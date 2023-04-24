https://sputniknews.com.tr/20230424/misir-cumhurbaskani-sisiden-sudanda-feci-sonuclardan-kacinmak-icin-pozitif-olunmasi-cagrisi--1070093439.html
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Sudan'da 'feci sonuçlardan kaçınmak için pozitif olunması' çağrısı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Sudan'da 'feci sonuçlardan kaçınmak için pozitif olunması' çağrısı
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Sudan'da feci sonuçlardan kaçınılması için ateşkes çağrılarına karşı pozitif yaklaşılması çağrısında bulundu. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T05:48+0300
2023-04-24T05:48+0300
2023-04-24T05:52+0300
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Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, Sudan krizindeki gelişmeler ve iki ülke vatandaşlarının tahliyesine dair konular ele alındı.Sisi ve Sunak, Sudan'daki savaş ve şiddetin tırmanmasından endişe duyduklarını ve bu durumun ülkedeki siviller için artan bir tehlike olduğunu kaydetti.Mısır Cumhurbaşkanı görüşmede, ülkesinin tüm tarafları ateşkese varmaya teşvik etmek ve Sudan halkının acılarını sonlandırmak için yürüttüğü çabalara ilişkin bilgi verdi.Görüşmede, Sisi "Halkın geleceğine ve istikrara karşı bu çekişmenin olası felaket sonuçlarından kaçınmak hedefiyle diyalog ve siyasi sürece işlerlik kazandırmak ve tüm ateşkes çabalarına pozitif yaklaşmanın zorunlu olduğunu" dile getirdi.Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) isimli milis güçleri arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında 'HDK'nın tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çatışmalarda 413 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı.
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abdülfettah es sisi, sudan, mısır, ingiltere, afrika
abdülfettah es sisi, sudan, mısır, ingiltere, afrika
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Sudan'da 'feci sonuçlardan kaçınmak için pozitif olunması' çağrısı
05:48 24.04.2023 (güncellendi: 05:52 24.04.2023) Abone ol
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Sudan'da feci sonuçlardan kaçınılması için ateşkes çağrılarına karşı pozitif yaklaşılması çağrısında bulundu.
Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Sudan krizindeki gelişmeler ve iki ülke vatandaşlarının tahliyesine dair konular ele alındı.
Sisi ve Sunak, Sudan'daki savaş ve şiddetin tırmanmasından endişe duyduklarını ve bu durumun ülkedeki siviller için artan bir tehlike olduğunu kaydetti.
Mısır Cumhurbaşkanı görüşmede, ülkesinin tüm tarafları ateşkese varmaya teşvik etmek ve Sudan halkının acılarını sonlandırmak için yürüttüğü çabalara ilişkin bilgi verdi.
Görüşmede, Sisi "Halkın geleceğine ve istikrara karşı bu çekişmenin olası felaket sonuçlarından kaçınmak hedefiyle diyalog ve siyasi sürece işlerlik kazandırmak ve tüm ateşkes çabalarına pozitif yaklaşmanın zorunlu olduğunu" dile getirdi.
Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) isimli milis güçleri arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Ordu ile HDK arasında 'HDK'nın tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çatışmalarda 413 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı.