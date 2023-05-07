https://sputniknews.com.tr/20230507/bakan-soylu-erzurum-halkina-provokator-diyen-ekrem-imamoglunun-kendisi-provokatordur-1070753807.html
Bakan Soylu: Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür
Bakan Soylu: Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür" dedi. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T21:45+0300
2023-05-07T21:45+0300
2023-05-07T22:04+0300
politika
süleyman soylu
ekrem imamoğlu
erzurum
miting
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070518564_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f4bd80be57f39f13041b78eed2813da.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğramasına ilişkin paylaşımda bulundu.Soylu, "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230507/erzurum-belediye-baskani-imamoglu-isini-birakarak-erzuruma-geliyor-burasi-milliyetci-bir-sehir-1070753922.html
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070518564_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_baca4034cbaec8507905ba8cba9be48e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, ekrem imamoğlu, erzurum, miting, saldırı
süleyman soylu, ekrem imamoğlu, erzurum, miting, saldırı
Bakan Soylu: Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür
21:45 07.05.2023 (güncellendi: 22:04 07.05.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğramasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Soylu, "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım" dedi.