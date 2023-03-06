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https://sputniknews.com.tr/20230306/osmanli-torunu-johnson-babasi-stanleyi-sovalyelige-aday-gostermis-1067858935.html
'Osmanlı torunu' Johnson, babası Stanley'i şövalyeliğe aday göstermiş
'Osmanlı torunu' Johnson, babası Stanley'i şövalyeliğe aday göstermiş
Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde içişleri bakanı olarak görev yapan Ali Kemal Bey'in torunu olan eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın görevden... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T11:18+0300
2023-03-06T11:18+0300
dünya
boris johnson
ingiltere
şövalye
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Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde Damat Ferit Paşa kabinesinde içişleri bakanlığı yapan Ali Kemal Bey'in torununun oğlu olan eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babasını şövalye adayları listesine aldığı öğrenildi.The Times gazetesinin haberine göre eski milletvekili Stanley Johnson, Boris Johnson tarafından bakanlar kurulunun incelemesi için öne sürülen 100 kadar isim arasında yer alıyordu.Johnson'ın sözcüsü, konu hakkında yorum yapmayı reddetti.Ayrıca Johnson, 2020'de eski bir bakan olan kardeşi Jo Johnson'ı 2020'de asilzade olarak aday göstermesinin ardından kayırmacılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.2021 yılında Muhafazakâr Partili kıdemli milletvekili Caroline Nokes, Muhafazakâr Parti konferanslarında Stanley Johnson'ın tacizine uğradığını söylemişti.Avam Kamarası Kadın ve Eşitlik Komisyonu Başkanı olan Nokes, Stanley Johnson'ı 2003 yılındaki Muhafazakâr Parti konferansında arkasına vurmak ve kaba bir yorumda bulunmakla suçlamıştı.Stanley Johnson daha sonra her iki olayı da 'hatırlamadığını' iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20190725/ingilterenin-yeni-basbakani-johnson-babamin-dedesi-turktu-ama-benim-turk-yanim-zayif-1039756665.html
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boris johnson, ingiltere, şövalye
boris johnson, ingiltere, şövalye

'Osmanlı torunu' Johnson, babası Stanley'i şövalyeliğe aday göstermiş

11:18 06.03.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLISBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
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Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde içişleri bakanı olarak görev yapan Ali Kemal Bey'in torunu olan eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın görevden ayrılmadan önce babası Stanley Johnson'ın şövalye adayları arasına aldığı ortaya çıktı. Johnson, bir kez daha kayırmacılık suçlamalarının hedefi oldu.
Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde Damat Ferit Paşa kabinesinde içişleri bakanlığı yapan Ali Kemal Bey'in torununun oğlu olan eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babasını şövalye adayları listesine aldığı öğrenildi.
The Times gazetesinin haberine göre eski milletvekili Stanley Johnson, Boris Johnson tarafından bakanlar kurulunun incelemesi için öne sürülen 100 kadar isim arasında yer alıyordu.
Johnson'ın sözcüsü, konu hakkında yorum yapmayı reddetti.
Ayrıca Johnson, 2020'de eski bir bakan olan kardeşi Jo Johnson'ı 2020'de asilzade olarak aday göstermesinin ardından kayırmacılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.
2021 yılında Muhafazakâr Partili kıdemli milletvekili Caroline Nokes, Muhafazakâr Parti konferanslarında Stanley Johnson'ın tacizine uğradığını söylemişti.
Avam Kamarası Kadın ve Eşitlik Komisyonu Başkanı olan Nokes, Stanley Johnson'ı 2003 yılındaki Muhafazakâr Parti konferansında arkasına vurmak ve kaba bir yorumda bulunmakla suçlamıştı.
Stanley Johnson daha sonra her iki olayı da 'hatırlamadığını' iddia etmişti.
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