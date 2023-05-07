İmamoğlu’nun Erzurum mitingine taşlı saldırı
18:45 07.05.2023 (güncellendi: 18:50 07.05.2023)
© AAEkrem İmamoğlu
© AA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşlı saldırı girişiminde bulunuldu. İmamoğlu polise "Emniyet emniyet" diye bağırdı. İmamoğlu ayrıca, miting katılımcılarına da "Size atılan taşları sakın geri atmayın, siz taş atmayın, beni dinleyin" diye seslendi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da düzenlediği mitinge bir grup taşlı saldırıda bulundu.
Konuşması sırasında otobüse atılan taşlar üzerine konuşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bir avuç insan, ne yazık ki kalpleri buzla kaplatmış olabilir. Siz onlara asla aldırış etmeyin. Onlar bu yaptıklarına pişman olacaklar.
Onlar bir süre son pişman olacaklar. Bize sevgi, barış, huzur, bolluk, berek sözleri düşüyor. Siz bunları konuşun.
Olayları seyreden polisler biz de sizleri seyrediyoruz. Bu şehrin valisi, emniyet müdürü biz de sizi seyrediyoruz.
Ekonomik kriz, yoksullukta Erzurum 62. sırada. Bu şehrin sorunu fakirlik, yoksulluk ama aldatılmış gençler, yöneticiler olabilir.
Polisler burada yaralanan vatandaşlar var siz seyrediyorsunuz. Erzurum valisi, Belediye başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. İnsanları tahrik ediyorsunuz.
Erzurum’dayız. https://t.co/jbxJrew3TF— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2023
Karamollaoğlu: Yolumuza devam edeceğiz
Olayla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:
"Uğradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sn. Ekrem İmamoğlu'na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum! Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."
Uğradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sn. @ekrem_imamoglu’na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum!— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 7, 2023
Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz!