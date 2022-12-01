Dünyanın en pahalı şehirleri sıralandı
13:37 01.12.2022 (güncellendi: 13:41 01.12.2022)
Enflasyon rakamlarının küresel olarak yükselişe geçtiği ve resesyon risklerinin gündeme geldiği 2022 yılında, dünyanın en pahalı şehirleri New York ve Singapur oldu. Sidney en pahalı 10 şehir arasına girerken, İstanbul'da yıllık enflasyonun yüzde 86'ya ulaştığı belirtildi.
İngiltere merkezli Economist gazetesinin hazırladığı enflasyon araştırmasında dünyanın en pahalı şehirleri derlendi.
Buna göre listenin ilk 10'unda sırasıyla şu şehirler yer aldı:
1.Singapur ve New York,
2.Tel Aviv,
3.Hong Kong,
4.Los Angeles,
5.Zürih,
6.Cenevre,
7.San Francisco,
8.Paris,
9.Kopenhag,
10.Sidney.
© AFP 2022 / ROSLAN RAHMAN2022 yılında dünyanın en pahalı şehirleri listesinin birinci sırasını ABD'nin New York şehri ve Singapur paylaştı.
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© AFP 2022 / ROSLAN RAHMAN
2022 yılında dünyanın en pahalı şehirleri listesinin birinci sırasını ABD'nin New York şehri ve Singapur paylaştı.
© AFP 2022 / KENA BETANCURÜlke-şehir Singapur son 10 yılda 8. kez birinci sırada yer alırken New York'un bu yılki birinciliği bir ilk oldu.
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© AFP 2022 / KENA BETANCUR
Ülke-şehir Singapur son 10 yılda 8. kez birinci sırada yer alırken New York'un bu yılki birinciliği bir ilk oldu.
© AFP 2022 / JACK GUEZEconomist'in 2021'de hazırladığı listede en pahalı şehir olarak gösterilen İsrail'in başkenti Tel Aviv bu yılki listenin üçüncü sırasına yerleşti.
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© AFP 2022 / JACK GUEZ
Economist'in 2021'de hazırladığı listede en pahalı şehir olarak gösterilen İsrail'in başkenti Tel Aviv bu yılki listenin üçüncü sırasına yerleşti.
© AFP 2022 / MUHAMMAD FAROOQBu yıl listeye 10. sıradan giren Avustralya'nın başkenti Sidney'e bu sırada Danimarka'nın Kopenhag şehri eşlik etti.
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© AFP 2022 / MUHAMMAD FAROOQ
Bu yıl listeye 10. sıradan giren Avustralya'nın başkenti Sidney'e bu sırada Danimarka'nın Kopenhag şehri eşlik etti.
© AFP 2022 / YURI KADOBNOVRusya'nın başkenti Moskova ve St. Petersburg şehri ise Ukrayna krizinin ardından getirilen yaptırımlar nedeniyle sıralamada 88 basamak yukarıya tırmandı.
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© AFP 2022 / YURI KADOBNOV
Rusya'nın başkenti Moskova ve St. Petersburg şehri ise Ukrayna krizinin ardından getirilen yaptırımlar nedeniyle sıralamada 88 basamak yukarıya tırmandı.
© AFP 2022 / OZAN KOSESidney en pahalı 10 şehir arasına girerken, İstanbul'da yıllık enflasyonun yüzde 86'ya ulaştığı belirtildi.
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© AFP 2022 / OZAN KOSE
Sidney en pahalı 10 şehir arasına girerken, İstanbul'da yıllık enflasyonun yüzde 86'ya ulaştığı belirtildi.
© AFP 2022 / YURI CORTEZEkonomik krizle boğuşan Venezüella'nın Karakas şehri, geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleşen yüzde 132'lik fiyat artışı nedeniyle en fazla enflasyon oranıyla karşı karşıya kalan şehirlerden oldu.
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© AFP 2022 / YURI CORTEZ
Ekonomik krizle boğuşan Venezüella'nın Karakas şehri, geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleşen yüzde 132'lik fiyat artışı nedeniyle en fazla enflasyon oranıyla karşı karşıya kalan şehirlerden oldu.
© AFP 2022 / TAMI CHAPPELLEconomist'in listesinde dikkate alınan faktörler arasında, yerel para biriminin güçlü olup olmaması da bulunuyor. Bu nedenle listede pahalılık sıralamasında en fazla artış yaşanan 8 şehirden 2'si Rusya'dan, 6'sı ABD'den geldi. Söz konusu ABD şehirlerinde 46. sıradan 42'ye yükselen Atlanta birinci oldu.
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© AFP 2022 / TAMI CHAPPELL
Economist'in listesinde dikkate alınan faktörler arasında, yerel para biriminin güçlü olup olmaması da bulunuyor. Bu nedenle listede pahalılık sıralamasında en fazla artış yaşanan 8 şehirden 2'si Rusya'dan, 6'sı ABD'den geldi. Söz konusu ABD şehirlerinde 46. sıradan 42'ye yükselen Atlanta birinci oldu.
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUPara birimleri değer kaybı yaşayan ülkelerdeki şehirler, listede gerilere düştü. Geçtiğimiz yıl 13. ve 10. sırada bulunan Japonya'nın Tokyo ve Osaka şehirleri bu yıl listede 37. ve 43. sıraya yerleşerek en fazla basamak geriye düşen 10 şehir arasında yer aldı.
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© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
Para birimleri değer kaybı yaşayan ülkelerdeki şehirler, listede gerilere düştü. Geçtiğimiz yıl 13. ve 10. sırada bulunan Japonya'nın Tokyo ve Osaka şehirleri bu yıl listede 37. ve 43. sıraya yerleşerek en fazla basamak geriye düşen 10 şehir arasında yer aldı.
© AFP 2022 / LOUAI BESHARA38 basamak geriye giderek listede en hızlı düşen şehirler olan Stockholm ve Lüksemburg 99. ve 104. sıraya oturdu. Yaşam koşullarının en ucuz olduğu şehirler ise bu yıl, iç savaşlar nedeniyle ekonomisi büyük yara alan Suriye'nin başkenti Şam ve Libya'nın Trablus şehri oldu.
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© AFP 2022 / LOUAI BESHARA
38 basamak geriye giderek listede en hızlı düşen şehirler olan Stockholm ve Lüksemburg 99. ve 104. sıraya oturdu. Yaşam koşullarının en ucuz olduğu şehirler ise bu yıl, iç savaşlar nedeniyle ekonomisi büyük yara alan Suriye'nin başkenti Şam ve Libya'nın Trablus şehri oldu.
© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZONEnflasyondaki küresel artış, Ukrayna krizinden de önce hız kazanmaya başlamış, Rusya'ya yönelik yaptırımlar petrol, gaz ve diğer enerji fiyatlarında daha fazla artışa neden olmuştu. Yükselen petrol fiyatları enflasyonun daha da artması üzerinde en büyük baskıyı yarattı. Bir litre petrolün yerel para birimi cinsinden değeri bir yıl öncesine göre ortalama 22 daha pahalı hale geldi. Rus enerjisine alternatif arayışına düşen Batı Avrupa şehirlerinde benzin ve elektrik fiyatları yüzde 29 pahalılaşırken, küresel olarak bu artış yüzde 11 oldu.
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© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZON
Enflasyondaki küresel artış, Ukrayna krizinden de önce hız kazanmaya başlamış, Rusya'ya yönelik yaptırımlar petrol, gaz ve diğer enerji fiyatlarında daha fazla artışa neden olmuştu. Yükselen petrol fiyatları enflasyonun daha da artması üzerinde en büyük baskıyı yarattı. Bir litre petrolün yerel para birimi cinsinden değeri bir yıl öncesine göre ortalama 22 daha pahalı hale geldi. Rus enerjisine alternatif arayışına düşen Batı Avrupa şehirlerinde benzin ve elektrik fiyatları yüzde 29 pahalılaşırken, küresel olarak bu artış yüzde 11 oldu.