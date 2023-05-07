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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230507/ak-partinin-istanbul-mitingi-basladi-1070747639.html
AK Parti'nin İstanbul mitingi I Erdoğan: Resmi rakamlara göre alanda 1 milyon 700 bin kişi var
AK Parti'nin İstanbul mitingi I Erdoğan: Resmi rakamlara göre alanda 1 milyon 700 bin kişi var
AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi' başladı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Resmi rakamlara göre... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T16:38+0300
2023-05-07T17:09+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
istanbul
miting
atatürk havalimanı
süleyman soylu
recep tayyip erdoğan
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AK Parti'nin yoğun katılımlı İstanbul mitinginda ilk olarak İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu söz aldı. Soylu, “Siyasi tarihimizin tüm siyasi tarihimizin şu anda en büyük mitingini gerçekleştiriyoruz. Size bu yakışır. Saf saf dizildiniz. Hep birlikte dizildik. Hak için adalet için, dünyaya hak sözünü haykırmak için dizildik. Doğru adama, doğru zamanda verdiğiniz destek sayesinde 21 yılda bu ülkede büyük devrimlerin, büyük değişimlerin altında imza atıldı. Hepinizin sayesinde. Korkmadınız, ürkmediniz, sinmediniz, çekinmediniz. Bugün Türkiye karşı karşıya kaldığı bütün badirelere rağmen istikametine devam ediyor. Eğitimde, ulaşımda, enerjide, güvenlikte, sağlıkta, bilişimde alt yapısını tamamladı.Türkiye'yi dünyanın standartlarına getirdi. Gezi olaylarına rağmen, 17-25 Aralık darbesine rağmen, 6-8 Ekim'de bu ülkenin güneydoğusunu yıkıp yıkmalarına rağmen, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimine rağmen, bin 300 kilometrelik mesafede terör koridoru kurmak istemelerine rağmen, dünyanın en büyük salgını ile karşı karşıya kalmamıza rağmen, Ukrayna Rusya savaşına rağmen, dünyanın en büyük göç dalgasına karşı karşı kalmamıza rağmen siz Tayyip Erdoğan'ı terk etmediniz. Siz Tayyip Erdoğan'ı yedirmediniz bunlara. Reisimiz gemiyi karaya oturtmadı, selamete çıkardı, istikamete gidiyoruz” ifadelerini kullandı.Çocukluğu döneminde okullarda kutlanan Yerli Malı Haftalarını hatırlatan Bakan Soylu, “Tayyip Erdoğan Türkiyesinde yerli malları haftasını TEKNOFEST'te kutluyoruz. İHA'yla, SİHA'yla, Akıncı'yla, Kızılelma ile, ATAK helikopterlerimizle, Altay tanklarımızla kutluyoruz. Siz büyük devrimlerin altına imza attınız. Onun için çıldırıyorlar, saldırıyorlar. Onun için Türkiye'nin gelişmesini ve büyümesini hazmedemiyorlar. Allah'ın izni ile 14 Mayıs'ta reisimiz Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu millet de Kemal'e bay bay diyecek” şeklinde konuştu.Terörle mücadelede 'kat edilen mesafeyi' anlatan Bakan Soylu, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile terörü sildik süpürdük mü. Doğu ile batıyı birbiri ile kardeş yaptık mı. Bu ülkede ‘ben dindarım' diyen diyebildi mi. ‘Kürdüm, Aleviyim'' diyen diyebildi mi? 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Tayyip Erdoğan'ın yüzünü kara çıkarmamak için gece gündüz çalıştım. Sellerden teröre her yere koştum. Size bir tek şey söylüyorum İstanbul, Tayyip Erdoğan size emanettir” diye konuştu.Mikrofonu devralan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu: * Bu ne muhteşem bir ihtişam. Her semtini ayrı ayrı selamlıyorum İstanbul. * İstanbul'u dünyada saygın bir şehir haline getirdik.* Resmi rakamlara göre alanda 1 milyon 700 bin kişi var.* Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara (Millet İttifakı) gereken cevabı verecek. İstanbul 'Evet' derse bu iş biter. İstanbul 'Birilerini emekli edeceğiz' derse bu iş biter.* Biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük, bugün de milletimizle yol yürüyoruz.* Atatürk Havalimanı bizim için eskiden seyahat ettiğimiz bir yer değildir. Bu CHP'nin ülkede dikili taşı, ağacı yok.* Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle gezen Kılıçdaroğlu'na ülkemizi böldürtmeyeceğiz.* Bu kardeşinizi FETÖ'cüler ailesiyle birlikte öldürmeye geldi. Gece buraya indik. Bay Bay Kemal Bakırköy Belediyesi'ne gidip kahve içti. Yalan bol bunda, 'Haberim olsa beklerdim' dedi. Hayatı yalan. Ama bizim ona ihtiyacımız yoktu, on binler buradaydı.* Milli iradenin şahlanışı 15 Temmuz'da rahatsız olanlar buradan her geçtiklerinde yine rahatsız oluyorlar. Neden mitingini burada yapmadı da Maltepe'de yaptı? Bu kabuslarını hiç bitirmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte biz kuracağız.
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ak parti, istanbul, miting, atatürk havalimanı, süleyman soylu, recep tayyip erdoğan
ak parti, istanbul, miting, atatürk havalimanı, süleyman soylu, recep tayyip erdoğan

AK Parti'nin İstanbul mitingi I Erdoğan: Resmi rakamlara göre alanda 1 milyon 700 bin kişi var

16:38 07.05.2023 (güncellendi: 17:09 07.05.2023)
© AAAK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi' başladı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Resmi rakamlara göre alanda 1 milyon 700 bin kişi var" dedi.
AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi' başladı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi rakamlara göre alanda 1 milyon 700 bin kişi var dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2023
© AA
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AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi' başladı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Resmi rakamlara göre alanda 1 milyon 700 bin kişi var" dedi.
AK Parti'nin yoğun katılımlı İstanbul mitinginda ilk olarak İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu söz aldı.
Soylu, “Siyasi tarihimizin tüm siyasi tarihimizin şu anda en büyük mitingini gerçekleştiriyoruz. Size bu yakışır. Saf saf dizildiniz. Hep birlikte dizildik. Hak için adalet için, dünyaya hak sözünü haykırmak için dizildik. Doğru adama, doğru zamanda verdiğiniz destek sayesinde 21 yılda bu ülkede büyük devrimlerin, büyük değişimlerin altında imza atıldı. Hepinizin sayesinde. Korkmadınız, ürkmediniz, sinmediniz, çekinmediniz. Bugün Türkiye karşı karşıya kaldığı bütün badirelere rağmen istikametine devam ediyor. Eğitimde, ulaşımda, enerjide, güvenlikte, sağlıkta, bilişimde alt yapısını tamamladı.
Türkiye'yi dünyanın standartlarına getirdi. Gezi olaylarına rağmen, 17-25 Aralık darbesine rağmen, 6-8 Ekim'de bu ülkenin güneydoğusunu yıkıp yıkmalarına rağmen, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimine rağmen, bin 300 kilometrelik mesafede terör koridoru kurmak istemelerine rağmen, dünyanın en büyük salgını ile karşı karşıya kalmamıza rağmen, Ukrayna Rusya savaşına rağmen, dünyanın en büyük göç dalgasına karşı karşı kalmamıza rağmen siz Tayyip Erdoğan'ı terk etmediniz. Siz Tayyip Erdoğan'ı yedirmediniz bunlara. Reisimiz gemiyi karaya oturtmadı, selamete çıkardı, istikamete gidiyoruz” ifadelerini kullandı.
Çocukluğu döneminde okullarda kutlanan Yerli Malı Haftalarını hatırlatan Bakan Soylu, “Tayyip Erdoğan Türkiyesinde yerli malları haftasını TEKNOFEST'te kutluyoruz. İHA'yla, SİHA'yla, Akıncı'yla, Kızılelma ile, ATAK helikopterlerimizle, Altay tanklarımızla kutluyoruz. Siz büyük devrimlerin altına imza attınız. Onun için çıldırıyorlar, saldırıyorlar. Onun için Türkiye'nin gelişmesini ve büyümesini hazmedemiyorlar. Allah'ın izni ile 14 Mayıs'ta reisimiz Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu millet de Kemal'e bay bay diyecek” şeklinde konuştu.
Terörle mücadelede 'kat edilen mesafeyi' anlatan Bakan Soylu, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile terörü sildik süpürdük mü. Doğu ile batıyı birbiri ile kardeş yaptık mı. Bu ülkede ‘ben dindarım' diyen diyebildi mi. ‘Kürdüm, Aleviyim'' diyen diyebildi mi? 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Tayyip Erdoğan'ın yüzünü kara çıkarmamak için gece gündüz çalıştım. Sellerden teröre her yere koştum. Size bir tek şey söylüyorum İstanbul, Tayyip Erdoğan size emanettir” diye konuştu.
Mikrofonu devralan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:
* Bu ne muhteşem bir ihtişam. Her semtini ayrı ayrı selamlıyorum İstanbul.
* İstanbul'u dünyada saygın bir şehir haline getirdik.
* Resmi rakamlara göre alanda 1 milyon 700 bin kişi var.
* Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara (Millet İttifakı) gereken cevabı verecek. İstanbul 'Evet' derse bu iş biter. İstanbul 'Birilerini emekli edeceğiz' derse bu iş biter.
* Biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük, bugün de milletimizle yol yürüyoruz.
* Atatürk Havalimanı bizim için eskiden seyahat ettiğimiz bir yer değildir. Bu CHP'nin ülkede dikili taşı, ağacı yok.
* Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle gezen Kılıçdaroğlu'na ülkemizi böldürtmeyeceğiz.
* Bu kardeşinizi FETÖ'cüler ailesiyle birlikte öldürmeye geldi. Gece buraya indik. Bay Bay Kemal Bakırköy Belediyesi'ne gidip kahve içti. Yalan bol bunda, 'Haberim olsa beklerdim' dedi. Hayatı yalan. Ama bizim ona ihtiyacımız yoktu, on binler buradaydı.
* Milli iradenin şahlanışı 15 Temmuz'da rahatsız olanlar buradan her geçtiklerinde yine rahatsız oluyorlar. Neden mitingini burada yapmadı da Maltepe'de yaptı? Bu kabuslarını hiç bitirmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte biz kuracağız.
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