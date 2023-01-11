https://sputniknews.com.tr/20230111/putinden-petrol-indirimlerinin-butce-uzerindeki-etkisini-azaltma-yolunu-bulma-emri-1065645319.html

Putin, petrol indirimlerinin ülke bütçesi üzerindeki etkisini azaltma yolunu bulma emri verdi

Putin, petrol indirimlerinin ülke bütçesi üzerindeki etkisini azaltma yolunu bulma emri verdi

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolüne uygulanan fiyat indiriminin, ambargo ve fiyat tavanıyla birlikte temel risklerden birini oluşturduğunu... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T19:08+0300

2023-01-11T19:08+0300

2023-01-11T19:09+0300

dünya

vladimir putin

aleksandr novak

petrol

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bugünkü hükümet toplantısında, Rus petrolüne uygulanan fiyat indiriminin başlıca sebebinin yüksek navlun maliyeti olduğunu söyledi. Novak, “Taşıyıcıların ve alıcıların, fiyat tavanına uymadıkları için olası yaptırım riskleri nedeniyle navlun maliyeti oldukça sert biçimde yükseldi. Umarım bu durum geçici olur ve 2022’de yaşadığımız gibi indirim zamanla azalır. Geçen yılın mart-nisan aylarında indirim çok yükselmişti, ama sonra yavaş yavaş düşmeye başlamıştı ve iki kat azalmıştı” diye konuştu.Bazı alıcıların şimdiden kontratlara fiyat tavanı koşulunun eklenmesini talep ettiğini dile getiren Novak, hükümetin bu kısıtlamayı dikkate almama koşulunu öne sürdüğünü kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Novak’ın verdiği bu bilgi üzerine şunu dedi: “Bütçeyle ilgili hiçbir sorunun yaşanmaması için bu indirimle ilgili durum incelenmeli. Aranızda konuşun, sonra bana ayrıca tekliflerinizi sunun.”

https://sputniknews.com.tr/20221227/rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasina-katilanlara-petrol-ve-petrol-urunu-satisi-yasaklandi-1065109051.html

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vladimir putin, aleksandr novak, petrol