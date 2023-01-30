https://sputniknews.com.tr/20230130/johnson-ukraynadaki-askeri-harekattan-once-putin-ile-yaptigi-gorusmenin-ayrintilarini-paylasti-1066347150.html

Johnson, Ukrayna'daki askeri harekattan önce Putin ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı

Johnson, Ukrayna'daki askeri harekattan önce Putin ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da askeri harekat başlatmasından hemen önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T12:25+0300

2023-01-30T12:25+0300

2023-01-30T12:33+0300

ukrayna krizi

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boris johnson

rusya

nato

vladimir putin

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Guardian gazetesinin aktardığına göre Johnson, Putin'in "Boris, sen Ukrayna'nın yakın zamanda NATO'ya katılmayacağını söylüyorsun... Yakın zamanda ile ne kast ediyorsun?" sorusunu sorduğunu belirtti.Johnson, Putin'e "'Öngörülebilir bir gelecekte NATO'ya katılmayacak. Bunu gayet iyi biliyorsun' dedim" yanıtını verdiğini aktardı.Johnson, Putin'i askeri harekat başlatılması halinde Batı'nın daha sert yaptırımları olacağı ve NATO'ya desteğin artacağı konusunda uyardığını kaydetti.İngiltere medyası, Johnson'ın yorumlarını üç bölümlük belgesel şeklinde bugün yayınlanacak.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın ittifakın doğuya genişleme girişimlerinin sonuçları olacağı konusunda NATO'yu defalarca uyardığını söylemişti.Rusya'nın meşru güvenlik çıkarlarını savunacağını vurgulayan Ryabkov, "Amerikalılar bizi uyarılarımızı duymadı ve ciddiye almadı, ancak Kiev'i Rusya'ya karşı kışkırtmak için mümkün olan her yola başvurdu" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230128/rus-senator-puskov-nato-rusyayla-dogrudan-askeri-catismaya-dogru-ilerliyor-1066306171.html

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