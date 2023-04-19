https://sputniknews.com.tr/20230419/abdden-turkiye-ile-macaristana-isvec-cagrisi-nato-uyeliginin-onaylanmasini-dort-gozle-bekliyoruz-1069910781.html

ABD'den Türkiye ile Macaristan'a İsveç çağrısı: NATO üyeliğinin onaylanmasını dört gözle bekliyoruz

ABD'den Türkiye ile Macaristan'a İsveç çağrısı: NATO üyeliğinin onaylanmasını dört gözle bekliyoruz

ABD, Türkiye ile Macaristan'ı, İsveç'in NATO üyeliğini 'bir an önce onaylamaya' çağırdı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T16:26+0300

2023-04-19T16:26+0300

2023-04-19T16:58+0300

dünya

lloyd austin

abd

türkiye

macaristan

nato

isveç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069528193_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_001b2a67f990545d0811a808881bea88.jpg

İsveç'e yaptığı ziyarette konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Yakında İsveç'i 32. üye olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Ve açık olmak gerekirse, bunun Temmuz'daki (NATO) zirvesinden önce gerçekleşmesini dört gözle bekliyoruz. Bu nedenle müttefiklerimiz Türkiye ve Macaristan'ı İsveç'in katılımını mümkün olan en kısa sürede onaylamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Austin ve İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, İsveç'in başkenti Stockholm'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.ABD'nin İsveç'e verdiği desteğin altını çizen Austin, ABD'nin İskandinav ülkesindeki askeri varlığını artırdığını söyledi ve "Derin desteğimizi vurgulamak için, (savunma bakanlığı) gemi ziyaretlerinin ve bombardıman görev gücü operasyonlarının sayısını ve İsveç ile üst düzey angajmanları artırdı" dedi.Austin ayrıca, ABD'nin Türkiye'ye F-16 için Link-16 modernizasyon kitlerinin satışını onaylamasına yönelik, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Yetkin ve güncel kabiliyetlere sahip olmaları önemli" değerlendirmesinde bulundu.

macaristan

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lloyd austin, abd, türkiye, macaristan, nato, isveç