https://sputniknews.com.tr/20230425/singapurda-1-kilogramlik-esrar-kacakciligi-olayinda-bir-kisi-idam-ediliyor-1070164786.html

Singapur’da 1 kilogramlık esrar kaçakçılığı olayında bir kişi idam ediliyor

Singapur’da 1 kilogramlık esrar kaçakçılığı olayında bir kişi idam ediliyor

Singapur’da 1 kilogram esrar kaçakçılığı davasında komplo kurmakla suçlanan Tangaraju Suppiah yarın idam edilecek. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T15:36+0300

2023-04-25T15:36+0300

2023-04-25T15:36+0300

dünya

singapur

eroin

kokain

uyuşturucu

uyuşturucu kaçakçılığı

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Singapur’da uyuşturucu kaçakçılığı davasında suçlu bulunan Tangaraju Suppiah’ın idam cezasının yarın infaz edileceği açıklandı. Singapur Hapishane Servisi’nden yapılan açıklamada, Suppiah’ın ailesine geçtiğimiz hafta bilgi verildiği ve infazın Changi hapishanesinde gerçekleştirileceği belirtildi.Tangaraju'nun kız kardeşi Leela Suppiah Pazar günü aktivistlerle idam kararına karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Leela Suppiah, “Kardeşimin başına gelen bu haksızlık başkasının başına gelmesin diye mücadeleye devam edeceğim" dedi.Singapur’da idam cezalarına karşı çıkan aktivistler, idam kararının yetersiz delillerle alındığını savunurken mahkumun ailesi, ülkenin hukuk sisteminde reform yapılması için baskı yapmaya devam edeceklerini belirtti.Bu, Singapur'da 6 ay içindeki ilk idam ve geçen yıldan bu yana gerçekleştirilecek 12. idam olarak kayıtlara geçecek.Singapur vatandaşı 46 yaşındaki Tangaraju Suppiah, 2014’te Malezya’dan Singapur’a 1 kilogram esrar kaçakçılığı yapmak için komplo kurmakla gözaltına alınmıştı. Suppiah, 2017 yılında mahkeme tarafından suçlu bulunmuş, 2018’de ise idam cezasına mahkum edilmişti.Dünyanın en katı uyuşturucu karşıtı yasalarına sahip ülkelerden biri olan Singapur’da Tangaraju Suppiah’ın idamı bu yıl uygulanacak ilk infaz olacak. Singapur’da 2022'de 11 idam cezası uygulanmıştı. Ülkede geçtiğimiz yıl yaklaşık 43 gram eroin sokmaya çalışan ve zihinsel engelli kabul edilen 69 seviyesindeki Malezyalı uyuşturucu kaçakçısı Nagaenthran Dharmalingam idam edilmişti.

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