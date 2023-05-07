https://sputniknews.com.tr/20230507/erzurum-belediye-baskani-imamoglu-isini-birakarak-erzuruma-geliyor-burasi-milliyetci-bir-sehir-1070753922.html

Erzurum Belediye Başkanı: İmamoğlu işini bırakarak Erzurum'a geliyor, burası milliyetçi bir şehir

Erzurum Belediye Başkanı: İmamoğlu işini bırakarak Erzurum'a geliyor, burası milliyetçi bir şehir

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İmamoğlu işini bırakarak Erzurum'a geliyor, burası milliyetçi bir şehir. Burada izinsiz miting yapılamaz" dedi. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T21:53+0300

2023-05-07T21:53+0300

2023-05-07T22:23+0300

politika

erzurum

belediye başkanı

ekrem imamoğlu

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Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine ilişkin açıklamalarda bulundu.Sekmen, "Bu kaos ortamını yaratan bizzat Ekrem İmamoğlu’nun kendisidir. İmamoğlu işini bırakarak Erzurum'a geliyor, burası milliyetçi bir şehir. Burada izinsiz miting yapılamaz" ifadelerini kullandı.İmamoğlu'na yüklenen Sekmen, "Artık senin ipin pazara çıktı, seni herkes tanıdı. Şehrimizi karıştırmaya kimsenin hakkı yok. Size bu milletten artık destek yok, bunu böyle bilesiniz. CHP ne zaman miting yapmak için müracaatta bulundu? Şu anda nöbetçi savcılığa geçiyorum. Suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230507/bakan-soylu-erzurum-halkina-provokator-diyen-ekrem-imamoglunun-kendisi-provokatordur-1070753807.html

erzurum

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erzurum, belediye başkanı, ekrem imamoğlu