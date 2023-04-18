https://sputniknews.com.tr/20230418/savasin-basladigi-2011den-bu-yana-ilk-kez-bir-suudi-yetkili-resmi-ziyaret-icin-suriyeye-gidiyor-1069843705.html

Savaşın başladığı 2011'den bu yana ilk kez bir Suudi yetkili resmi ziyaret için Suriye'ye gidiyor

Savaşın başladığı 2011'den bu yana ilk kez bir Suudi yetkili resmi ziyaret için Suriye'ye gidiyor

Suriye Enformasyon Bakanlığı ülkede iç çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana ilk kez bir Suudi Arabistanlı yetkilinin Şam'a resmi ziyarette bulunacağını... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T13:22+0300

2023-04-18T13:22+0300

2023-04-18T13:22+0300

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suudi arabistan

suriye

resmi ziyaret

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Suriye'de çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana Suudi Arabistanlı bir yetkili ilk kez Şam'a resmi ziyarette bulunacak.Ziyarete ilişkin Suriye Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Suudi Bakanın öğleden sonra Şam'a ulaşacağı kaydedildi.Ziyaret, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat'ın 12 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a yaptığı ilk resmi ziyaretten birkaç gün sonra geldi. Ziyaret kapsamındaki görüşmede tarafların 'Şam'a yönelik uygulanan tecriti sonlandırmaya dair gerekli adımları' ele aldığı belirtildi.Son birkaç ayda Suriye Devlet Başkanı Beşar el Esad'ın çeşitli Arap ülkeleriyle gerçekleştirdiği temaslar, savaşın başladığı 2011 yılından bu yana süregelen tecritin sona ereceği yorumlarını beraberinde getirdi. Suudi Arabistan ile İran'ın diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararının ardından bölgesel dengeler değişirken, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bir araya gelen Arap ülkeleri Suriye'nin diplomatik tecritini sona erdirme konusunu ele almıştı.

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