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ABD'den Türkiye ile Macaristan'a İsveç çağrısı: NATO üyeliğinin onaylanmasını dört gözle bekliyoruz
ABD'den Türkiye ile Macaristan'a İsveç çağrısı: NATO üyeliğinin onaylanmasını dört gözle bekliyoruz
ABD, Türkiye ile Macaristan'ı, İsveç'in NATO üyeliğini 'bir an önce onaylamaya' çağırdı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T16:26+0300
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İsveç'e yaptığı ziyarette konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Yakında İsveç'i 32. üye olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Ve açık olmak gerekirse, bunun Temmuz'daki (NATO) zirvesinden önce gerçekleşmesini dört gözle bekliyoruz. Bu nedenle müttefiklerimiz Türkiye ve Macaristan'ı İsveç'in katılımını mümkün olan en kısa sürede onaylamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Austin ve İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, İsveç'in başkenti Stockholm'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.ABD'nin İsveç'e verdiği desteğin altını çizen Austin, ABD'nin İskandinav ülkesindeki askeri varlığını artırdığını söyledi ve "Derin desteğimizi vurgulamak için, (savunma bakanlığı) gemi ziyaretlerinin ve bombardıman görev gücü operasyonlarının sayısını ve İsveç ile üst düzey angajmanları artırdı" dedi.Austin ayrıca, ABD'nin Türkiye'ye F-16 için Link-16 modernizasyon kitlerinin satışını onaylamasına yönelik, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Yetkin ve güncel kabiliyetlere sahip olmaları önemli" değerlendirmesinde bulundu.
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lloyd austin, abd, türkiye, macaristan, nato, isveç

ABD'den Türkiye ile Macaristan'a İsveç çağrısı: NATO üyeliğinin onaylanmasını dört gözle bekliyoruz

16:26 19.04.2023 (güncellendi: 16:58 19.04.2023)
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKINATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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ABD, Türkiye ile Macaristan'ı, İsveç'in NATO üyeliğini 'bir an önce onaylamaya' çağırdı.
İsveç'e yaptığı ziyarette konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Yakında İsveç'i 32. üye olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Ve açık olmak gerekirse, bunun Temmuz'daki (NATO) zirvesinden önce gerçekleşmesini dört gözle bekliyoruz. Bu nedenle müttefiklerimiz Türkiye ve Macaristan'ı İsveç'in katılımını mümkün olan en kısa sürede onaylamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Austin ve İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, İsveç'in başkenti Stockholm'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
ABD'nin İsveç'e verdiği desteğin altını çizen Austin, ABD'nin İskandinav ülkesindeki askeri varlığını artırdığını söyledi ve "Derin desteğimizi vurgulamak için, (savunma bakanlığı) gemi ziyaretlerinin ve bombardıman görev gücü operasyonlarının sayısını ve İsveç ile üst düzey angajmanları artırdı" dedi.
Austin ayrıca, ABD'nin Türkiye'ye F-16 için Link-16 modernizasyon kitlerinin satışını onaylamasına yönelik, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Yetkin ve güncel kabiliyetlere sahip olmaları önemli" değerlendirmesinde bulundu.
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