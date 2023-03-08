https://sputniknews.com.tr/20230308/londranin-gocmenleri-sinirdisi-etme-tasarisini-nazi-isi-bulan-linekerin-bbcden-kovulmasi-istendi-1068004772.html

Londra'nın göçmen sınırdışı etme tasarısını 'Nazi işi' bulan Lineker'ın BBC'den kovulması istendi

Londra'nın göçmen sınırdışı etme tasarısını 'Nazi işi' bulan Lineker'ın BBC'den kovulması istendi

Britanya hükümetinin meclise sunduğu yasa tasarısı, ülkeye yasadışı yollardan gelenlerin tümüne sığınma başvurusunu yasaklamayı ve hepsini Ruanda gibi yerlere... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T21:55+0300

2023-03-08T21:55+0300

2023-03-08T22:02+0300

dünya

gary lineker

rishi sunak

suella braverman

nazi almanyası

britanya

ingiltere

göçmen

sığınmacı

bot

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Britanya'da Hindistan'dan göç etmiş bir aileden gelen Rishi Sunak'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinin ülkeye kaçak yollarla girenlerin hızlıca sınırdışı edilmesi için Yasadışı Göç Yasa Tasarısı'nın yarattığı tartışmaya eski milli futbolcu Gary Lineker'in tepkisi damga vurdu. İngiltere'nin çıkardığı en iyi golcülerden biri olan ve artık kamusal yayın kuruluşu BBC'de Günün Maçı programında yorumculuk yapan Lineker, yasa tasarısını Nazi Almanyası'nın uygulamalarıyla kıyaslayınca ortalık karıştı. Hükümetin 'göçmen botları' diye anılan planı, binlerce göçmenin küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçip ülkeye girişini engellemek amacıyla yasadışı gelenlerin tümüne sığınma başvurusu yasağı getirmeyi ve hepsini Afrika ülkesi Ruanda gibi yerlere nakletmeyi içeriyor.Ancak insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler (BM), bununla Britanya'nın kendisini BM ve Avrupa sığınma sözleşmelerini çiğneyen yasadışı bir konuma düşüreceğine dikkat çekti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Bu yasadan derin endişe duyuyorum. Göçmenlik statüleri, varış biçimleri ne olursa olsun, yurtdışında güvenlik ve haysiyet aramak için menşe ülkelerini terk etmek zorunda kalan herkes, insan haklarına tam olarak saygı gösterilmesi hakkına sahiptir" dedi. İçişleri Bakanı Suella Braverman, meclise sunarken tasarıya iliştirdiği notta, 'Avrupa insan hakları hukukuna saygı gösterdiğini doğrulayamayacağını' itiraf etti. Ancak kadın bakan, verdiği röportajlarda, hükümetin bu yıl sayısı 80 bine ulaşabilecek deniz yoluyla gelen göçmenleri durdurma hakkının bulunduğunu savundu. Halkın büyük çoğunluğunun tasarıyı desteklediği söylerken "Yasaları çiğnemiyoruz" diyen Braverman, "Açıkladığımız tedbirlerin uluslararası hukuk yükümlülüklerimize uygun olduğundan eminiz" diye ısrar etti.Ancak İçişleri Bakanı, sosyal medyada İngiliz futboluyla özdeş bir ismin hışmına uğradı. BBC'nin amiral gemisi futbol haberlerini sunan eski milli forvet Lineker, Braverman'ın tasarıyı tanıttığı videoya şu yorumları attı:"Aman Tanrım, bu, korkunçtan da öte. Büyük bir akın yok. Diğer büyük Avrupa ülkelerinden çok daha az sığınmacı alıyoruz. Bu, 1930'larda Almanya'nın kullandığından farklı olmayan bir dille en savunmasız insanlara yönelik ölçülemeyecek kadar acımasız bir politika ve uygunsuz davranan ben miyim?"Hem Braverman hem iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekillerinin şimşeklerini çeken Lineker'in yorumuna Başbakan Sunak'ın Sözcüsü'nden de "Kabul edilemez" tepkisi geldi. Sağcı cepheden BBC'nin Lineker'i kovması yönünde çağrılar yükseldi. Ünlü emekli golcünün yorumuyla ilgili "Büyük hayal kırıklığına uğradım. Yasal, gerekli ve temelde merhametli olan tedbirlerimizi 1930'ların Almanyası ile eş tutmak sorumsuzluktur ve bu nitelendirmeye katılmıyorum" diye konuşan İçişleri Bakanı, Lineker'ın istifa etmesi ya da kovulması gerekip gerekmediği sorusunu, "Bu BBC'yi ilgilendiren bir konu, buna onlar karar verecektir" diye yanıtladı. BBC, efsane futbolcuyu sosyal medya yönergelerine uyması konusunda uyardı. BBC Sözcüsü, Lineker ile konuşulacağı ve kendisine sorumluluklarının hatırlatılacağını söyleyerek ekledi:"BBC'nin yayımlanmış sosyal medya kılavuzu var. Bizim için çalışan kişiler sosyal medyayla ilgili sorumluluklarının farkında. Gerektiğinde uygun iç süreçlerimizi başlatırız."Lineker ise tepkilere karşı bir dizi tweet attı: "İfade özgürlüğü savunucularının bu sabah aynı fikirde olmadıkları kişilerden sessizlik talep ettiklerini görmek harika" diye iğneleyen Lineker, ardından kendisine destek verenlere teşekkür etti: "Bunun anlamı çok büyük. Sesi çıkmayanlar için konuşmaya devam edeceğim."Lineker'in golüne rağmen Başbakan Sunak, dün yasal meydan okumalarla mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi. Britanya'nın ilk Hint kökenli Başbakanı, 2016'da Brexit kampanyasının popüler sloganını tekrarlayarak "Sınırlarımızın kontrolünü kesin olarak geri alacağız" sözünü verdi.Bugün de meclis oturumunda 'tarihteki en zengin başbakan olarak 100 gün önce vergi beyanını sunacağını söylemesine rağmen hala bunu yapmadığı' hatırlatılan Sunak, anamuhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'in sorularını ve eleştirilerini yanıtlarken, "Yasa tasarısını parlamentodan geçirir geçirmez en kısa sürede uygulayacağız" dedi. Starmer'ı "Sadece yolumuza dikilen solcu bir avukat" diye niteleyen Muhafazakar lider, Twitter'da "Birleşik Krallık'a yasadışı şekilde girerseniz sığınma alamazsınız, modern köleliğe karşı sunduğumuz korunmadan faydalanamazsınız, aslı olmayan insan hakları iddialarında bulunamazsınız, burada kalamazsınız" açıklamasını yayımladı.

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