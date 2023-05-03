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Biden yönetimi, bu kez Mısır'a parmak salladı: 'Esad'la muhatap olma çabalarınızı dikkatle tartın'
Biden yönetimi, bu kez Mısır'a parmak salladı: 'Esad'la muhatap olma çabalarınızı dikkatle tartın'
Suriye ilişkileri normalleştirme yönünde adım atan Körfez ve Arap ülkelerine yönelik tehditlerine bir yenisini ekleyen Biden yönetiminden bu kez Mısır'a Beşar... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T19:57+0300
2023-05-03T20:06+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 'Mısır'ı Esad yönetimiyle iştigal etme çabalarının Suriye halkına fayda sağlayıp sağlamadığını dikkatlice incelemesi için ikaz ettiği' açıklandı. Mısır, son aylarda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yeniden temas kuran Arap ve Körfez ülkeleri arasında yer alıyor.2011'de Suriye'de vekalet savaşının başlamasında önemli rol oynayan ABD'nin bölgesel müttefikleri, Şam'ı Arap Birliği'nden dışlayıp tecrit etme çabasına girmelerinden 12 yıl sonra Esad yönetimiyle ilişkileri normalleştirme aşamasına geçti. Bu çerçevede önceki gün Ürdün'ün başkenti Amman'da Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak dışişleri bakanlarının düzenlediği toplantıyla ilgili dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri'den bilgi aldı.Telefon görüşmesiyle ilgili ABD Dışişleri'nin yazılı açıklamasında, "Blinken, Esad rejimiyle ilişki kuranların, bu çabalarının Suriye halkının ihtiyaçlarına nasıl yanıt verdiğini dikkatle tartması gerektiğini vurguladı" denildi.
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abd, ortadoğu, suriye, mısır, semih şükrü, semih şükri, antony blinken, uyarı, tehdit, beşar esad, arap, arap birliği, körfez ülkeleri
abd, ortadoğu, suriye, mısır, semih şükrü, semih şükri, antony blinken, uyarı, tehdit, beşar esad, arap, arap birliği, körfez ülkeleri

Biden yönetimi, bu kez Mısır'a parmak salladı: 'Esad'la muhatap olma çabalarınızı dikkatle tartın'

19:57 03.05.2023 (güncellendi: 20:06 03.05.2023)
© İHA / AYLİN ALBAYRAK-ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© İHA / AYLİN ALBAYRAK-
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Suriye ilişkileri normalleştirme yönünde adım atan Körfez ve Arap ülkelerine yönelik tehditlerine bir yenisini ekleyen Biden yönetiminden bu kez Mısır'a Beşar Esad yönetimiyle muhatap olma çabalarını 'dikkatle tartması' uyarısı geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 'Mısır'ı Esad yönetimiyle iştigal etme çabalarının Suriye halkına fayda sağlayıp sağlamadığını dikkatlice incelemesi için ikaz ettiği' açıklandı.
Mısır, son aylarda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yeniden temas kuran Arap ve Körfez ülkeleri arasında yer alıyor.
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Suriye'ye dayanışma ziyareti düzenledi. Ziyaret, Kahire'den Şam'a 10 yıldan sonra dışişleri düzeyinde ilk resmi ziyaret oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
DÜNYA
Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Suriye'ye 10 yıldan sonra ilk ziyaret
27 Şubat, 10:51
2011'de Suriye'de vekalet savaşının başlamasında önemli rol oynayan ABD'nin bölgesel müttefikleri, Şam'ı Arap Birliği'nden dışlayıp tecrit etme çabasına girmelerinden 12 yıl sonra Esad yönetimiyle ilişkileri normalleştirme aşamasına geçti.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Cidde Havalimanı’nda Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el Harici tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
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Suriye Dışişleri Bakanı'nın Suudi Arabistan ziyareti: ABD Arap müttefiklerini yaptırımla tehdit etti
13 Nisan, 11:43
Bu çerçevede önceki gün Ürdün'ün başkenti Amman'da Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak dışişleri bakanlarının düzenlediği toplantıyla ilgili dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri'den bilgi aldı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
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Savaşın başladığı 2011'den bu yana ilk kez bir Suudi yetkili resmi ziyaret için Suriye'de
18 Nisan, 16:28
Telefon görüşmesiyle ilgili ABD Dışişleri'nin yazılı açıklamasında, "Blinken, Esad rejimiyle ilişki kuranların, bu çabalarının Suriye halkının ihtiyaçlarına nasıl yanıt verdiğini dikkatle tartması gerektiğini vurguladı" denildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
DÜNYA
Şam'ın Arap Birliği'ne geri dönüşünü görüştüler: Ürdün 'Arap öncülüğünde siyasi çözüm başlıyor' dedi
1 Mayıs, 18:58
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