https://sputniknews.com.tr/20230424/diplomasi-gununde-abdden-rus-gazetecilere-engel-amac-daha-yikici-bir-kuresel-duzen-yaratmak-1070128751.html

Diplomasi Günü'nde ABD’den Rus gazetecilere engel: 'Amaç daha yıkıcı bir küresel düzen yaratmak'

Diplomasi Günü'nde ABD’den Rus gazetecilere engel: 'Amaç daha yıkıcı bir küresel düzen yaratmak'

BM Güvenlik Konseyi‘nin New York’ta düzenlenecek olan toplantısına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile beraber katılması planlanan Rus gazetecilere, Barış İçin... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T20:41+0300

2023-04-24T20:41+0300

2023-04-24T20:41+0300

görüş

abd

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ukrayna krizi

rusya

rusya-abd ilişkileri

abd

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

new york

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi toplantısı için kurumun merkez binasının bulunduğu New York’a gitmesi planlanan Rus gazetecilere ABD tarafından vize verilmeyerek seyahatlerinin engellendiğini duyurdu. ABD’nin bu tavrı ise Barış İçin Uluslararası Çok Taraflılık ve Diplomasi Günü’ne denk geldi. Yaşananlara tepki gösteren Rus makamlar, ABD'nin bu hareketini ‘uluslararası hukukun bir kez daha hiçe sayılması’ olarak nitelendirirken, Washington’un ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim konusundaki gerçek tutumunu bir kez daha ortaya koyduğu açıklamasında bulundu.Lavrov: Bunu unutmayacağız ve affetmeyeceğizNew York’a gitmeden önce açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu konudan da bahsederek ABD’ye sert çıktı. Vize vermemiş olmasını unutmayacaklarının ve affetmeyeceklerinin altını çizen Lavrov, “Kendini ‘en güçlü, en akıllı, en özgürlükçü, en adil’ olarak tanımlayan bu ülke, korkup aptalca bir şey yaptı ve ifade özgürlüğünü korumak ve bilgiye ulaşım hakkı gibi önem verdiğini söylediği değerlere esasında nasıl baktığını göstermiş oldu” eleştirisinde bulundu.Bir ay arayla ikinci ‘vize engeli’Mart ayında da ABD’nin, BM Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu çalışmalarına katılmayı planlayan birkaç Rus diplomata vize vermediği ortaya çıkmış, BM Genel Sekreteri Sözcüsü ise bu durumun çözüme kavuşturulmasını umduklarını aktarmıştı. Fakat bu açıklamalara rağmen ABD’li yetkililerin yol açtığı ‘diplomatik sorun’ çözülememişti.‘ABD’li yetkililer düşmanlık tohumları ekiyor’Konuyu Sputnik’e değerlendiren Harici Genel Yayın Yönetmeni Tunç Akkoç, “Ukrayna krizinin başından bu yana ABD’li yetkililer maalesef ısrarla ve gördüğüm kadarıyla planlı bir biçimde sanat alanına, sportif aktivitelere ve insanlar arası ilişkilere dahi düşmanlık tohumları ekiyor. Halbuki geçmişe baktığımızda, savaş koşullarında bile ülkeler ve taraflar arasında iletişimin ve diplomasinin sürdüğünü görüyoruz” dedi ve ekledi:‘ABD’nin amacı Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha yıkıcı bir küresel düzen yaratmak’

https://sputniknews.com.tr/20230424/cihat-yayci-turkiye-ve-suriyenin-dogu-akdenizde-anlasmasi-yunan-rum-oyununu-bozar-1070110971.html

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