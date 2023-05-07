https://sputniknews.com.tr/20230507/bakan-soylu-erzurum-halkina-provokator-diyen-ekrem-imamoglunun-kendisi-provokatordur-1070753807.html

Bakan Soylu: Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür

Bakan Soylu: Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür" dedi. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T21:45+0300

2023-05-07T21:45+0300

2023-05-07T22:04+0300

politika

süleyman soylu

ekrem imamoğlu

erzurum

miting

saldırı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğramasına ilişkin paylaşımda bulundu.Soylu, "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230507/erzurum-belediye-baskani-imamoglu-isini-birakarak-erzuruma-geliyor-burasi-milliyetci-bir-sehir-1070753922.html

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süleyman soylu, ekrem imamoğlu, erzurum, miting, saldırı