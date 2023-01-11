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Putin, petrol indirimlerinin ülke bütçesi üzerindeki etkisini azaltma yolunu bulma emri verdi
Putin, petrol indirimlerinin ülke bütçesi üzerindeki etkisini azaltma yolunu bulma emri verdi
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolüne uygulanan fiyat indiriminin, ambargo ve fiyat tavanıyla birlikte temel risklerden birini oluşturduğunu... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T19:08+0300
2023-01-11T19:09+0300
dünya
vladimir putin
aleksandr novak
petrol
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bugünkü hükümet toplantısında, Rus petrolüne uygulanan fiyat indiriminin başlıca sebebinin yüksek navlun maliyeti olduğunu söyledi. Novak, “Taşıyıcıların ve alıcıların, fiyat tavanına uymadıkları için olası yaptırım riskleri nedeniyle navlun maliyeti oldukça sert biçimde yükseldi. Umarım bu durum geçici olur ve 2022’de yaşadığımız gibi indirim zamanla azalır. Geçen yılın mart-nisan aylarında indirim çok yükselmişti, ama sonra yavaş yavaş düşmeye başlamıştı ve iki kat azalmıştı” diye konuştu.Bazı alıcıların şimdiden kontratlara fiyat tavanı koşulunun eklenmesini talep ettiğini dile getiren Novak, hükümetin bu kısıtlamayı dikkate almama koşulunu öne sürdüğünü kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Novak’ın verdiği bu bilgi üzerine şunu dedi: “Bütçeyle ilgili hiçbir sorunun yaşanmaması için bu indirimle ilgili durum incelenmeli. Aranızda konuşun, sonra bana ayrıca tekliflerinizi sunun.”
https://sputniknews.com.tr/20221227/rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasina-katilanlara-petrol-ve-petrol-urunu-satisi-yasaklandi-1065109051.html
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vladimir putin, aleksandr novak, petrol
vladimir putin, aleksandr novak, petrol

Putin, petrol indirimlerinin ülke bütçesi üzerindeki etkisini azaltma yolunu bulma emri verdi

19:08 11.01.2023 (güncellendi: 19:09 11.01.2023)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolüne uygulanan fiyat indiriminin, ambargo ve fiyat tavanıyla birlikte temel risklerden birini oluşturduğunu belirtmesi üzerine Rusya lideri Putin, indirimin ülke bütçesine etkisini en aza indirme emrini verdi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bugünkü hükümet toplantısında, Rus petrolüne uygulanan fiyat indiriminin başlıca sebebinin yüksek navlun maliyeti olduğunu söyledi.

Novak, “Taşıyıcıların ve alıcıların, fiyat tavanına uymadıkları için olası yaptırım riskleri nedeniyle navlun maliyeti oldukça sert biçimde yükseldi. Umarım bu durum geçici olur ve 2022’de yaşadığımız gibi indirim zamanla azalır. Geçen yılın mart-nisan aylarında indirim çok yükselmişti, ama sonra yavaş yavaş düşmeye başlamıştı ve iki kat azalmıştı” diye konuştu.
Bazı alıcıların şimdiden kontratlara fiyat tavanı koşulunun eklenmesini talep ettiğini dile getiren Novak, hükümetin bu kısıtlamayı dikkate almama koşulunu öne sürdüğünü kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Novak’ın verdiği bu bilgi üzerine şunu dedi:

“Bütçeyle ilgili hiçbir sorunun yaşanmaması için bu indirimle ilgili durum incelenmeli. Aranızda konuşun, sonra bana ayrıca tekliflerinizi sunun.”
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
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