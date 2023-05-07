https://sputniknews.com.tr/20230507/bakan-varank-polisimiz-hicbir-zaman-siddete-musaade-etmez--1070752362.html

Bakan Varank: Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez

Bakan Varank: Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmamoğlu'nun Erzurum mitingine ilişkin yaptığı açıklamada, "Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez" dedi. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

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mustafa varank

erzurum

ekrem imamoğlu

miting

polis

habertürk tv

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine bir grup tarafından düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin Varank, "Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230507/imamoglunun-erzurum-mitingine-tasli-saldiri-1070751386.html

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mustafa varank, erzurum, ekrem imamoğlu, miting, polis, habertürk tv