https://sputniknews.com.tr/20230508/ab-rusyaya-yeni-yaptirim-hazirliginda-1070780516.html

AB, Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığında

AB, Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'ya yönelik 11. yaptırım paketi teklifini üye ülkelere gönderdi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T14:17+0300

2023-05-08T14:17+0300

2023-05-08T14:17+0300

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AB Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu."AB Komisyonu'nun 11. yaptırım paketi teklifini üye ülkelere gönderildiğini teyit ediyorum" diyen Mamer, bu aşamada üye ülkelerin paket içeriğini değerlendireceklerini belirtti.Mamer, yeni yaptırım paketine ilişkin detayları henüz paylaşamayacağına işaret ederek, bu pakette yaptırımların uygulanması, etkinliği ve delinmesinin önlenmesine odaklanacaklarını vurguladı."Paket, Rusya'ya yapılan ihracata ve bunun nasıl ele alınması gerektiğine bakacaktır" diyen Mamer, Rusya'nın kısıtlanan ürünleri diğer ülkelerden ithal etmesini önlemek istediklerini ifade etti.Mamer, bu aşamada yeni yaptırım paketinin çarşamba günü, üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki Daimi Temsilciler Komitesi’nde (COREPER) ele alınmasını beklediğini söyledi.Avrupa basına göre, AB'nin yeni yaptırım paketi teklifinde Rusya'ya askeri amaçla kullanılabilen ekipmanları tedarik ettiği gerekçesiyle 7 Çinli firma da bulunuyor.AB, şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı. Binin üzerinde kişi ve 200’e yakın kurumun mal varlıkları donduruldu.

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