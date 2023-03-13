https://sputniknews.com.tr/20230313/toplum-baskisi-bbcye-cark-ettirdi-lineker-sunuculuga-iade-kurumun-sosyal-medya-kurallarina-nester-1068201580.html

Toplum baskısı BBC'ye çark ettirdi: Lineker sunuculuğa iade, kurumun sosyal medya kurallarına neşter

Toplum baskısı BBC'ye çark ettirdi: Lineker sunuculuğa iade, kurumun sosyal medya kurallarına neşter

BBC, Muhafazakar Parti hükümetinin göçmen sınırdışı etme tasarısına Twitter'da 'Nazi işi' eleştirisi getiren efsane golcü Lineker'ı bir numaralı spor... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T20:30+0300

2023-03-13T20:30+0300

2023-03-13T21:00+0300

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Britanya'da Rishi Sunak'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinin Yasadışı Göç Yasa Tasarısı'nı sosyal medya paylaşımında Nazi Almanyası'nın uygulamalarıyla kıyaslayan efsane forvet Gary Lineker'ın kamusal yayın kuruluşu BBC'nin Günün Maçı programındaki sunuculuk görevinden alınması büyük tepki çekti. BBC'nin bir numaralı futbol programı, yorumcularının Lineker ile dayanışma adına yayına çıkmaması üzerine haftasonu 20 dakika maç özetleriyle yetindi. Maçlarla bazı taraftarlar eski milli golcüyle dayanışma pankartları açtı, hatta "Lineker başbakan olsun" çağrısı yaptı. Bugün BBC Genel Direktörü Tim Davie'den Lineker'in Günün Maçı sunuculuğuna geri döneceği açıklaması geldi. "BBC'nin değerli bir parçası olan Gary için BBC'nin ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve onun gelecek haftasonu programımızı sunmasını dört gözle bekliyorum" diyen Davie, verdikleri hizmetin sekteye uğramasından dolayı özür dilerken toplumsal baskı karşısında geri adım attığı yorumlarını reddetti.BBC Direktörü: Sosyal medya kurallarındaki muğlaklık karmaşa yarattıBBC Genel Direktörü, Lineker'in görevinden askıya alınmasına gerekçe gösterilen kurumun sosyal medya kurallarını bağımsız şekilde gözden geçireceklerini söyleyerek "BBC'nin sosyal medya kılavuzundaki gri alanların neden olduğu olası karışıklığı fark ettim" dedi. Eski Leicester, Everton, Tottenham, Barcelona ve İngiltere milli takım forveti, kararı memnuniyetle karşıladı.Lineker, sosyal medya paylaşımlarında, çıkış yolu buldukları için mutlu olduğunu, gözden geçirme sürecini desteklediğini ve ekrana geri dönmeyi iple çektiğini duyurdu.Lafını esirgememeye devamLineker, evinin gazeteciler tarafından kuşatıldığı son bir kaç günün sürreal geçtiğini belirtip aldığı inanılmaz destek ve dayanışma için teşekkür ederek ekledi:"Son birkaç gün ne kadar zor geçerse geçsin, zulüm veya savaş yüzünden evinizden kaçmak zorunda kalıp çok uzak bir ülkeye sığınmaya çalışmakla kıyaslanamaz." İktidardan BBC'ye para musluklarını kesme tehdidiAncak eski milli golcünün BBC'den kovulmasını isteyen Muhafazakar Parti milletvekilleri teskin olmadı. Milletvekili Philip Davies, BBC'nin kararının 'Lineker'a zavallı bir teslimiyet' anlamına geldiğini iddia etti. Davies, bunun, 'kamusal yayın kuruluşunun vatandaşlardan alınan ruhsat ücretiyle finanse edilmesi uygulaması için sonun başlangıcı olduğu' tehdidinde bulundu. Eski bakan Jacob Rees-Mogg da 'BBC'nin ruhsat ücretinin son kullanım tarihinin geçtiğini' söyleyerek gözdağı verdi.İşçi Partisi: BBC'nin tarafsızlığı ve bağımsızlığı nerede kaldı?Anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin gölge Kültür Bakanı Lucy Powell ise Lineker'ın dönüşünün memnuniyetle karşılandığını, ancak 'BBC'nin tarafsızlığı ve hükümet baskılarından bağımsızlığı hakkında çok daha büyük soruların devam ettiğini' belirtti.Powell "BBC'nin geleceğine dair devam eden belirsizlikler, kurumu namlunun ucunda tutuyor ve bakanlar, milletvekilleri ve sağcı basının siyasi kampanyalarına açık hale getiriyor. Son kriz, hükümeti gerçekten bağımsız ve tarafsız bir BBC'yi nasıl koruma ve desteklemesi gerektiğini incelemeye sevk etmelidir" dedi.Ne tweetlemişti?Lineker, göçmen kökenli Başbakan Rishi Sunak'ın göçmen kökenli İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın Britanya'ya yasadışı yollardan gelenleri sığınma başvurusu yasağı eşliğinde Ruanda gibi yerlere nakletmeyi öngören yasa tasarısını tanıttığı videoya şu yorumu yapmıştı:"Aman Tanrım, bu, korkunçtan da öte. Büyük bir akın yok. Diğer büyük Avrupa ülkelerinden çok daha az sığınmacı alıyoruz. Bu, 1930'larda Almanya'nın kullandığından farklı olmayan bir dille en savunmasız insanlara yönelik ölçülemeyecek kadar acımasız bir politika."

https://sputniknews.com.tr/20230308/londranin-gocmenleri-sinirdisi-etme-tasarisini-nazi-isi-bulan-linekerin-bbcden-kovulmasi-istendi-1068004772.html

https://sputniknews.com.tr/20230310/ingilterede-hukumetin-goc-politikasini-elestiren-bbc-sunucusu-lineker-gorevden-alindi-1068105735.html

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