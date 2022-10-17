https://sputniknews.com.tr/20221017/isvecin-yeni-basbakani-kristersson-sag-yelpazenin-ucundaki-isvec-demokratlari-sayesinde-secildi-1062401866.html

İsveç'in yeni başbakanı Kristersson: Sağ yelpazenin ucundaki İsveç Demokratları sayesinde seçildi

İsveç'in yeni başbakanı Kristersson: Sağ yelpazenin ucundaki İsveç Demokratları sayesinde seçildi

İsveç'te eylüldeki seçimlerde Sosyal Demokrat Başbakan Magdalena Andersson'un yenilgiyi kabul etmesi sonrası, bugün parlamentoda düzenlenen oylamada, sağ... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T13:24+0300

2022-10-17T13:24+0300

2022-10-17T14:09+0300

dünya

isveç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062402681_0:182:800:632_1920x0_80_0_0_eb6c7499d6232cd521fe5aa38e6b72ca.jpg

İsveç'te muhafazakar eğitimli, merkez sağcı parti Ilımlılar'ın lideri Ulf Kristersson, parlamentodaki oylamada sağ siyasi yelpazenin ucundaki İsveç Demokratlarının desteği sayesinde 173'e karşı 176 oy toplayarak kılpayı farkla başbakan koltuğuna oturdu. Böylece ilk kez İsveç merkez sağı ile sağ yelpazenin en ucundaki parti arasında destek ittifakı kuruldu.Ilımlılar, Hristiyan Demokratlar ve Liberallerin kuracağı hükümete, İsveç Demokratları dışarıdan destek verecek. 11 Eylül genel seçimlerinin en büyük kazananı konumundaki İsveç Demokratları, 1930'lardan beri İsveç siyasetine hakim olan eski Başbakan Magdalena Andersson'un Sosyal Demokratları'nın arkasından, yüzde 20.5'lik rekor bir oy oranıyla ikinci büyük parti oldu.İ﻿sveç Anti-Semitizmle Mücadele Komisyonu Başkanı Willie Silberstein, İsveç Demokratlarını 'Nazi partisi' diye niteliyor. Andersson'un parlamento çoğunluğunu sağlayamadığı için seçim yenilgisini kabul etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Ilımlılar'ın 2017'den beri lideri olan Ulf Kristersson, cuma günü yaptığı açıklamada, kendi partisi, Hıristiyan Demokratlar ve Liberaller arasında üç partili bir hükümet kurmak için anlaşma sağladığını, anlaşmanın parlamentoda anahtar müttefikleri İsveç Demokratları tarafından desteklendiğini duyurmuştu. Bugün dört partinin açıkladığı 62 sayfalık işbirliği yol haritasında suç ve göçle sıkı mücadele vurgusu ve yeni nükleer reaktörlerin inşası çağrısı öne çıktı.İsveç Demokratları lideri Jimmie Akesson parlamentoya hitabında, partisinin aslında hükümette olmayı ve kabinede görev almayı tercih edeceğini, ancak en önemli meselenin hükümetin izleyeceği politikalar olduğunu söyledi.Akesson, "Önemli olan hükümetin nasıl göründüğü değil, hükümetin ne yaptığıdır" dedi.Yeni İsveç hükümetini içerde Rusya yaptırımları nedeniyle yükselen enerji fiyatları ve enflasyon, dışarıda Finlandiya ile birlikte NATO'ya giriş müzakereleri gibi meseleler bekliyor. İsveç'in NATO üyeliği önünde en büyük engeli Türkiye oluşturuyor.

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isveç