https://sputniknews.com.tr/20230428/msbden-sudandan-tahliyelere-iliskin-aciklama-vatandaslarimizin-ilk-grubu-ucaklarla-getirildi-1070300859.html
MSB'den Sudan'dan tahliyelere ilişkin açıklama: Vatandaşlarımızın ilk grubu uçaklarla getirildi
MSB'den Sudan'dan tahliyelere ilişkin açıklama: Vatandaşlarımızın ilk grubu uçaklarla getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesinin sürdüğünü bildirerek, ilk grubun TSK'ya ait... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T07:11+0300
2023-04-28T07:11+0300
2023-04-28T07:11+0300
türkiye
sudan
çatışma
iç savaş
türkiye
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
tahliye
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi. Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.MSB'nin paylaşımında Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin görüntülere de yer aldı.
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sudan, çatışma, iç savaş, türkiye, türk silahlı kuvvetleri (tsk), tahliye
sudan, çatışma, iç savaş, türkiye, türk silahlı kuvvetleri (tsk), tahliye
MSB'den Sudan'dan tahliyelere ilişkin açıklama: Vatandaşlarımızın ilk grubu uçaklarla getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesinin sürdüğünü bildirerek, ilk grubun TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkeye getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi. Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
MSB'nin paylaşımında Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin görüntülere de yer aldı.