. Bu yüzden Avrupa gününü kutlamak için çok uygun bir yer" dedi.
ukrayna
avrupa birliği
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ursula von der leyen, vladimir zelenskiy, ukrayna, ab, avrupa birliği, 9 mayıs zafer bayramı, 9 mayıs
ursula von der leyen, vladimir zelenskiy, ukrayna, ab, avrupa birliği, 9 mayıs zafer bayramı, 9 mayıs
Zelenskiy, 9 Mayıs'ta 'Avrupa Günü'nü kutladı
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Ukrayna lideri Zelenskiy, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile 'Avrupa Günü'nü kutladı.
Zelenskiy, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Bundan böyle 9 Mayıs, Avrupa Birliği'nde ve Ukrayna'da Avrupa Günü olacak" ifadelerini kullandı.
Von Der Leyen ise, "Kiev'e geri dönmek güzel. Değerlerimizin her gün savunulduğu yer. Bu yüzden Avrupa gününü kutlamak için çok uygun bir yer" dedi.