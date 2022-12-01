Dünyanın en pahalı şehirleri sıralandı

© AFP 2022 / LOUAI BESHARA 38 basamak geriye giderek listede en hızlı düşen şehirler olan Stockholm ve Lüksemburg 99. ve 104. sıraya oturdu. Yaşam koşullarının en ucuz olduğu şehirler ise bu yıl, iç savaşlar nedeniyle ekonomisi büyük yara alan Suriye'nin başkenti Şam ve Libya'nın Trablus şehri oldu.