https://sputniknews.com.tr/20230428/bbc-mutevelli-heyeti-baskani-eski-basbakan-johnsonin-kredi-almasindaki-rolu-nedeniyle-istifa-etti-1070310335.html

BBC Mütevelli Heyeti Başkanı, eski Başbakan Johnson'ın kredi almasındaki rolü nedeniyle istifa etti

BBC Mütevelli Heyeti Başkanı, eski Başbakan Johnson'ın kredi almasındaki rolü nedeniyle istifa etti

Britanya'da meslekten bankacıyken kamusal yayın kuruluşu BBC'nin Mütevelli Heyeti Başkanı atanan Richard Sharp, eski Başbakan Boris Johnson'a 800 bin sterlin... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T12:23+0300

2023-04-28T12:23+0300

2023-04-28T12:48+0300

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Britanya Başbakan Rishi Sunak'ın Goldman Sachs'ta çalıştığı dönemdeki patronu olan Richard Sharp, eski Başbakan Boris Johnson'la (BoJo) ilgili seri skandallardan birine karıştığı için BBC Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevinden istifa etti.Açıklama 800 bin sterlin civarında kredi almak için kefil ayarlaması karşılığı BBC'nin başına getirildiği iddialarıyla ilgili soruşturmada ihlalle suçlanmasının ardından geldi. Sharp, istifasına "Görev süremin sonuna kadar görevde kalsaydım, dikkat şirketin işlerinin iyi yürümesinden bu meseleye yönelebilirdi" açıklamasını getirdi. BBC, Sharp'ın halefinin atanmasının beklendiği haziran ayına kadar görevde kalacağını duyurdu. Bugün açıklanan soruşturma raporunda, Sharp'ın, 'kamu görevlerine atamalarla ilgili kuralları ihlal ettiği, ama bu ihlalin kasıtsız olduğu ve önem arz etmediği' ifade edildi.

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