https://sputniknews.com.tr/20230507/imamoglunun-erzurum-mitingine-tasli-saldiri-1070751386.html

İmamoğlu’nun Erzurum mitingine taşlı saldırı

İmamoğlu’nun Erzurum mitingine taşlı saldırı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşlı saldırı girişiminde bulunuldu. İmamoğlu polise "Emniyet emniyet" diye bağırdı. İmamoğlu ayrıca, miting... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T18:45+0300

2023-05-07T18:45+0300

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2023 türkiye seçimleri

ekrem imamoğlu

erzurum

saldırı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da düzenlediği mitinge bir grup taşlı saldırıda bulundu. Konuşması sırasında otobüse atılan taşlar üzerine konuşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:Karamollaoğlu: Yolumuza devam edeceğizOlayla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:"Uğradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sn. Ekrem İmamoğlu'na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum! Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

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