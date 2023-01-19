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https://sputniknews.com.tr/20230119/bloomberg-rus-petrolu-singapurda-karistirilarak-diger-ulkelere-ihrac-ediliyor-1065934246.html
Bloomberg: Rus petrolü, Singapur'da karıştırılarak diğer ülkelere ihraç ediliyor
Bloomberg: Rus petrolü, Singapur'da karıştırılarak diğer ülkelere ihraç ediliyor
Batı'nın ambargo uyguladığı Rus petrolünün Singapur'da farklı türden ham petrolle az miktarda karıştırılarak tüm dünyaya ihraç edildiği belirtildi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T18:28+0300
2023-01-19T18:28+0300
ekonomi
rusya
petrol
singapur
ambargo
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Bloomberg, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle ambargo uyguladığı Rus petrolünün üçüncü ülkelere sevkiyatıyla ilgili depolama tesisi operatörüne ve lojistik uzmanın dayandırdığı bir habere yer verdi.Rus petrolünün Singapur'da farklı türden ham petrolle karıştırılarak diğer ülkelere satıldığının belirtildiği haberde, bu işlemin petrolün menşeinin Rusya olduğunu gizlemeye yardım ettiği kaydedildi.Danışmanlık şirketi Miyabi Industries'in başkan yardımcısı William Tana, petrol tedarikçilerinin elde edilen 'çok güzel kar' nedeniyle şu anda Rus petrolünü depolamaya ve karıştırmaya yoğunlaştığını ifade etti.Singapur makamları, Rus petrolü ithalatını resmen yasaklamadı ancak yerel finans şirketlerinin Rus malları ve firmalarıyla işbirliği yapmasına izin vermiyor.Batı'nın Ukrayna krizi nedeniyle Rus petrolüne yüz çevirmesi sonrası Asya ve Ortadoğu'da yabancı akaryakıt ürünlerine talebin arttığına dikkat çeken Bloomberg, tedarik artışındaki eğilimin önümüzdeki haftalarda çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğinin de altını çizdi.AB ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ambargo uygulanmasına ve varil başına 60 dolarlık tavan fiyat getirilmesine ilişkin kararı 5 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. AB ülkeleri, Rusya'dan petrol ürünleri alımını 5 Şubat 2023'ten itibaren askıya alacak.G7 ülkeleri ile Avustralya da, varil başına 60 dolarlık tavan fiyat getirilmesine karar vermiş ve Batı'nın bu adımlarına karşılık Rusya, yabancılara bu fiyat üzerinden petrol satmayacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230111/putinden-petrol-indirimlerinin-butce-uzerindeki-etkisini-azaltma-yolunu-bulma-emri-1065645319.html
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rusya, petrol, singapur, ambargo
rusya, petrol, singapur, ambargo

Bloomberg: Rus petrolü, Singapur'da karıştırılarak diğer ülkelere ihraç ediliyor

18:28 19.01.2023
© AADenizde seyreden petrol tankeri
Denizde seyreden petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA
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Batı'nın ambargo uyguladığı Rus petrolünün Singapur'da farklı türden ham petrolle az miktarda karıştırılarak tüm dünyaya ihraç edildiği belirtildi.
Bloomberg, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle ambargo uyguladığı Rus petrolünün üçüncü ülkelere sevkiyatıyla ilgili depolama tesisi operatörüne ve lojistik uzmanın dayandırdığı bir habere yer verdi.
Rus petrolünün Singapur'da farklı türden ham petrolle karıştırılarak diğer ülkelere satıldığının belirtildiği haberde, bu işlemin petrolün menşeinin Rusya olduğunu gizlemeye yardım ettiği kaydedildi.
Danışmanlık şirketi Miyabi Industries'in başkan yardımcısı William Tana, petrol tedarikçilerinin elde edilen 'çok güzel kar' nedeniyle şu anda Rus petrolünü depolamaya ve karıştırmaya yoğunlaştığını ifade etti.
Singapur makamları, Rus petrolü ithalatını resmen yasaklamadı ancak yerel finans şirketlerinin Rus malları ve firmalarıyla işbirliği yapmasına izin vermiyor.
Batı'nın Ukrayna krizi nedeniyle Rus petrolüne yüz çevirmesi sonrası Asya ve Ortadoğu'da yabancı akaryakıt ürünlerine talebin arttığına dikkat çeken Bloomberg, tedarik artışındaki eğilimin önümüzdeki haftalarda çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğinin de altını çizdi.
AB ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ambargo uygulanmasına ve varil başına 60 dolarlık tavan fiyat getirilmesine ilişkin kararı 5 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. AB ülkeleri, Rusya'dan petrol ürünleri alımını 5 Şubat 2023'ten itibaren askıya alacak.
G7 ülkeleri ile Avustralya da, varil başına 60 dolarlık tavan fiyat getirilmesine karar vermiş ve Batı'nın bu adımlarına karşılık Rusya, yabancılara bu fiyat üzerinden petrol satmayacağını açıklamıştı.
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