https://sputniknews.com.tr/20230426/singapurda-esrar-kacakciligiyla-suclanan-kisi-idam-edildi-1070199628.html

Singapur’da esrar kaçakçılığıyla suçlanan kişi idam edildi

Singapur’da esrar kaçakçılığıyla suçlanan kişi idam edildi

Singapur’da, 1 kilogramlık esrar kaçakçılığından suçlu bulunan 46 yaşındaki Tangaraju Suppiah'ın idam edildiği açıklandı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T09:59+0300

2023-04-26T09:59+0300

2023-04-26T10:05+0300

dünya

singapur

idam

uyuşturucu

uyuşturucu kaçakçılığı

infaz

asya & pasifik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070199729_0:35:3180:1823_1920x0_80_0_0_bee34eed2b5a1554a1548de0140c5ceb.jpg

Dünyanın en katı uyuşturucuyla mücadele yasalarından birine sahip Singapur’da, Suppiah adındaki kişi, esrar kaçakçılığı ve uyuşturucu trafiğini yönettiği suçlamalarıyla idam edildi.Savcılık iddianamesinde, Suppiah’ın esrar dağıtanlar tarafından kullanılan iki telefon hattıyla bağlantılı olduğu ve uyuşturucu trafiğini yönettiği kaydediliyor.1 kilogramlık esrar davasında Tangaraju Suppiah’ın idamına, savcıların mahkemeye sundukları kanıtların zayıf olduğunu ileri sürerek başta ailesi olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ve aktivist gruplar karşı çıkmıştı.Yetkililer, itirazların yersiz olduğunu, yargı sürecinin tamamlandığını ve idam kararının kesinleştiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230425/singapurda-1-kilogramlik-esrar-kacakciligi-olayinda-bir-kisi-idam-ediliyor-1070164786.html

singapur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

singapur, idam, uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılığı, infaz, asya & pasifik