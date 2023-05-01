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Şam'ın Arap Birliği'ne geri dönüşünü görüştüler: Ürdün 'Arap öncülüğünde siyasi çözüm başlıyor' dedi
Şam'ın Arap Birliği'ne geri dönüşünü görüştüler: Ürdün 'Arap öncülüğünde siyasi çözüm başlıyor' dedi
Amman'da Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak dışişleri bakanlarının toplantısının ardından konuşan Sefadi, "Bu toplantı, krize çözüm bulmak için... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T18:58+0300
2023-05-01T19:15+0300
dünya
suudi arabistan
suriye
arap birliği
ürdün
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Çin'in arabuluculuğunda İran-Suudi Arabistan normalleşme anlaşması ve iki ülke dışişleri bakanlarının Pekin görüşmesini müteakip Suudi Dışişleri Bakanı'nın Şam ziyaretiyle güçlenen Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönme süreci için bir toplantı daha düzenlendi. Bugün Ürdün’ün başkenti Amman’da biraraya gelen Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak dışişleri bakanlarının son toplantılarda gündeme gelen bir dizi konuyu ele aldığı açıklandı. Yani gündemde Suriye'nin Arap Birliği üyeliğine geri dönüşü vardı. Evsahibi Ürdün buna bir de 'Suriye'deki çatışmalarda siyasi çözüme ulaşılması' teklifini ekledi.Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen el Safadi ile Suriyeli mevkidaşı Dr. Faysal el Mikdad'ın başbaşa görüşmesinin ardından 5'li toplantıya geçildi.Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amman'daki toplantının, 14 Nisan'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Körfez krallıkları, Ürdün, Irak ve Mısır ile gerçekleştirilen müzakerelerin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Sözcü, bu ülkelerin Suriye hükümetiyle temaslarını geliştirmeyi ve 'Suriye krizinde siyasi bir çözüme ulaşmak için Ürdün girişimini' tartışmayı hedeflediklerini dile getirdi. Amman'daki görüşmelerin ardından açıklama yapan Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, "Açıklık ve dürüstlük vardı" diyerek ekledi: "Bu toplantı, krize çözüm bulmak için Arapların öncülüğündeki siyasi yolun başlangıcıdır."Dışişleri bakanları, özellikle Türkiye ile birlikte Suriye'nin bazı bölgelerini vuran 6 Şubat depremi ışığında Suriye'nin insani ihtiyaçlarını, Suriye sınırında uyuşturucu kaçakçılığı ve Suriyeli sığınmacı krizini de görüştü. Safadi, "Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak organize etmeye başlamak için mekanizmalar üzerinde anlaştık" dedi. Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) da Amman’daki toplantıda varılan uzlaşıyı "Dışişleri Bakanlarının Sonuç Açıklaması: Suriye Ve Kurumları, Toprakları Üzerindeki Kontrolünü Genişletmek İçin Desteklenmeli" başlığıyla duyurdu.Habere göre sonuç açıklamasının ana hatları şöyle: * Suriye ile kurumlarının toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmesi, silahlı ve terörist grupların varlığına son vermesi ve Suriye’nin iç işlerine yabancı müdahalesini durdurması için destek vurgulandı. * Sınır güvenliği ve terörle mücadele ile ilgili güvenlik sorunlarının ele alınmasına yönelik kapsamlı bir stratejinin formüle edilmesinde Suriye, ilgili ülkeler ve Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekildi.* Bakanlar, bu toplantının sonuçlarını takip etmek ve Suriye’deki krizi çözmeyi amaçlayan bu yol haritası bağlamında sonraki adımları belirlemek için uzmanlar düzeyinde teknik ekip oluşturma konusunda anlaştı.* Bakanlar, tüm yasadışı yabancı güçlerin Suriye'den çıkışına yol açacak siyasi bir çözüm yoluyla, krizin ve krizin neden olduğu öldürme, yıkım, kardeş Suriye halkının çektiği acılar ve bölgesel ve uluslararası olumsuz yansımaları sona erdirmenin öncelikli olduğunu belirtti. Tam da Türkiye'deki seçimlerin ertesine denk gelen 19 Mayıs'ta 32. Arap Birliği Zirvesi'ne evsahipliği yapacak Suudi Arabistan, diğer üyeleri, birliğin kurucularından Suriye'ye üyeliğinin iadesine ikna etmeye çalışıyor. Ancak ayak sürüyen bazı ülkeler var. Bunların başında Katar geliyor. Yine de Suudi Arabistan'daki zirvede Suriye'nin üyeliğe geri dönüş sürecinin en azından başlaması beklentisi hakim. Safadi, Suriye'nin Arap Birliği'ne olası dönüşü hakkında kesin tarih sorulduğunda, 'bu kararı vermenin üye devletlere bağlı olduğunu' söyleyerek yorum yapmaktan kaçındı.Arap ülkeleri, 2011'de vekalet savaşının başlaması üzerine Arap Birliği'nden dışlanan Suriye ile ilişkileri kesmişti. Ama Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın 12 Nisan'da Suudi Arabistan'ı ziyaretinden 6 gün sonra Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan da ilişkilerin kesilmesinden 12 yıl sonra ilk kez Suriye'yi ziyaret etti. Oysa Suudi Arabistan, Beşar Esadın devlet başkanlığındaki Baas yönetiminin devrilmesi için cihatçıları destekleyen ABD'nin bölgesel müttefiklerinden biriydi. Ama cihatçıların kan gövdeyi götüren şekilde kazanımları üzerine Esad yönetiminin davetiyle Rusya'nın Ekim 2015'te Suriye'nin askeri yardımına koşması, savaşın gidişatını değiştirdi. Esad yönetimi, Türkiye ile ABD'nin kontrolündeki bölgeler haricinde Suriye'de tam kontrolü sağladı. Arap ülkelerinin Suriye ile temasları ve Suriye konulu toplantılarının ana gündem maddelerinden biri, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi.
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suudi arabistan, suriye, arap birliği, ürdün, amman
suudi arabistan, suriye, arap birliği, ürdün, amman

Şam'ın Arap Birliği'ne geri dönüşünü görüştüler: Ürdün 'Arap öncülüğünde siyasi çözüm başlıyor' dedi

18:58 01.05.2023 (güncellendi: 19:15 01.05.2023)
© SANASuudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© SANA
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Amman'da Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak dışişleri bakanlarının toplantısının ardından konuşan Sefadi, "Bu toplantı, krize çözüm bulmak için Arapların öncülüğündeki siyasi yolun başlangıcıdır" dedi.
Çin'in arabuluculuğunda İran-Suudi Arabistan normalleşme anlaşması ve iki ülke dışişleri bakanlarının Pekin görüşmesini müteakip Suudi Dışişleri Bakanı'nın Şam ziyaretiyle güçlenen Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönme süreci için bir toplantı daha düzenlendi.
Bugün Ürdün’ün başkenti Amman’da biraraya gelen Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak dışişleri bakanlarının son toplantılarda gündeme gelen bir dizi konuyu ele aldığı açıklandı.
Yani gündemde Suriye'nin Arap Birliği üyeliğine geri dönüşü vardı. Evsahibi Ürdün buna bir de 'Suriye'deki çatışmalarda siyasi çözüme ulaşılması' teklifini ekledi.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen el Safadi ile Suriyeli mevkidaşı Dr. Faysal el Mikdad'ın başbaşa görüşmesinin ardından 5'li toplantıya geçildi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amman'daki toplantının, 14 Nisan'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Körfez krallıkları, Ürdün, Irak ve Mısır ile gerçekleştirilen müzakerelerin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Sözcü, bu ülkelerin Suriye hükümetiyle temaslarını geliştirmeyi ve 'Suriye krizinde siyasi bir çözüme ulaşmak için Ürdün girişimini' tartışmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Amman'daki görüşmelerin ardından açıklama yapan Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, "Açıklık ve dürüstlük vardı" diyerek ekledi:
"Bu toplantı, krize çözüm bulmak için Arapların öncülüğündeki siyasi yolun başlangıcıdır."
Dışişleri bakanları, özellikle Türkiye ile birlikte Suriye'nin bazı bölgelerini vuran 6 Şubat depremi ışığında Suriye'nin insani ihtiyaçlarını, Suriye sınırında uyuşturucu kaçakçılığı ve Suriyeli sığınmacı krizini de görüştü.
Safadi, "Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak organize etmeye başlamak için mekanizmalar üzerinde anlaştık" dedi.
Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) da Amman’daki toplantıda varılan uzlaşıyı "Dışişleri Bakanlarının Sonuç Açıklaması: Suriye Ve Kurumları, Toprakları Üzerindeki Kontrolünü Genişletmek İçin Desteklenmeli" başlığıyla duyurdu.
Habere göre sonuç açıklamasının ana hatları şöyle:
* Suriye ile kurumlarının toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmesi, silahlı ve terörist grupların varlığına son vermesi ve Suriye’nin iç işlerine yabancı müdahalesini durdurması için destek vurgulandı.
* Sınır güvenliği ve terörle mücadele ile ilgili güvenlik sorunlarının ele alınmasına yönelik kapsamlı bir stratejinin formüle edilmesinde Suriye, ilgili ülkeler ve Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekildi.
* Bakanlar, bu toplantının sonuçlarını takip etmek ve Suriye’deki krizi çözmeyi amaçlayan bu yol haritası bağlamında sonraki adımları belirlemek için uzmanlar düzeyinde teknik ekip oluşturma konusunda anlaştı.
* Bakanlar, tüm yasadışı yabancı güçlerin Suriye'den çıkışına yol açacak siyasi bir çözüm yoluyla, krizin ve krizin neden olduğu öldürme, yıkım, kardeş Suriye halkının çektiği acılar ve bölgesel ve uluslararası olumsuz yansımaları sona erdirmenin öncelikli olduğunu belirtti.
Tam da Türkiye'deki seçimlerin ertesine denk gelen 19 Mayıs'ta 32. Arap Birliği Zirvesi'ne evsahipliği yapacak Suudi Arabistan, diğer üyeleri, birliğin kurucularından Suriye'ye üyeliğinin iadesine ikna etmeye çalışıyor. Ancak ayak sürüyen bazı ülkeler var. Bunların başında Katar geliyor. Yine de Suudi Arabistan'daki zirvede Suriye'nin üyeliğe geri dönüş sürecinin en azından başlaması beklentisi hakim.
Safadi, Suriye'nin Arap Birliği'ne olası dönüşü hakkında kesin tarih sorulduğunda, 'bu kararı vermenin üye devletlere bağlı olduğunu' söyleyerek yorum yapmaktan kaçındı.
Arap ülkeleri, 2011'de vekalet savaşının başlaması üzerine Arap Birliği'nden dışlanan Suriye ile ilişkileri kesmişti. Ama Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın 12 Nisan'da Suudi Arabistan'ı ziyaretinden 6 gün sonra Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan da ilişkilerin kesilmesinden 12 yıl sonra ilk kez Suriye'yi ziyaret etti.
Oysa Suudi Arabistan, Beşar Esadın devlet başkanlığındaki Baas yönetiminin devrilmesi için cihatçıları destekleyen ABD'nin bölgesel müttefiklerinden biriydi.
Ama cihatçıların kan gövdeyi götüren şekilde kazanımları üzerine Esad yönetiminin davetiyle Rusya'nın Ekim 2015'te Suriye'nin askeri yardımına koşması, savaşın gidişatını değiştirdi. Esad yönetimi, Türkiye ile ABD'nin kontrolündeki bölgeler haricinde Suriye'de tam kontrolü sağladı. Arap ülkelerinin Suriye ile temasları ve Suriye konulu toplantılarının ana gündem maddelerinden biri, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi.
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