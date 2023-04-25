https://sputniknews.com.tr/20230425/abd-baskanlik-secimine-dogru-medyada-yollar-catallaniyor-fox-news-tucker-carlsonin-ipini-cekti--1070172881.html

ABD başkanlık seçimine doğru medyada yollar çatallanıyor: Fox News, Tucker Carlson'ın ipini çekti

ABD başkanlık seçimine doğru medyada yollar çatallanıyor: Fox News, Tucker Carlson'ın ipini çekti

ABD'de 2024 başkanlık seçimi kampanyası kızışmaya başlarken, Rupert Murdoch'un medya imparatorluğuna bağlı Fox News'un Trump yanlısı yıldızı Tucker Carlson ile... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T18:42+0300

2023-04-25T18:42+0300

2023-04-25T19:03+0300

dünya

tucker carlson

fox news

rupert murdoch

abd

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103256/15/1032561585_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_2ff1341d108c75bdb61ec80c2239bdba.jpg

Fox News, kablolu televizyon aleminin en çok izlenen haber programı Tucker Carlson Tonight'ın yaratıcısının sözleşmesini dün aniden feshederken nedenini belirtmedi. Açıklamada "Fox News ile Tucker Carlson, yolları ayırma konusunda anlaştı. Önce konuk yorumcu, sonra evsahibi sunucu olarak ağa yaptığı hizmetler için kendisine teşekkür ediyoruz" denilirken, ünlü programcı-sunucudan da izahat gelmedi.Kovulması 962 milyon dolar kayba mal oldu1990'lardan bu yana Amerikan medya dünyasında yer alan, 2016'dan beri Fox News'da Tucker Carlson Tonight'ı yapan muhafazakar siyasi yorumcunun ayrılık haberi, Fox şirketin hisselerinin yüzde 5 düşmesiyle piyasa değerinden 962 milyon dolar kaybetmesine neden oldu.'Rupert Murdoch'ın kararı'Kanalda dönenlerin perde arkasına dair bilgi sahibi olanlara göre Carlson'u gönderme kararını, şirketin yönetim kurulu üyelerinin yorumlarını dikkate alan milyarder başkanı Rupert Murdoch aldı. Seçim hilesi iddiaları yüzünden devasa tazminat ödedikten sonra Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın Ukrayna politikalarını sorgulayan Carlson'ın Fox News'dan kopması, Dominion Oylama Sistemleri'nin kanala 1.6 milyar dolar tazminat talebiyle açtığı hakaret davasının 787.5 milyon dolarlık anlaşmaya bağlanmasından bir hafta sonra geldi.Trump'ın iddialarını destekleyen yayınların sonucuÖnceki Cumhuriyetçi Başkanı Donald Trump'ın oy kullanma makineleri ve oylarla ilgili enformasyon sistemleri üreten Dominion'un 2020 başkanlık seçiminde hile ve sahtekarlık yaptığına dair iddialarını yankılayan Fox News'a bu yüzden dava açılmıştı.Kanala yöneltilen 'yalan olduğunu bile bile seçimlerle ilgili yanlış bilgi ve asılsız iddialar yaymak' suçlamasıyla ilgili mahkemede yeminli ifade veren Fox News yıldızları arasında Tucker Carlson da vardı. Carlson, Trump'ın her iddiasına gözü kapalı destek vermediKomplo teorileriyle birlikte anılan tartışmalı bir figür olan Carlson, diğer yandan hem taraf tutan hem de tuttuğu tarafı sorgulayan bir profil çizegeldi. Trump'ın bazı hile iddialarını ekrana taşısa da bazılarını diğer Trump yanlılarından farklı şekilde saçma bularak elinin tersiyle itti.Dominion'un hukuk ekibinin Fox aleyhine bulduğu ve sunduğu belgeler arasında, Carlson'ın özel sohbetlerinde 2020 seçimlerinin Trump'tan çalındığına dair iddialardan şüphe duyduğuna dair ifadeler vardı. 'Trump'tan tutkuyla nefret ediyorum' diye yazmışÜnlü sunucunun, seçim hilesi iddialarının körüklediği 6 Ocak 2021 Kongre baskınından iki gün önce Trump'tan bezginliğini "Ondan tutkuyla nefret ediyorum", "Onun en büyük gücü bir şeyleri yok etmek. Bu konuda tartışmasız dünya şampiyonu. Eğer yanlış oynarsak, bizi kolayca yok edebilir" gibi mesajlarla dışa vurduğu ortaya çıktı.'Ayrımcılık davasının da etkisi var'Kanalda dönenlerin perde arkasına dair bilgi sahibi olanlara göre Carlson'ın işten çıkarılmasında eski yapımcı Abby Grossberg tarafından açılan ve kadın düşmanı yorumlar, Yahudi karşıtı şakalar gibi suçlamalar içeren ayrımcılık davasının da etkisi var. Ancak Carlson'ı profesyonel olmayan, ayrımcı davranışla suçlamaktan ibaret olmayan dava, ağı, Grossberg'i Carlson gibi erkek sunucular için günah keçisi haline getirmekle suçluyor. Ağın avukatlarının o sırada sürmekte olan Dominion Oylama Sistemleri davasında kendisini yanlış ifade vermeye zorladığı, Grossberg'in iddiaları arasında.AOC, haftasonunda Carlson'ı hedef almıştıFox News'un ayrılığı duyurmasından önce, Demokrat Parti'nin New York milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), 6 Ocak 2021 Kongre baskınıyla ilgili sunucunun cezalandırılmasını talep etti.'Şiddet kışkırtıcıları'Haftasonunda MSNBC’ye geçen eski Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'ye konuşan AOC, "Tucker Carlson ve Fox'taki diğer bazı kişilerin yaptıklarına baktığınızda, bu çok, çok açık bir şekilde şiddeti kışkırtmaktır, çok açık bir şekilde şiddeti kışkırtmaktır. Ve başa çıkmayı istemememiz gereken çizgi de budur" dedi.'Murdoch'ın mıntıka temizliği'Fox News'un Carlson'dan önce yine Trump destekçisi sunucu Dan Bongino ile yollarını ayırması, The Economist tarafından 2024 ABD başkanlık seçimleri öncesi 'Murdoch'ın mıntıka temizliği' olarak yorumlandı. Reyting rekorlarının sahibiFox'tan önce CNN, PBS, MSNBC'de çalışan ve kendisini 'yalanın, kendini övmenin, kendini beğenmişliğin ve grup düşüncesinin yeminli düşmanı' olarak takdim eden Tucker Carlson, 2,5 milyon izleyiciden oluşan ortalama prime-time izleyici kitlesiyle Fox News'un en popüler sunucusuydu. Haziran 2020'de ortalama 4.33 milyon izleyiciyle herhangi bir kablolu haber programının en yüksek reytingli çeyreği rekorunu kırdı. Donald Trump ile son röportajı 6.7 milyon seyirci çekti.

https://sputniknews.com.tr/20230412/trump-ukrayna-diye-bir-ulke-kalmadi-macron-sinin-ini-yaladi-k-akim-sabotajini-rusya-yapmadi-1069569874.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tucker carlson, fox news, rupert murdoch, abd, donald trump