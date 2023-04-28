https://sputniknews.com.tr/20230428/sudan-ordusu-hizli-destek-gucleri-turkiyenin-tahliye-ucagina-ates-acti-1070304153.html

Sudan ordusu: Hızlı Destek Kuvvetleri, Türkiye'nin tahliye uçağına ateş açtı

Sudan ordusu: Hızlı Destek Kuvvetleri, Türkiye'nin tahliye uçağına ateş açtı

Ateşkese rağmen iki rakip askeri güç arasında çatışmalar devam ederken, yabancıların Sudan'dan tahliyesinde bazı sıkıntılar yaşanıyor. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T10:11+0300

2023-04-28T10:11+0300

2023-04-28T11:15+0300

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Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle pek çok ülke vatandaşlarını tahliye çabasındayken, ordudan başkent Hartum yakınlarındaki Vadi Seyidna Hava Üssü'nde Türkiye'nin bir tahliye uçağına HDK'nin ateş açtığı açıklaması geldi. Mürettebattan bir kişi yaralandıAçıklamada "HDK, Vadi Seyidna Hava Üssü'nde bir Türk tahliye uçağını vurdu, mürettebattan 1 kişi yaralandı" denildi.Yakıt ikmal bölümü hasar aldıİniş sırasında ateş açıldığı ve yakıt ikmal bölümünün hasar aldığı belirtilen uçağın daha sonra güvenli şekilde iniş yaptığı öğrenildi. MSB: C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştırArdından Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu açıklama geldi:AA'nın haberine göre Türkiye, ABD, Çin, Rusya, Britanya, Fransa ve Suudi Arabistan’ın aralarında bulunduğu 50'den fazla ülke, vatandaşlarını karadan Etiyopya ve Mısır, havadan Port Sudan Havalimanı, denizden Port Sudan Limanı üzerinden tahliye etmeye çalışıyor. Son olarak Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak, Sudan'da bulunan vatandaşlarının tahliyesini sağladı.Ordudan ateşkesi uzatma açıklamasıOrdu, dün yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanlığı, Suudi Arabistan ve ABD taraflarının, yabancıların tahliyesi için uygun koşulların oluşturulması ve Sudanlıların insani yönlerinin kolaylaştırılması için ateşkesin 72 saat daha uzatma kararı aldı" demişti.'HDK'nin yine ateşkesi ihlal etmeyeceğini umalım'25 Nisan'da ABD’nin arabuluculuğu ile ilan edilen 72 saatlik ateşkesin sona ereceği gece yarısı itibarıyla geçerli kalmaya devam edeceğini duyuran ordu, HDK'yi kastederek şu ifadeleri kullanmıştı: "İsyancıların, geçen ateşkeslerde olduğu gibi güçlerimize ait askeri kurum ve yerleri bombalayarak, hayati tesisleri sabote ederek, can ve vatandaşların mülkü tehdit ederek bu kez ateşkesin gereklerine ihlal etmemelerini umuyoruz."

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