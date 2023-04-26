https://sputniknews.com.tr/20230426/singapurda-esrar-kacakciligiyla-suclanan-kisi-idam-edildi-1070199628.html
Singapur’da esrar kaçakçılığıyla suçlanan kişi idam edildi
Singapur’da esrar kaçakçılığıyla suçlanan kişi idam edildi
Singapur’da, 1 kilogramlık esrar kaçakçılığından suçlu bulunan 46 yaşındaki Tangaraju Suppiah'ın idam edildiği açıklandı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T09:59+0300
2023-04-26T09:59+0300
2023-04-26T10:05+0300
dünya
singapur
idam
uyuşturucu
uyuşturucu kaçakçılığı
infaz
asya & pasifik
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Dünyanın en katı uyuşturucuyla mücadele yasalarından birine sahip Singapur’da, Suppiah adındaki kişi, esrar kaçakçılığı ve uyuşturucu trafiğini yönettiği suçlamalarıyla idam edildi.Savcılık iddianamesinde, Suppiah’ın esrar dağıtanlar tarafından kullanılan iki telefon hattıyla bağlantılı olduğu ve uyuşturucu trafiğini yönettiği kaydediliyor.1 kilogramlık esrar davasında Tangaraju Suppiah’ın idamına, savcıların mahkemeye sundukları kanıtların zayıf olduğunu ileri sürerek başta ailesi olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ve aktivist gruplar karşı çıkmıştı.Yetkililer, itirazların yersiz olduğunu, yargı sürecinin tamamlandığını ve idam kararının kesinleştiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230425/singapurda-1-kilogramlik-esrar-kacakciligi-olayinda-bir-kisi-idam-ediliyor-1070164786.html
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singapur, idam, uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılığı, infaz, asya & pasifik
singapur, idam, uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılığı, infaz, asya & pasifik
Singapur’da esrar kaçakçılığıyla suçlanan kişi idam edildi
09:59 26.04.2023 (güncellendi: 10:05 26.04.2023) Abone ol
Singapur’da, 1 kilogramlık esrar kaçakçılığından suçlu bulunan 46 yaşındaki Tangaraju Suppiah'ın idam edildiği açıklandı.
Dünyanın en katı uyuşturucuyla mücadele yasalarından birine sahip Singapur’da, Suppiah adındaki kişi, esrar kaçakçılığı ve uyuşturucu trafiğini yönettiği suçlamalarıyla idam edildi.
Savcılık iddianamesinde, Suppiah’ın esrar dağıtanlar tarafından kullanılan iki telefon hattıyla bağlantılı olduğu ve uyuşturucu trafiğini yönettiği kaydediliyor.
1 kilogramlık esrar davasında Tangaraju Suppiah’ın idamına, savcıların mahkemeye sundukları kanıtların zayıf olduğunu ileri sürerek başta ailesi olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ve aktivist gruplar karşı çıkmıştı.
Yetkililer, itirazların yersiz olduğunu, yargı sürecinin tamamlandığını ve idam kararının kesinleştiğini belirtmişti.