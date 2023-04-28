https://sputniknews.com.tr/20230428/msbden-sudandan-tahliyelere-iliskin-aciklama-vatandaslarimizin-ilk-grubu-ucaklarla-getirildi-1070300859.html

MSB'den Sudan'dan tahliyelere ilişkin açıklama: Vatandaşlarımızın ilk grubu uçaklarla getirildi

MSB'den Sudan'dan tahliyelere ilişkin açıklama: Vatandaşlarımızın ilk grubu uçaklarla getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesinin sürdüğünü bildirerek, ilk grubun TSK'ya ait... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T07:11+0300

2023-04-28T07:11+0300

2023-04-28T07:11+0300

türkiye

sudan

çatışma

iç savaş

türkiye

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

tahliye

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi. Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.MSB'nin paylaşımında Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin görüntülere de yer aldı.

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sudan, çatışma, iç savaş, türkiye, türk silahlı kuvvetleri (tsk), tahliye