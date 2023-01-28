https://sputniknews.com.tr/20230128/rus-senator-puskov-nato-rusyayla-dogrudan-askeri-catismaya-dogru-ilerliyor-1066306171.html

Rus senatör Puşkov: NATO, Rusya’yla doğrudan askeri çatışmaya doğru ilerliyor

Rus senatör Puşkov: NATO, Rusya’yla doğrudan askeri çatışmaya doğru ilerliyor

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, şu anda Avrupa’yı saran çılgınlığı, 1. Dünya Savaşı öncesinde tüm ülkelerin... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T20:17+0300

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Puşkov, Telegram hesabındaki paylaşımında, “Şu anda Batı’yı saran çılgınlık, 1. Dünya Savaşı öncesinde tarafların kontrolsüz bir şekilde birbirleriyle çatışmaya çalıştığı Avrupa’yı saran çılgınlığa benziyor. Şimdi karşı konulamaz bir istekle Rusya’yla çatışmaya çalışıyorlar ve şimdiden onunla savaş halinde olduklarını açıkça ilan ediyorlar” diye yazdı.Rus politikacı, “NATO’nun, Ukrayna’ya askeri yardım için her şeyden önce kendisinin belirlediği tüm kısıtlamaları ve sınırları bir yana iterek Rusya ile doğrudan bir askeri çatışmaya doğru tüm hızıyla ilerlediğini sadece körler görmüyor” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden’in daha önce Ukrayna’ya tank sevkiyatını “3. Dünya Savaşı” olarak nitelendirdiğini anımsatan Puşkov, “Oysa şimdi idaresi için tank meselesi artık geçmişte kalan bir aşama, şimdi NATO artık Kiev’e savaş uçaklarının sevkiyatını değerlendiriyor. Evet, Almanya Savunma Bakanı, savaş uçakları sevkiyatının söz konusu olmadığını iddia ediyor, ama daha önce Berlin aynısını tanklar için de söylüyordu” diye kaydetti.Almanya’nın, “çoktandır ona dış politika dikte eden” Polonya ve Baltık ülkelerinin baskısına direnmek için devlet olarak çok zayıf olduğunu yazan Senatör, Batı Avrupa’nın 1960’lı ve 1980’li yıllarda soğuk savaşın sıcak savaşa dönüşmesine engel olmaya yardımcı olduğu rasyonelliğinden bugün hiçbir iz kalmadığını belirtti.Puşkov, “Batı’nın zafer hayali için tüm makul uyarılar bir kenara itiliyor, geçmişin tüm dersleri unutuluyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230128/medvedev-almanya-disisleri-bakani-baerbock-tam-bir-aptal-1066302672.html

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