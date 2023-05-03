https://sputniknews.com.tr/20230503/biden-yonetimi-bu-kez-misira-parmak-salladi-esadla-muhatap-olma-cabalarinizi-dikkatle-tartin-1070574673.html
Biden yönetimi, bu kez Mısır'a parmak salladı: 'Esad'la muhatap olma çabalarınızı dikkatle tartın'
Biden yönetimi, bu kez Mısır'a parmak salladı: 'Esad'la muhatap olma çabalarınızı dikkatle tartın'
Suriye ilişkileri normalleştirme yönünde adım atan Körfez ve Arap ülkelerine yönelik tehditlerine bir yenisini ekleyen Biden yönetiminden bu kez Mısır'a Beşar... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T19:57+0300
2023-05-03T19:57+0300
2023-05-03T20:06+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 'Mısır'ı Esad yönetimiyle iştigal etme çabalarının Suriye halkına fayda sağlayıp sağlamadığını dikkatlice incelemesi için ikaz ettiği' açıklandı. Mısır, son aylarda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yeniden temas kuran Arap ve Körfez ülkeleri arasında yer alıyor.2011'de Suriye'de vekalet savaşının başlamasında önemli rol oynayan ABD'nin bölgesel müttefikleri, Şam'ı Arap Birliği'nden dışlayıp tecrit etme çabasına girmelerinden 12 yıl sonra Esad yönetimiyle ilişkileri normalleştirme aşamasına geçti. Bu çerçevede önceki gün Ürdün'ün başkenti Amman'da Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak dışişleri bakanlarının düzenlediği toplantıyla ilgili dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri'den bilgi aldı.Telefon görüşmesiyle ilgili ABD Dışişleri'nin yazılı açıklamasında, "Blinken, Esad rejimiyle ilişki kuranların, bu çabalarının Suriye halkının ihtiyaçlarına nasıl yanıt verdiğini dikkatle tartması gerektiğini vurguladı" denildi.
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abd, ortadoğu, suriye, mısır, semih şükrü, semih şükri, antony blinken, uyarı, tehdit, beşar esad, arap, arap birliği, körfez ülkeleri
abd, ortadoğu, suriye, mısır, semih şükrü, semih şükri, antony blinken, uyarı, tehdit, beşar esad, arap, arap birliği, körfez ülkeleri
Biden yönetimi, bu kez Mısır'a parmak salladı: 'Esad'la muhatap olma çabalarınızı dikkatle tartın'
19:57 03.05.2023 (güncellendi: 20:06 03.05.2023) Abone ol
Suriye ilişkileri normalleştirme yönünde adım atan Körfez ve Arap ülkelerine yönelik tehditlerine bir yenisini ekleyen Biden yönetiminden bu kez Mısır'a Beşar Esad yönetimiyle muhatap olma çabalarını 'dikkatle tartması' uyarısı geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 'Mısır'ı Esad yönetimiyle iştigal etme çabalarının Suriye halkına fayda sağlayıp sağlamadığını dikkatlice incelemesi için ikaz ettiği' açıklandı.
Mısır, son aylarda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yeniden temas kuran Arap ve Körfez ülkeleri arasında yer alıyor.
2011'de Suriye'de vekalet savaşının başlamasında önemli rol oynayan ABD'nin bölgesel müttefikleri, Şam'ı Arap Birliği'nden dışlayıp tecrit etme çabasına girmelerinden 12 yıl sonra Esad yönetimiyle ilişkileri normalleştirme aşamasına geçti.
Bu çerçevede önceki gün Ürdün'ün başkenti Amman'da Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak dışişleri bakanlarının düzenlediği toplantıyla ilgili dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri'den bilgi aldı.
Telefon görüşmesiyle ilgili ABD Dışişleri'nin yazılı açıklamasında
, "Blinken, Esad rejimiyle ilişki kuranların, bu çabalarının Suriye halkının ihtiyaçlarına nasıl yanıt verdiğini dikkatle tartması gerektiğini vurguladı"
denildi.