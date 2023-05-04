https://sputniknews.com.tr/20230504/isvec-demokratlarinin-gocmen-karsiti-slogani-hukumet-kampanyasi-haline-geldi-sakin-buraya-gelmeyin-1070604127.html

İsveç Demokratları'nın göçmen karşıtı sloganı hükümet kampanyası haline geldi: Sakın buraya gelmeyin

İsveç Demokratları'nın göçmen karşıtı sloganı hükümet kampanyası haline geldi: Sakın buraya gelmeyin

İsveç'te merkez sağcı Ulf Kristersson, sayesinde başbakan koltuğuna oturduğu siyasi yelpazenin sağ ucundaki İsveç Demokratları'nın göçmenlere karşı "Sakın... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T13:28+0300

2023-05-04T13:28+0300

2023-05-04T13:30+0300

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göçmen

danimarka

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Merkez sağcı Ilımlılar lideri Ulf Kristersson'un başbakanlığındaki hükümet, entegrasyon sorununu çözmek için göçü ve büyük çete suçlarını azaltmayı amaçlayan 'İsveç'i düzene sokmak' kampanyasını açıkladı. Ancak İskandinav ülkesine kitlesel göçü caydırmaya yönelik kampanyaya slogan olarak, dışarıdan verdiği destekle hükümetin mecliste güvenoyu almasını sağlayan aşırı milliyetçi İsveç Demokratları'nın alameti farikası seçildi: "Buraya Gelme."İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson'ın 2020'de Türkiye'ye gelip Yunanistan sınırında göçmenlere dağıttığı el ilanlarında da şöyle yazıyordu:1988'de kurulan İsveç Demokratları, İsveç Nazizmi ve beyaz milliyetçiliğine dayanan köklerinden 1990'ların sonu-2000'lerin başında uzaklaşmaya başladı ve 2005'ten beri Jimmie Akesson'un önderliğinde radikal üyelerini ihraç edip platformunu ılımlılaştırarak reform sürecinden geçti. Bugün hem faşizmi hem Nazizmi resmen reddeden parti, diğer yandan mevcut göçmenlik ve entegrasyon politikalarına karşı çıkıp 'sıfır iltica göçü' talep ediyor. İsveç'te yıllardır üstüne gidilmeyen bir konu olan göçmenler ve onlarla bağlantılı suçların 2022 seçimlerinin ana gündemi haline gelmesinin ardından, haberler yıllardır kullanılmamaya özen gösterilen "paralel toplum", "girilmez bölge", "yasadışılar" ve "dışlama bölgeleri" gibi terimlerden geçilmiyor. İsveç Demokratları'nın kılavuzluğunda, Ilımlılar'ın önderliğindeki liberal-muhafazakar azınlık hükümeti de bu yılın başlarında göç politikasında 'paradigma değişikliği' ilan ederek 'yeni gelen akışını sınırlama' sözü verdi. Bu kapsamda sosyal refah devleti İsveç'in göçmenler için bolluk bereket ülkesi olduğu imajını yıkmayı ve adeta "Kim olursan ol gel" çağrısı yapan iltica politikasının artık eskisi kadar cömert olmadığı fikrini yaymayı hedefleyen kampanya başlattı. Kampanyayı "İsveç göç politikasının tam olarak neye benzediğini ve neye benzeyeceğini anlatmaya çalışıyoruz" diye duyuran Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard, bu amaçla Fransız, Danimarka ve Belçika medyasına röportaj verdi, Alman medyasında makale yayımladı, İskandinav ülkesinin göçmen politikasını ve göçmenlerin yaşam koşullarını ayrıntılarıyla anlatan bir bilgi notunu büyükelçiliklere e-postayla gönderdi.Stenergard'a göre İsveç'te ikamet eden yabancı uyrukluların yarısından fazlası kendi başlarına geçimlerini sağlayamıyor. Bu arada hem Kristersson hem de Stenergard, Danimarka'yı göçmenlik politikalarının sertleştirilmesine öncülük ettiği için övdü. Kristersson, 'İsveç'in 10-15 yıl geriden takip ettiği Danimarka'ya bu zor zamanlarda yetişmeye çalıştığından' söz etti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de Kopenhag'ın 20 yıldır devam ettirdiği katı göçmenlik politikalarının nihayet diğer ülkelere ilham vermesinden memnuniyetini ifade etti. Tüm sığınmacıların geçici statüye sahip olduğuna dair resmi politika benimseyen Danimarka, 2016'da göçmenlerin kabul ve konaklama masraflarını karşılamak gerekçesiyle 1500 ABD dolarına denk gelen 10 bin Danimarka kronunun üzerindeki nakit para, mücevher ve diğer değerli eşyalarına el konulması yetkisi veren Mücevher Yasası'nı, ardından 'Batı kökenli olmayanların' sayısını tahliyeler, daha sert cezalar, aşırı polislik ve zorunlu kreş gibi önlemlerle azaltmayı amaçlayan Getto Paketi'ni çıkarmıştı. Danimarka'nın bir başka gözde projesi, sığınmacıların taleplerinin işlemde olduğu sürece yurtdışında kurulacak kabul merkezlerinde tutulmasını içeriyor.

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https://sputniknews.com.tr/20200306/isvec-asiri-saginin-restini-feminist-partisi-gordu-arapca-kliple-milyonlarca-gocmeni-ulkeye-cagirdi-1041545482.html

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