https://sputniknews.com.tr/20230507/erzurum-belediye-baskani-imamoglu-isini-birakarak-erzuruma-geliyor-burasi-milliyetci-bir-sehir-1070753922.html
Erzurum Belediye Başkanı: İmamoğlu işini bırakarak Erzurum'a geliyor, burası milliyetçi bir şehir
Erzurum Belediye Başkanı: İmamoğlu işini bırakarak Erzurum'a geliyor, burası milliyetçi bir şehir
Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İmamoğlu işini bırakarak Erzurum'a geliyor, burası milliyetçi bir şehir. Burada izinsiz miting yapılamaz" dedi. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T21:53+0300
2023-05-07T21:53+0300
2023-05-07T22:23+0300
politika
erzurum
belediye başkanı
ekrem imamoğlu
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Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine ilişkin açıklamalarda bulundu.Sekmen, "Bu kaos ortamını yaratan bizzat Ekrem İmamoğlu’nun kendisidir. İmamoğlu işini bırakarak Erzurum'a geliyor, burası milliyetçi bir şehir. Burada izinsiz miting yapılamaz" ifadelerini kullandı.İmamoğlu'na yüklenen Sekmen, "Artık senin ipin pazara çıktı, seni herkes tanıdı. Şehrimizi karıştırmaya kimsenin hakkı yok. Size bu milletten artık destek yok, bunu böyle bilesiniz. CHP ne zaman miting yapmak için müracaatta bulundu? Şu anda nöbetçi savcılığa geçiyorum. Suç duyurusunda bulunacağım" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230507/bakan-soylu-erzurum-halkina-provokator-diyen-ekrem-imamoglunun-kendisi-provokatordur-1070753807.html
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erzurum, belediye başkanı, ekrem imamoğlu
erzurum, belediye başkanı, ekrem imamoğlu
Erzurum Belediye Başkanı: İmamoğlu işini bırakarak Erzurum'a geliyor, burası milliyetçi bir şehir
21:53 07.05.2023 (güncellendi: 22:23 07.05.2023) Abone ol
Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İmamoğlu işini bırakarak Erzurum'a geliyor, burası milliyetçi bir şehir. Burada izinsiz miting yapılamaz" dedi.
Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sekmen, "Bu kaos ortamını yaratan bizzat Ekrem İmamoğlu’nun kendisidir. İmamoğlu işini bırakarak Erzurum'a geliyor, burası milliyetçi bir şehir. Burada izinsiz miting yapılamaz" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'na yüklenen Sekmen, "Artık senin ipin pazara çıktı, seni herkes tanıdı. Şehrimizi karıştırmaya kimsenin hakkı yok. Size bu milletten artık destek yok, bunu böyle bilesiniz. CHP ne zaman miting yapmak için müracaatta bulundu? Şu anda nöbetçi savcılığa geçiyorum. Suç duyurusunda bulunacağım" dedi.