https://sputniknews.com.tr/20230424/diplomasi-gununde-abdden-rus-gazetecilere-engel-amac-daha-yikici-bir-kuresel-duzen-yaratmak-1070128751.html
Diplomasi Günü'nde ABD’den Rus gazetecilere engel: 'Amaç daha yıkıcı bir küresel düzen yaratmak'
Diplomasi Günü'nde ABD’den Rus gazetecilere engel: 'Amaç daha yıkıcı bir küresel düzen yaratmak'
BM Güvenlik Konseyi‘nin New York’ta düzenlenecek olan toplantısına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile beraber katılması planlanan Rus gazetecilere, Barış İçin... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T20:41+0300
2023-04-24T20:41+0300
2023-04-24T20:41+0300
görüş
abd
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya-abd ilişkileri
abd
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
new york
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1b/1050222614_0:101:1200:776_1920x0_80_0_0_4dda09ab33be609bae290a5a7bafdab6.jpg
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi toplantısı için kurumun merkez binasının bulunduğu New York’a gitmesi planlanan Rus gazetecilere ABD tarafından vize verilmeyerek seyahatlerinin engellendiğini duyurdu. ABD’nin bu tavrı ise Barış İçin Uluslararası Çok Taraflılık ve Diplomasi Günü’ne denk geldi. Yaşananlara tepki gösteren Rus makamlar, ABD'nin bu hareketini ‘uluslararası hukukun bir kez daha hiçe sayılması’ olarak nitelendirirken, Washington’un ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim konusundaki gerçek tutumunu bir kez daha ortaya koyduğu açıklamasında bulundu.Lavrov: Bunu unutmayacağız ve affetmeyeceğizNew York’a gitmeden önce açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu konudan da bahsederek ABD’ye sert çıktı. Vize vermemiş olmasını unutmayacaklarının ve affetmeyeceklerinin altını çizen Lavrov, “Kendini ‘en güçlü, en akıllı, en özgürlükçü, en adil’ olarak tanımlayan bu ülke, korkup aptalca bir şey yaptı ve ifade özgürlüğünü korumak ve bilgiye ulaşım hakkı gibi önem verdiğini söylediği değerlere esasında nasıl baktığını göstermiş oldu” eleştirisinde bulundu.Bir ay arayla ikinci ‘vize engeli’Mart ayında da ABD’nin, BM Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu çalışmalarına katılmayı planlayan birkaç Rus diplomata vize vermediği ortaya çıkmış, BM Genel Sekreteri Sözcüsü ise bu durumun çözüme kavuşturulmasını umduklarını aktarmıştı. Fakat bu açıklamalara rağmen ABD’li yetkililerin yol açtığı ‘diplomatik sorun’ çözülememişti.‘ABD’li yetkililer düşmanlık tohumları ekiyor’Konuyu Sputnik’e değerlendiren Harici Genel Yayın Yönetmeni Tunç Akkoç, “Ukrayna krizinin başından bu yana ABD’li yetkililer maalesef ısrarla ve gördüğüm kadarıyla planlı bir biçimde sanat alanına, sportif aktivitelere ve insanlar arası ilişkilere dahi düşmanlık tohumları ekiyor. Halbuki geçmişe baktığımızda, savaş koşullarında bile ülkeler ve taraflar arasında iletişimin ve diplomasinin sürdüğünü görüyoruz” dedi ve ekledi:‘ABD’nin amacı Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha yıkıcı bir küresel düzen yaratmak’
https://sputniknews.com.tr/20230424/cihat-yayci-turkiye-ve-suriyenin-dogu-akdenizde-anlasmasi-yunan-rum-oyununu-bozar-1070110971.html
ukrayna
rusya
abd
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Selin Uludağ
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
Selin Uludağ
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1b/1050222614_0:0:1068:801_1920x0_80_0_0_da41aeaf22a3d5f87f11557ba9b2b3c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Selin Uludağ
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya-abd ilişkileri, abd, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), new york, sergey lavrov, diplomasi, gazeteci, gazeteciler, gazetecilik, engel, vize, vize başvuru, vize krizi, tunç akkoç
abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya-abd ilişkileri, abd, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), new york, sergey lavrov, diplomasi, gazeteci, gazeteciler, gazetecilik, engel, vize, vize başvuru, vize krizi, tunç akkoç
Diplomasi Günü'nde ABD’den Rus gazetecilere engel: 'Amaç daha yıkıcı bir küresel düzen yaratmak'
Abone ol
Özel
BM Güvenlik Konseyi‘nin New York’ta düzenlenecek olan toplantısına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile beraber katılması planlanan Rus gazetecilere, Barış İçin Uluslararası Çok Taraflılık ve Diplomasi Günü’nde ABD tarafından vize verilmedi. Konuyu Sputnik’e değerlendiren gazeteci Akkoç, “Amaç daha yıkıcı bir küresel düzen yaratmak” dedi.
Rusya
’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği
, BM Güvenlik Konseyi
toplantısı için kurumun merkez binasının bulunduğu New York
’a gitmesi planlanan Rus gazetecilere ABD
tarafından vize
verilmeyerek seyahatlerinin engellendiğini duyurdu. ABD’nin bu tavrı ise Barış İçin Uluslararası Çok Taraflılık ve Diplomasi Günü
’ne denk geldi. Yaşananlara tepki gösteren Rus makamlar, ABD'nin bu hareketini ‘uluslararası hukukun bir kez daha hiçe sayılması’ olarak nitelendirirken, Washington’un ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim konusundaki gerçek tutumunu bir kez daha ortaya koyduğu açıklamasında bulundu
.
Lavrov: Bunu unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
New York’a gitmeden önce açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, bu konudan da bahsederek ABD’ye sert çıktı
. Vize vermemiş olmasını unutmayacaklarının ve affetmeyeceklerinin altını çizen Lavrov, “Kendini ‘en güçlü, en akıllı, en özgürlükçü, en adil’ olarak tanımlayan bu ülke, korkup aptalca bir şey yaptı ve ifade özgürlüğünü korumak ve bilgiye ulaşım hakkı gibi önem verdiğini söylediği değerlere esasında nasıl baktığını göstermiş oldu”
eleştirisinde bulundu.
Bir ay arayla ikinci ‘vize engeli’
Mart ayında da ABD’nin, BM Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu çalışmalarına katılmayı planlayan birkaç Rus diplomata vize vermediği ortaya çıkmış, BM Genel Sekreteri Sözcüsü ise bu durumun çözüme kavuşturulmasını umduklarını aktarmıştı. Fakat bu açıklamalara rağmen ABD’li yetkililerin yol açtığı ‘diplomatik sorun’ çözülememişti.
‘ABD’li yetkililer düşmanlık tohumları ekiyor’
Konuyu Sputnik’e değerlendiren Harici Genel Yayın Yönetmeni Tunç Akkoç, “Ukrayna krizinin başından bu yana ABD’li yetkililer maalesef ısrarla ve gördüğüm kadarıyla planlı bir biçimde sanat alanına, sportif aktivitelere ve insanlar arası ilişkilere dahi düşmanlık tohumları ekiyor. Halbuki geçmişe baktığımızda, savaş koşullarında bile ülkeler ve taraflar arasında iletişimin ve diplomasinin sürdüğünü görüyoruz” dedi ve ekledi:
‘ABD’nin amacı Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha yıkıcı bir küresel düzen yaratmak’
“Hele hele gazetecilik faaliyetinin ve basın özgürlüğünün bu gibi kriz durumlarında özel bir anlamı vardır. Açıkçası Rus gazetecilere vize vermemek, asgari bir medeni davranışın yokluğunun göstergesidir. Benim kanaatim, ABD yönetimi bu gibi tahrik edici ve kamplaştırıcı uygulamaları belirli bir amaç doğrultusunda devreye sokuyor. O amaç da dünyayı iki kampa ayırmak ve Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha yıkıcı bir küresel düzen yaratmak. Aklı selim herkes ve bilhassa uluslararası kuruluşların yetkilileri buna yüksek sesle itiraz etmeli.”