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Batı'nın Rusya-Çin gerilimlerinin ortasında Berlin'e giden Obama'dan 'milyon dolarlık' konuşma
Batı'nın Rusya-Çin gerilimlerinin ortasında Berlin'e giden Obama'dan 'milyon dolarlık' konuşma
44. ABD Başkanı'nın çıktığı Avrupa turunda bu akşam Berlin'de yapacağı konuşma için alacağı ücret merak konusu. Bununla ilgili sorularına organizatörden yanıt... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T17:39+0300
2023-05-03T18:06+0300
dünya
barack obama
angela merkel
almanya
berlin
olaf scholz
konuşma
abd
avrupa
michelle obama
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Almanya'da ana akım medyanın 'Amerika'nın güzel yüzünü temsil ettiği için Almanların en sevdiği ABD Başkanı' diye söz ettiği Barack Obama bir dizi konuşma yapmak için çıktığı Avrupa turu kapsamında Alman başkenti Berlin'e gitti.Almanya'nın Berlin Büyükelçiliği'nin yanındaki Hotel Adlon'da kalan 44. ABD Başkanı, dün akşam ilk iş Ponte isimli pahalı İtalyan restoranında eski dostu olan önceki Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eşi Joachim Sauer'le buluştu.Saat 22:30'u geçerken grubun restorandan neşeli bir şekilde ayrıldığı, el sallayan Obama'ya Merkel'in gülerek karşılık verdiği gözlendi. 5. kez ziyaret ettiği Berlin'de Alman polisinin özel komando gücü SEK ve ABD Gizli Servisi tarafından korunan Obama, bugün de Merkel'in halefi Olaf Scholz tarafından öğle yemeğinde ağırlandı.61 yaşındaki Obama'nın bu akşam 17 bin kişilik Mercedes-Benz Arena'da yapacağı "Zamanımızın büyük zorlukları ve fırsatları" temalı 1 saatlik konuşma için biletler henüz tükenmedi.Önsatışa 61-83 euro bandında çıkan biletlerin fiyatları 105'ten 607 euroya kadar değişiyor. 500 eurodan başlayan 'altın biletlere' karşılama içkisi, arena restoranında akşam yemeği, özel kırmızı halı girişi ve sahne önünde üçüncü veya dördüncü sıra koltuklar dahil.'Özel VIP' biletler daha da pahalı. 2500 euro karşılığı Obama'ya çok yakın oturma, eski ABD Başkanı ile bir selfie çektirme dahil. Ancak Obama'ya yaklaşmak için önceden Gizli Servis'in güvenlik kontrolünden geçmek gerektiğinden bu biletler artık rezervasyona açık değil.44. ABD Başkanı'nın bu performansı için alacağı ücretin Obama Vakfı'na gideceği belirtildi. Organizatörler Obama'ya kaç para ödendiğine dair Alman medyasının sorularını yanıtlamadığından, rivayet muhtelif.Saygın gazete Berliner Zeitung, "Barack Obama nasıl Amerika'nın en zengin eski başkanlarından biri oldu" başlıklı araştırmasında, bir saatlik konuşmasının maliyetinin 800 bin ile 1 milyon dolar arasında değiştiğini yazdı. Araştırmada Beyaz Saray'a girdiklerinde 1.2 milyon dolarlık mütevazi bir serveti olan hukukçu Michelle-Barack Obama çiftinin, Beyaz Saray'dan çıktığından beri pek çok kitap ve Netfix'le belgesel anlaşmaları yapıp konuşmalar vermeleri sonucunda bunu en az yüze katladığı belirtildi. Berliner Zeitung, çiftin 3 yıl önceki servetiyle ilgili hesapların 130 milyon dolardan fazlasını gösterdiğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20221214/merkel-de-itiraf-etmisti-minsk-anlasmasi-batinin-oyalama-taktigi-miydi-1064590066.html
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barack obama, angela merkel, almanya, berlin, olaf scholz, konuşma, abd, avrupa, michelle obama
barack obama, angela merkel, almanya, berlin, olaf scholz, konuşma, abd, avrupa, michelle obama

Batı'nın Rusya-Çin gerilimlerinin ortasında Berlin'e giden Obama'dan 'milyon dolarlık' konuşma

17:39 03.05.2023 (güncellendi: 18:06 03.05.2023)
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'deki başbakanlıkta öğle yemeğinde ağırladığı 44. ABD Başkanı Barack Obama'yı aracına kadar yolcu etti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'deki başbakanlıkta öğle yemeğinde ağırladığı 44. ABD Başkanı Barack Obama'yı aracına kadar yolcu etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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44. ABD Başkanı'nın çıktığı Avrupa turunda bu akşam Berlin'de yapacağı konuşma için alacağı ücret merak konusu. Bununla ilgili sorularına organizatörden yanıt alamayan Alman medyası, Obama'nın 1 saatlik konuşmasının maliyetinin 800 bin-1 milyon dolar arasında değiştiğini yazdı. Bu gece Obama ile yakın oturup selfie çektirmenin bedeli 2500 euro.
Almanya'da ana akım medyanın 'Amerika'nın güzel yüzünü temsil ettiği için Almanların en sevdiği ABD Başkanı' diye söz ettiği Barack Obama bir dizi konuşma yapmak için çıktığı Avrupa turu kapsamında Alman başkenti Berlin'e gitti.
Almanya'nın Berlin Büyükelçiliği'nin yanındaki Hotel Adlon'da kalan 44. ABD Başkanı, dün akşam ilk iş Ponte isimli pahalı İtalyan restoranında eski dostu olan önceki Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eşi Joachim Sauer'le buluştu.
Saat 22:30'u geçerken grubun restorandan neşeli bir şekilde ayrıldığı, el sallayan Obama'ya Merkel'in gülerek karşılık verdiği gözlendi.
5. kez ziyaret ettiği Berlin'de Alman polisinin özel komando gücü SEK ve ABD Gizli Servisi tarafından korunan Obama, bugün de Merkel'in halefi Olaf Scholz tarafından öğle yemeğinde ağırlandı.
61 yaşındaki Obama'nın bu akşam 17 bin kişilik Mercedes-Benz Arena'da yapacağı "Zamanımızın büyük zorlukları ve fırsatları" temalı 1 saatlik konuşma için biletler henüz tükenmedi.
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Önsatışa 61-83 euro bandında çıkan biletlerin fiyatları 105'ten 607 euroya kadar değişiyor. 500 eurodan başlayan 'altın biletlere' karşılama içkisi, arena restoranında akşam yemeği, özel kırmızı halı girişi ve sahne önünde üçüncü veya dördüncü sıra koltuklar dahil.
'Özel VIP' biletler daha da pahalı. 2500 euro karşılığı Obama'ya çok yakın oturma, eski ABD Başkanı ile bir selfie çektirme dahil. Ancak Obama'ya yaklaşmak için önceden Gizli Servis'in güvenlik kontrolünden geçmek gerektiğinden bu biletler artık rezervasyona açık değil.
44. ABD Başkanı'nın bu performansı için alacağı ücretin Obama Vakfı'na gideceği belirtildi.
Organizatörler Obama'ya kaç para ödendiğine dair Alman medyasının sorularını yanıtlamadığından, rivayet muhtelif.
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Saygın gazete Berliner Zeitung, "Barack Obama nasıl Amerika'nın en zengin eski başkanlarından biri oldu" başlıklı araştırmasında, bir saatlik konuşmasının maliyetinin 800 bin ile 1 milyon dolar arasında değiştiğini yazdı.
Araştırmada Beyaz Saray'a girdiklerinde 1.2 milyon dolarlık mütevazi bir serveti olan hukukçu Michelle-Barack Obama çiftinin, Beyaz Saray'dan çıktığından beri pek çok kitap ve Netfix'le belgesel anlaşmaları yapıp konuşmalar vermeleri sonucunda bunu en az yüze katladığı belirtildi.
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Berliner Zeitung, çiftin 3 yıl önceki servetiyle ilgili hesapların 130 milyon dolardan fazlasını gösterdiğini aktardı.
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