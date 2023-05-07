https://sputniknews.com.tr/20230507/bakan-varank-polisimiz-hicbir-zaman-siddete-musaade-etmez--1070752362.html
Bakan Varank: Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez
Bakan Varank: Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmamoğlu'nun Erzurum mitingine ilişkin yaptığı açıklamada, "Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez" dedi. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T20:28+0300
2023-05-07T20:28+0300
2023-05-07T20:32+0300
mustafa varank
erzurum
ekrem imamoğlu
miting
polis
habertürk tv
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine bir grup tarafından düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin Varank, "Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230507/imamoglunun-erzurum-mitingine-tasli-saldiri-1070751386.html
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mustafa varank, erzurum, ekrem imamoğlu, miting, polis, habertürk tv
mustafa varank, erzurum, ekrem imamoğlu, miting, polis, habertürk tv
Bakan Varank: Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez
20:28 07.05.2023 (güncellendi: 20:32 07.05.2023) Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmamoğlu'nun Erzurum mitingine ilişkin yaptığı açıklamada, "Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine bir grup tarafından düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin Varank, "Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez" ifadelerini kullandı.