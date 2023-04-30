https://sputniknews.com.tr/20230430/merkel-ukraynadaki-catismayi-onlemek-icin-her-seyi-yaptim-ama-olmadi-1070387268.html

Merkel: Ukrayna'daki çatışmayı önlemek için her şeyi yaptım ama olmadı

Merkel: Ukrayna'daki çatışmayı önlemek için her şeyi yaptım ama olmadı

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, görevde bulunduğu dönemde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı önlemek için tüm araçları kullandığını ancak başarılı... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T14:02+0300

2023-04-30T14:02+0300

2023-04-30T14:02+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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françois hollande

vladimir putin

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Daha önce Minsk anlaşmalarını Ukrayna'ya zaman kazandırmak için kullandıklarını itiraf eden Merkel, Die Zeit gazetesine verdiği demeçte politikasını savundu. Merkel, "Elimdeki tüm araçları kullanarak bu durumu önlemeye çalıştım. Bunun başarısız olması, denemenin yanlış olduğunu kanıtlamıyor" dedi. Diplomasinin bir gereklilik olduğunu kaydeden Merkel, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda başlayan çatışmayı çözmek için Minsk süreci kapsamında sarf edilen çabaları doğru bulunduğunu söyledi. Merkel, Ukrayna'daki çatışmanın ne zaman sona ereceğiyle ilgili görüşünün sorulması üzerine, bu konuda yorum yapmak istediğini kaydetti. 'Dar görüşlü' olmama çağrısı yapan Merkel, barış müzakerelerinin mümkün olduğu bir gelecek senaryosunun düşünülmeye başlanması gerektiğini ifade etti. Angela Merkel ve ardından eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Minsk anlaşmalarının Kiev'e güçlenmesi için zaman kazandırdığını söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Merkel'in 2014 yılında Minsk anlaşmasını imzalayarak Ukrayna'ya zaman kazandırmayı amaçladıklarını itiraf etmesine cevaben, "Elbette şu anda bir güven sorunu oluşuyor. Zaten güven sıfıra yakın, bu tür açıklamalardan sonra, 'Nasıl anlaşma yapılabilir? Birileriyle anlaşmak mümkün mü? Garantiler nerede?' gibi sorular ortaya çıkıyor. Ama yine de en nihayetinde anlaşmaya varmamız gerekiyor. Birçok kez söyledim, biz buna hazırız, açığız, fakat bunlar bizi kiminle iş tuttuğumuzu düşünmek zorunda bırakıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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almanya, ukrayna, rusya, angela merkel, minsk, françois hollande, vladimir putin