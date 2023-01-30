https://sputniknews.com.tr/20230130/kremlin-johnson-yalan-soyluyor-putin-fuze-saldirisi-tehdidinde-bulunmadi-1066350821.html
Kremlin: Johnson yalan söylüyor, Putin füze saldırısı tehdidinde bulunmadı
Kremlin: Johnson yalan söylüyor, Putin füze saldırısı tehdidinde bulunmadı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna operasyonundan önceki bir telefon görüşmesi sırasında dönemin İngiltere... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T13:23+0300
2023-01-30T13:23+0300
2023-01-30T13:36+0300
ukrayna krizi
kremlin
rusya
dmitriy peskov
boris johnson
ingiltere
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmadan önce Putin ile gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinde Rusya liderinin kendisini füze saldırısı ile tehdit ettiğini söyleyen Johnson’ın bu ifadeleriyle ilgili soruyu yanıtladı.Peskov, “Bay Johnson’ın söylediği doğru değil. Dahası bu bir yalan. Füze saldırısı tehdidinde bulunulmadı” dedi.Johnson’ın Putin ile gerçekleştirdiği söz konusu görüşmenin içeriği ile ilgili söyledikleri, BBC’nin ‘Putin Batı’ya Karşı’ isimli belgeselinde yer alıyor. Belgeselin tamamı henüz yayınlanmadı.Johnson, belgeselin yayınlanan kısmında, Ukrayna’nın olası NATO üyeliğiyle ilgili konuştukları sırada Rusya Devlet Başkanı’nın kendisine “Boris, seni incitmek istemiyorum fakat füzeyle bu sadece bir dakika sürer" dediğini iddia ediyor.Kremlin Sözcüsü, BBC'nin belgeseli konusundaki genel görüşünün ne olduğu sorusuna da “Filmin geri kalanı da bu şekildeyse onu izleyerek zamanınızı kaybetmenizi tavsiye etmem” yanıtını verdi.Öte yandan Peskov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkisine dair bir soru da yöneltildi. Peskov, “Biliyorsunuz ki Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel bir ilişkisi var: İlişkileri karşılıklı güven, karşılıklı saygı ve kendi üstlerine aldıkları yükümlülüklere bağlılıklarına dayanıyor. Her ikisi de verdikleri sözleri tutmaya değer veriyor” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230130/johnson-ukraynadaki-askeri-harekattan-once-putin-ile-yaptigi-gorusmenin-ayrintilarini-paylasti-1066347150.html
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kremlin, rusya, dmitriy peskov, boris johnson, ingiltere
kremlin, rusya, dmitriy peskov, boris johnson, ingiltere
Kremlin: Johnson yalan söylüyor, Putin füze saldırısı tehdidinde bulunmadı
13:23 30.01.2023 (güncellendi: 13:36 30.01.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna operasyonundan önceki bir telefon görüşmesi sırasında dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı füze saldırısıyla tehdit ettiği iddiasını yalanladı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmadan önce Putin ile gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinde Rusya liderinin kendisini füze saldırısı ile tehdit ettiğini söyleyen Johnson’ın bu ifadeleriyle ilgili soruyu yanıtladı.
Peskov, “Bay Johnson’ın söylediği doğru değil. Dahası bu bir yalan. Füze saldırısı tehdidinde bulunulmadı” dedi.
Johnson’ın Putin ile gerçekleştirdiği söz konusu görüşmenin içeriği ile ilgili söyledikleri, BBC’nin ‘Putin Batı’ya Karşı’ isimli belgeselinde yer alıyor. Belgeselin tamamı henüz yayınlanmadı.
Johnson, belgeselin yayınlanan kısmında, Ukrayna’nın olası NATO üyeliğiyle ilgili konuştukları sırada Rusya Devlet Başkanı’nın kendisine “Boris, seni incitmek istemiyorum fakat füzeyle bu sadece bir dakika sürer" dediğini iddia ediyor.
Kremlin Sözcüsü, BBC'nin belgeseli konusundaki genel görüşünün ne olduğu sorusuna da “Filmin geri kalanı da bu şekildeyse onu izleyerek zamanınızı kaybetmenizi tavsiye etmem” yanıtını verdi.
Öte yandan Peskov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkisine dair bir soru da yöneltildi. Peskov, “Biliyorsunuz ki Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel bir ilişkisi var: İlişkileri karşılıklı güven, karşılıklı saygı ve kendi üstlerine aldıkları yükümlülüklere bağlılıklarına dayanıyor. Her ikisi de verdikleri sözleri tutmaya değer veriyor” değerlendirmesini yaptı.