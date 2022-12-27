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SON DAKİKA | Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı
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https://sputniknews.com.tr/20221227/rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasina-katilanlara-petrol-ve-petrol-urunu-satisi-yasaklandi-1065109051.html
Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı
Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasaklanmasına ilişkin kararnameyi... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
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vladimir putin, rusya
vladimir putin, rusya

Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı

19:24 27.12.2022 (güncellendi: 19:28 27.12.2022)
© Sputnik / Владимир Гердо / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики
Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasaklanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Karar, 1 Şubat 2023 itibarıyla uygulamaya konulacak.
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