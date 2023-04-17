https://sputniknews.com.tr/20230417/sudan-halk-kurtulus-hareketi-lideri-sudandaki-isyanin-nedenlerini-anlatti-1069815701.html
Sudan Halk Kurtuluş Hareketi lideri Sudan'daki isyanın nedenlerini anlattı
Sudan Halk Kurtuluş Hareketi lideri Sudan'daki isyanın nedenlerini anlattı
Sudan Halk Kurtuluş Hareketi lideri Muhammed Mustafa’ya göre, ülkedeki silahlı isyanın sebepleri, iktidarın Batı yanlısı sivil güçlere devredilmesine ilişkin... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T22:28+0300
2023-04-17T22:28+0300
2023-04-17T22:28+0300
dünya
sudan
çatışma
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Muhammed Mustafa, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Çatışmanın tırmanması, diğer şeylerin yanı sıra, BM’nin Sudan Özel Elçisi Volker Peretz başkanlığındaki üçlü çözüm mekanizmasının başarısızlığına bağlı olabilir. Peretz, süreçle ilgili bir dizi çözülmemiş sorunu görmezden gelmeyi tercih ederek çerçeve anlaşmanın onaylanması için acele ettiriyordu” ifadesini kullandı.Sudanlı politikacı, “Elbette tırmanmadan uzaklaşmak ve müzakere masasına oturmak gerekiyor. Askeri blok birbiriyle çatışmamalı, tek güç ve tek cephe olarak kalmak gerekiyor. Aksi halde tırmanıştan ortak düşmanlar, misal cihatçılar faydalanabilir. Sonra ülkeyi tamamen kaybetme riski çok yüksek. Sudan Halk Kurtuluş Hareketi zaten her iki tarafa uzlaşı ve müzakereler için koşullar sundu. Görüşümüze göre, bu karşılıklı anlayışa varma fırsatını sağlayacak” dedi.Sudan Ulusal Partisi Başkanı Fadlallah Burma Nasser, uluslararası topluma Sudan’da gelişmekte olan iç savaşı durdurmak için hızla müdahale etme çağrısında bulundu: “Bu durumda başta BM olmak üzere uluslararası toplumun sessiz kalması çok şaşırtıyor. Neden barış çağrısında bulunmuyorlar? Neden komşularımız, kardeş Arap ülkeleri de sessiz kalıyor? Hartum'un nüfusu 10 milyon ve burada tam sokak çatışmaları yaşanıyor. Başkentteki siviller çok büyük tehlike altında, diğer şehirlerden bahsetmiyorum bile. BM Güvenlik Konseyi’ni ve uluslararası toplumu acilen müdahale etmeye çağırıyorum.”
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sudan, çatışma
Sudan Halk Kurtuluş Hareketi lideri Sudan'daki isyanın nedenlerini anlattı
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Sudan Halk Kurtuluş Hareketi lideri Muhammed Mustafa’ya göre, ülkedeki silahlı isyanın sebepleri, iktidarın Batı yanlısı sivil güçlere devredilmesine ilişkin yapılan çerçeve anlaşma ile askeri ve sivil yetkililer arasında gerçek bir fikir birliğinin olmaması.
Muhammed Mustafa, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Çatışmanın tırmanması, diğer şeylerin yanı sıra, BM’nin Sudan Özel Elçisi Volker Peretz başkanlığındaki üçlü çözüm mekanizmasının başarısızlığına bağlı olabilir. Peretz, süreçle ilgili bir dizi çözülmemiş sorunu görmezden gelmeyi tercih ederek çerçeve anlaşmanın onaylanması için acele ettiriyordu” ifadesini kullandı.
Sudanlı politikacı, “Elbette tırmanmadan uzaklaşmak ve müzakere masasına oturmak gerekiyor. Askeri blok birbiriyle çatışmamalı, tek güç ve tek cephe olarak kalmak gerekiyor. Aksi halde tırmanıştan ortak düşmanlar, misal cihatçılar faydalanabilir. Sonra ülkeyi tamamen kaybetme riski çok yüksek. Sudan Halk Kurtuluş Hareketi zaten her iki tarafa uzlaşı ve müzakereler için koşullar sundu. Görüşümüze göre, bu karşılıklı anlayışa varma fırsatını sağlayacak” dedi.
Sudan Ulusal Partisi Başkanı Fadlallah Burma Nasser, uluslararası topluma Sudan’da gelişmekte olan iç savaşı durdurmak için hızla müdahale etme çağrısında bulundu: “Bu durumda başta BM olmak üzere uluslararası toplumun sessiz kalması çok şaşırtıyor. Neden barış çağrısında bulunmuyorlar? Neden komşularımız, kardeş Arap ülkeleri de sessiz kalıyor? Hartum'un nüfusu 10 milyon ve burada tam sokak çatışmaları yaşanıyor. Başkentteki siviller çok büyük tehlike altında, diğer şehirlerden bahsetmiyorum bile. BM Güvenlik Konseyi’ni ve uluslararası toplumu acilen müdahale etmeye çağırıyorum.”