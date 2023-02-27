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https://sputniknews.com.tr/20230227/misir-disisleri-bakanindan-suriyeye-10-yildan-sonra-ilk-ziyaret-1067540159.html
Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Suriye'ye 10 yıldan sonra ilk ziyaret
Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Suriye'ye 10 yıldan sonra ilk ziyaret
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Suriye'ye dayanışma ziyareti düzenledi. Ziyaret, Kahire'den Şam'a 10 yıldan... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T10:51+0300
2023-02-27T10:51+0300
dünya
mısır
suriye
deprem
ziyaret
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Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen Suriye'ye bugün resmi ziyaret düzenledi.Suriye resmi haber ajansı SANA, Şükri'nin ziyaretinin 'depremin etkileri karşısında Suriye ile dayanışmayı ifade ettiğini' belirtti.Şükri'yi Şam Uluslararası Havaalanı'nda Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad karşıladı.Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye de gelecek olan Şükri'nin ziyaretlerinin 'bu iki kardeş ülkeyle dayanışma mesajı' olduğu ifade edildi.Kahire'nin her iki ülkeyle ilişkileri de son 10 yıldır askıda.Depremin ardından Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşme, iki lider arasında son 10 yılda gerçekleşen ilk resmi görüşme olmuştu.Daha sonra Mısır Dışişleri Bakanı Şükri de Mikdad ile görüşme yapmış ve Suriye'ye insani yardım yüklü üç uçak ve iki tekne gönderilmişti.
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mısır, suriye, deprem, ziyaret
mısır, suriye, deprem, ziyaret

Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Suriye'ye 10 yıldan sonra ilk ziyaret

10:51 27.02.2023
© AP Photo / Amr NabilMısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Suriye'ye dayanışma ziyareti düzenledi. Ziyaret, Kahire'den Şam'a 10 yıldan sonra dışişleri düzeyinde ilk resmi ziyaret oldu.
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen Suriye'ye bugün resmi ziyaret düzenledi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Şükri'nin ziyaretinin 'depremin etkileri karşısında Suriye ile dayanışmayı ifade ettiğini' belirtti.
Şükri'yi Şam Uluslararası Havaalanı'nda Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad karşıladı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye de gelecek olan Şükri'nin ziyaretlerinin 'bu iki kardeş ülkeyle dayanışma mesajı' olduğu ifade edildi.
Kahire'nin her iki ülkeyle ilişkileri de son 10 yıldır askıda.
Depremin ardından Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşme, iki lider arasında son 10 yılda gerçekleşen ilk resmi görüşme olmuştu.
Daha sonra Mısır Dışişleri Bakanı Şükri de Mikdad ile görüşme yapmış ve Suriye'ye insani yardım yüklü üç uçak ve iki tekne gönderilmişti.
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