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Sudan ordusu: Hızlı Destek Kuvvetleri, Türkiye'nin tahliye uçağına ateş açtı
Sudan ordusu: Hızlı Destek Kuvvetleri, Türkiye'nin tahliye uçağına ateş açtı
Ateşkese rağmen iki rakip askeri güç arasında çatışmalar devam ederken, yabancıların Sudan'dan tahliyesinde bazı sıkıntılar yaşanıyor. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T10:11+0300
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Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle pek çok ülke vatandaşlarını tahliye çabasındayken, ordudan başkent Hartum yakınlarındaki Vadi Seyidna Hava Üssü'nde Türkiye'nin bir tahliye uçağına HDK'nin ateş açtığı açıklaması geldi. Mürettebattan bir kişi yaralandıAçıklamada "HDK, Vadi Seyidna Hava Üssü'nde bir Türk tahliye uçağını vurdu, mürettebattan 1 kişi yaralandı" denildi.Yakıt ikmal bölümü hasar aldıİniş sırasında ateş açıldığı ve yakıt ikmal bölümünün hasar aldığı belirtilen uçağın daha sonra güvenli şekilde iniş yaptığı öğrenildi. MSB: C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştırArdından Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu açıklama geldi:AA'nın haberine göre Türkiye, ABD, Çin, Rusya, Britanya, Fransa ve Suudi Arabistan’ın aralarında bulunduğu 50'den fazla ülke, vatandaşlarını karadan Etiyopya ve Mısır, havadan Port Sudan Havalimanı, denizden Port Sudan Limanı üzerinden tahliye etmeye çalışıyor. Son olarak Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak, Sudan'da bulunan vatandaşlarının tahliyesini sağladı.Ordudan ateşkesi uzatma açıklamasıOrdu, dün yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanlığı, Suudi Arabistan ve ABD taraflarının, yabancıların tahliyesi için uygun koşulların oluşturulması ve Sudanlıların insani yönlerinin kolaylaştırılması için ateşkesin 72 saat daha uzatma kararı aldı" demişti.'HDK'nin yine ateşkesi ihlal etmeyeceğini umalım'25 Nisan'da ABD’nin arabuluculuğu ile ilan edilen 72 saatlik ateşkesin sona ereceği gece yarısı itibarıyla geçerli kalmaya devam edeceğini duyuran ordu, HDK'yi kastederek şu ifadeleri kullanmıştı: "İsyancıların, geçen ateşkeslerde olduğu gibi güçlerimize ait askeri kurum ve yerleri bombalayarak, hayati tesisleri sabote ederek, can ve vatandaşların mülkü tehdit ederek bu kez ateşkesin gereklerine ihlal etmemelerini umuyoruz."
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sudan, türkiye, tahliye, ordu, hdk

Sudan ordusu: Hızlı Destek Kuvvetleri, Türkiye'nin tahliye uçağına ateş açtı

10:11 28.04.2023 (güncellendi: 11:15 28.04.2023)
© AASudan'daki çatışmalar nedeniyle Türkiye vatandaşlarının tahliyeleri
Sudan'daki çatışmalar nedeniyle Türkiye vatandaşlarının tahliyeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
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Ateşkese rağmen iki rakip askeri güç arasında çatışmalar devam ederken, yabancıların Sudan'dan tahliyesinde bazı sıkıntılar yaşanıyor.
Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle pek çok ülke vatandaşlarını tahliye çabasındayken, ordudan başkent Hartum yakınlarındaki Vadi Seyidna Hava Üssü'nde Türkiye'nin bir tahliye uçağına HDK'nin ateş açtığı açıklaması geldi.

Mürettebattan bir kişi yaralandı

Açıklamada "HDK, Vadi Seyidna Hava Üssü'nde bir Türk tahliye uçağını vurdu, mürettebattan 1 kişi yaralandı" denildi.
Sudan devleti destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) isimli milis güçleri (Rapid Support Force/RSF) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
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Sudan Halk Kurtuluş Hareketi lideri Sudan'daki isyanın nedenlerini anlattı
17 Nisan, 22:28

Yakıt ikmal bölümü hasar aldı

İniş sırasında ateş açıldığı ve yakıt ikmal bölümünün hasar aldığı belirtilen uçağın daha sonra güvenli şekilde iniş yaptığı öğrenildi.

MSB: C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır

Ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu açıklama geldi:
"Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Vadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır."
AA'nın haberine göre Türkiye, ABD, Çin, Rusya, Britanya, Fransa ve Suudi Arabistan’ın aralarında bulunduğu 50'den fazla ülke, vatandaşlarını karadan Etiyopya ve Mısır, havadan Port Sudan Havalimanı, denizden Port Sudan Limanı üzerinden tahliye etmeye çalışıyor. Son olarak Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak, Sudan'da bulunan vatandaşlarının tahliyesini sağladı.
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Sudan ordusu başkentin 'isyancılardan' temizlenmesi aşamasına geçildiğini duyurdu
22 Nisan, 00:53

Ordudan ateşkesi uzatma açıklaması

Ordu, dün yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanlığı, Suudi Arabistan ve ABD taraflarının, yabancıların tahliyesi için uygun koşulların oluşturulması ve Sudanlıların insani yönlerinin kolaylaştırılması için ateşkesin 72 saat daha uzatma kararı aldı" demişti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Sudan'da 'feci sonuçlardan kaçınmak için pozitif olunması' çağrısı
24 Nisan, 05:48

'HDK'nin yine ateşkesi ihlal etmeyeceğini umalım'

25 Nisan'da ABD’nin arabuluculuğu ile ilan edilen 72 saatlik ateşkesin sona ereceği gece yarısı itibarıyla geçerli kalmaya devam edeceğini duyuran ordu, HDK'yi kastederek şu ifadeleri kullanmıştı:
"İsyancıların, geçen ateşkeslerde olduğu gibi güçlerimize ait askeri kurum ve yerleri bombalayarak, hayati tesisleri sabote ederek, can ve vatandaşların mülkü tehdit ederek bu kez ateşkesin gereklerine ihlal etmemelerini umuyoruz."
Rus pilotu taşıyan Türk uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
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MSB'den Sudan'dan tahliyelere ilişkin açıklama: Vatandaşlarımızın ilk grubu uçaklarla getirildi
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