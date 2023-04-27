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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230427/singapur-yabancilarin-emlak-alimini-frenlemek-icin-odedikleri-vergiyi-ikiye-katladi-1070283987.html
Singapur, yabancıların emlak alımını frenlemek için ödedikleri vergiyi ikiye katladı
Singapur, yabancıların emlak alımını frenlemek için ödedikleri vergiyi ikiye katladı
Yabancıların konut satın alma furyasının yerel halkı evsiz bırakacağı endişesinin ağır bastığı Singapur'da, yabancı alıcıların ödediği vergi yüzde 30'dan 60'a... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T19:32+0300
2023-04-27T20:03+0300
ekonomi
singapur
emlak
konut
vergi
yabancı
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Güneydoğu Asya'nın ada-şehir devleti, yükselen konut fiyatlarını frenlemek için en sert hamlelerinden birini yaparak ikinci ev alıcıları ve özel mülk satın alan yabancılar için damga vergilerini artırdı. Singapur hükümetinin geceyarısı ani bir kararla denizaşırı yabancı alıcılar için damga vergilerini ikiye katlayıp yüzde 30'dan 60'a çıkarmasını, bazı emlak komisyoncuları 'fiiliyatta emlak piyasasının yabancılara kapatılması' olarak yorumladı. Dünyanın nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu üçüncü ülkesinde ani vergi artışı, son yıllarda yabancıların Singapur'a akın etmesi üzerine geldi. Singapur'da lüks emlak satın alanların çoğunu Çinliler oluşturuyor.Konut fiyatları, Çin ve bölgenin diğer ülkelerinde düşerken, Singapur'da son iki yılda güçlü artış kaydetti.Denizaşırı alıcıların şehrin mülkünü sıcak varlık haline getirmesiyle fiyatların yükselmesi ve yerel halkın sıkıntı çekmesinden endişe duyan Singapurlu politika yapıcılar, vergileri ikinci ve sonraki evlerini almaları halinde Singapurlular için de yüzde 20'ye yükseltti. Singapur dünyada ev sahipliği oranı en yüksek ülkelerden biri.Ulusal Kalkınma Bakanı Desmond Lee, "Erken önleyici tedbirler olmadan, hem yerli hem de yabancılar tarafından yatırım rakamlarının büyütüldüğünü görebiliriz ve bu, konut satın almak isteyen Singapurluların stresini artıracaktır" dedi. Bugüne vergi şokuyla uyanan büyük yerel emlak şirketlerinin hisseleri yüzde 5'e varan oranlarda düştü.Ancak yeni hamlelerin kalıcı etkiye sahip olacağından şüphe edenler de var. Zira daha önce Aralık 2021'de yabancılar için damga vergisinin yüzde 20'den 30'a yükseltilmesine rağmen ev fiyatlarının yükselişi hız kesmemişti.Dolayısıyla analistler, yeni oranların piyasayı gerçekten soğutabileceğinden emin değil.OrangeTee &amp; Tie'da araştırma ve analitikten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Christine Sun, yabancı alıcıların bir süre donup kalabileceğini, fiyatların bir süre yavaşlayabileceğini, ancak süper zenginlerin fiyatları yüksek tutarak alım yapmaya devam edebileceğini söyledi.Sun "Geçmiş deneyimlere göre arz düşük kaldığından ve eve ihtiyacı olanların eninde sonunda ev satın alması gerekeceğinden, talep genellikle birkaç ay sonra toparlanacaktır" dedi.
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singapur, emlak, konut, vergi, yabancı, çinli
singapur, emlak, konut, vergi, yabancı, çinli

Singapur, yabancıların emlak alımını frenlemek için ödedikleri vergiyi ikiye katladı

19:32 27.04.2023 (güncellendi: 20:03 27.04.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Turkish Embassy in Singapore@SingapurBESingapur
Singapur - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© Fotoğraf : Twitter/Turkish Embassy in Singapore@SingapurBE
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Yabancıların konut satın alma furyasının yerel halkı evsiz bırakacağı endişesinin ağır bastığı Singapur'da, yabancı alıcıların ödediği vergi yüzde 30'dan 60'a çıkarıldı.
Güneydoğu Asya'nın ada-şehir devleti, yükselen konut fiyatlarını frenlemek için en sert hamlelerinden birini yaparak ikinci ev alıcıları ve özel mülk satın alan yabancılar için damga vergilerini artırdı.
Singapur hükümetinin geceyarısı ani bir kararla denizaşırı yabancı alıcılar için damga vergilerini ikiye katlayıp yüzde 30'dan 60'a çıkarmasını, bazı emlak komisyoncuları 'fiiliyatta emlak piyasasının yabancılara kapatılması' olarak yorumladı.
Dünyanın nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu üçüncü ülkesinde ani vergi artışı, son yıllarda yabancıların Singapur'a akın etmesi üzerine geldi. Singapur'da lüks emlak satın alanların çoğunu Çinliler oluşturuyor.
Konut fiyatları, Çin ve bölgenin diğer ülkelerinde düşerken, Singapur'da son iki yılda güçlü artış kaydetti.
Denizaşırı alıcıların şehrin mülkünü sıcak varlık haline getirmesiyle fiyatların yükselmesi ve yerel halkın sıkıntı çekmesinden endişe duyan Singapurlu politika yapıcılar, vergileri ikinci ve sonraki evlerini almaları halinde Singapurlular için de yüzde 20'ye yükseltti. Singapur dünyada ev sahipliği oranı en yüksek ülkelerden biri.
Ulusal Kalkınma Bakanı Desmond Lee, "Erken önleyici tedbirler olmadan, hem yerli hem de yabancılar tarafından yatırım rakamlarının büyütüldüğünü görebiliriz ve bu, konut satın almak isteyen Singapurluların stresini artıracaktır" dedi.
Bugüne vergi şokuyla uyanan büyük yerel emlak şirketlerinin hisseleri yüzde 5'e varan oranlarda düştü.
Ancak yeni hamlelerin kalıcı etkiye sahip olacağından şüphe edenler de var. Zira daha önce Aralık 2021'de yabancılar için damga vergisinin yüzde 20'den 30'a yükseltilmesine rağmen ev fiyatlarının yükselişi hız kesmemişti.
Dolayısıyla analistler, yeni oranların piyasayı gerçekten soğutabileceğinden emin değil.
OrangeTee & Tie'da araştırma ve analitikten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Christine Sun, yabancı alıcıların bir süre donup kalabileceğini, fiyatların bir süre yavaşlayabileceğini, ancak süper zenginlerin fiyatları yüksek tutarak alım yapmaya devam edebileceğini söyledi.
Sun "Geçmiş deneyimlere göre arz düşük kaldığından ve eve ihtiyacı olanların eninde sonunda ev satın alması gerekeceğinden, talep genellikle birkaç ay sonra toparlanacaktır" dedi.
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