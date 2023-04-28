https://sputniknews.com.tr/20230428/bbc-mutevelli-heyeti-baskani-eski-basbakan-johnsonin-kredi-almasindaki-rolu-nedeniyle-istifa-etti-1070310335.html
BBC Mütevelli Heyeti Başkanı, eski Başbakan Johnson'ın kredi almasındaki rolü nedeniyle istifa etti
BBC Mütevelli Heyeti Başkanı, eski Başbakan Johnson'ın kredi almasındaki rolü nedeniyle istifa etti
Britanya'da meslekten bankacıyken kamusal yayın kuruluşu BBC'nin Mütevelli Heyeti Başkanı atanan Richard Sharp, eski Başbakan Boris Johnson'a 800 bin sterlin... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T12:23+0300
2023-04-28T12:23+0300
2023-04-28T12:48+0300
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bbc
istifa
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Britanya Başbakan Rishi Sunak'ın Goldman Sachs'ta çalıştığı dönemdeki patronu olan Richard Sharp, eski Başbakan Boris Johnson'la (BoJo) ilgili seri skandallardan birine karıştığı için BBC Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevinden istifa etti.Açıklama 800 bin sterlin civarında kredi almak için kefil ayarlaması karşılığı BBC'nin başına getirildiği iddialarıyla ilgili soruşturmada ihlalle suçlanmasının ardından geldi. Sharp, istifasına "Görev süremin sonuna kadar görevde kalsaydım, dikkat şirketin işlerinin iyi yürümesinden bu meseleye yönelebilirdi" açıklamasını getirdi. BBC, Sharp'ın halefinin atanmasının beklendiği haziran ayına kadar görevde kalacağını duyurdu. Bugün açıklanan soruşturma raporunda, Sharp'ın, 'kamu görevlerine atamalarla ilgili kuralları ihlal ettiği, ama bu ihlalin kasıtsız olduğu ve önem arz etmediği' ifade edildi.
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britanya, ingiltere, bbc, istifa, boris johnson
britanya, ingiltere, bbc, istifa, boris johnson
BBC Mütevelli Heyeti Başkanı, eski Başbakan Johnson'ın kredi almasındaki rolü nedeniyle istifa etti
12:23 28.04.2023 (güncellendi: 12:48 28.04.2023) Abone ol
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Britanya'da meslekten bankacıyken kamusal yayın kuruluşu BBC'nin Mütevelli Heyeti Başkanı atanan Richard Sharp, eski Başbakan Boris Johnson'a 800 bin sterlin civarında kredi almak için kefil ayarlaması karşılığı atandığı iddialarıyla ilgili soruşturmada ihlalle suçlanmasının ardından, istifa ettiğini açıkladı.
Britanya Başbakan Rishi Sunak'ın Goldman Sachs'ta çalıştığı dönemdeki patronu olan Richard Sharp, eski Başbakan Boris Johnson'la (BoJo) ilgili seri skandallardan birine karıştığı için BBC Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevinden istifa etti.
Açıklama 800 bin sterlin civarında kredi almak için kefil ayarlaması karşılığı BBC'nin başına getirildiği iddialarıyla ilgili soruşturmada ihlalle suçlanmasının ardından geldi.
Sharp, istifasına "Görev süremin sonuna kadar görevde kalsaydım, dikkat şirketin işlerinin iyi yürümesinden bu meseleye yönelebilirdi" açıklamasını getirdi.
BBC, Sharp'ın halefinin atanmasının beklendiği haziran ayına kadar görevde kalacağını duyurdu.
Bugün açıklanan soruşturma raporunda, Sharp'ın, 'kamu görevlerine atamalarla ilgili kuralları ihlal ettiği, ama bu ihlalin kasıtsız olduğu ve önem arz etmediği' ifade edildi.