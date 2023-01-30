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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230130/johnson-ukraynadaki-askeri-harekattan-once-putin-ile-yaptigi-gorusmenin-ayrintilarini-paylasti-1066347150.html
Johnson, Ukrayna'daki askeri harekattan önce Putin ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı
Johnson, Ukrayna'daki askeri harekattan önce Putin ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da askeri harekat başlatmasından hemen önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T12:25+0300
2023-01-30T12:33+0300
ukrayna krizi
ingiltere
boris johnson
rusya
nato
vladimir putin
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Guardian gazetesinin aktardığına göre Johnson, Putin'in "Boris, sen Ukrayna'nın yakın zamanda NATO'ya katılmayacağını söylüyorsun... Yakın zamanda ile ne kast ediyorsun?" sorusunu sorduğunu belirtti.Johnson, Putin'e "'Öngörülebilir bir gelecekte NATO'ya katılmayacak. Bunu gayet iyi biliyorsun' dedim" yanıtını verdiğini aktardı.Johnson, Putin'i askeri harekat başlatılması halinde Batı'nın daha sert yaptırımları olacağı ve NATO'ya desteğin artacağı konusunda uyardığını kaydetti.İngiltere medyası, Johnson'ın yorumlarını üç bölümlük belgesel şeklinde bugün yayınlanacak.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın ittifakın doğuya genişleme girişimlerinin sonuçları olacağı konusunda NATO'yu defalarca uyardığını söylemişti.Rusya'nın meşru güvenlik çıkarlarını savunacağını vurgulayan Ryabkov, "Amerikalılar bizi uyarılarımızı duymadı ve ciddiye almadı, ancak Kiev'i Rusya'ya karşı kışkırtmak için mümkün olan her yola başvurdu" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230128/rus-senator-puskov-nato-rusyayla-dogrudan-askeri-catismaya-dogru-ilerliyor-1066306171.html
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ingiltere, boris johnson, rusya, nato, vladimir putin
ingiltere, boris johnson, rusya, nato, vladimir putin

Johnson, Ukrayna'daki askeri harekattan önce Putin ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı

12:25 30.01.2023 (güncellendi: 12:33 30.01.2023)
© AP Photo / Frank AugsteinBoris Johnson'ı istifaya götüren süreç
Boris Johnson'ı istifaya götüren süreç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Frank Augstein
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Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da askeri harekat başlatmasından hemen önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.
Guardian gazetesinin aktardığına göre Johnson, Putin'in "Boris, sen Ukrayna'nın yakın zamanda NATO'ya katılmayacağını söylüyorsun... Yakın zamanda ile ne kast ediyorsun?" sorusunu sorduğunu belirtti.
Johnson, Putin'e "'Öngörülebilir bir gelecekte NATO'ya katılmayacak. Bunu gayet iyi biliyorsun' dedim" yanıtını verdiğini aktardı.
Johnson, Putin'i askeri harekat başlatılması halinde Batı'nın daha sert yaptırımları olacağı ve NATO'ya desteğin artacağı konusunda uyardığını kaydetti.
İngiltere medyası, Johnson'ın yorumlarını üç bölümlük belgesel şeklinde bugün yayınlanacak.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın ittifakın doğuya genişleme girişimlerinin sonuçları olacağı konusunda NATO'yu defalarca uyardığını söylemişti.
Rusya'nın meşru güvenlik çıkarlarını savunacağını vurgulayan Ryabkov, "Amerikalılar bizi uyarılarımızı duymadı ve ciddiye almadı, ancak Kiev'i Rusya'ya karşı kışkırtmak için mümkün olan her yola başvurdu" demişti.
Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
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