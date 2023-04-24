https://sputniknews.com.tr/20230424/cihat-yayci-turkiye-ve-suriyenin-dogu-akdenizde-anlasmasi-yunan-rum-oyununu-bozar-1070110971.html

Cihat Yaycı: Türkiye ve Suriye’nin Doğu Akdeniz’de anlaşması Yunan-Rum oyununu bozar

Cihat Yaycı: Türkiye ve Suriye’nin Doğu Akdeniz’de anlaşması Yunan-Rum oyununu bozar

Türkiye ve Mısır’ın ilişkilerini normalleştirmesiyle yapılabilecek yeni anlaşmaların Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirmesi bekleniyor. Aynı zamanda Türkiye ve... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T14:48+0300

2023-04-24T14:48+0300

2023-04-24T15:00+0300

görüş

türkiye

suriye

mısır

ankara

şam

kahire

doğu akdeniz

akdeniz

yunanistan

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Türkiye’nin bölge ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirme adımlarının büyük hidrokarbon yataklarına sahip Doğu Akdeniz’de önemli gelişmeleri beraberinde getireceği öngörülüyor.Doğu Akdeniz’in iki uzun kıyıya sahip ülkesi Mısır ile yapılacak bir deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmasının iki ülke açısından da önemli avantajları bulunuyor. Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, bunu, “Yunanistan ve Güney Kıbrıs yerine Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşması yapan Mısır, şu andakine nazaran yaklaşık 3 Kıbrıs adası büyüklüğünde alan kazanacak” diye açıklıyor.Bu süreçte Türkiye ve Suriye arasında da normalleşme görüşmeleri Rusya ve İran aracılığıyla sürüyor. Gelecekte sağlanabilecek barışın hem Suriye’nin terörden temizlenmesine hem de Türkiye’nin sığınmacı yükünün azalmasına katkı sunacağı şimdiden söylenebilir. Peki, bu normalleşmenin ardından denizlerde atılacak adımlar ne sağlar?‘Suriye, MEB’i bildirdi’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Yaycı, Suriye’nin Doğu Akdeniz’deki durumuna ilişkin şu bilgeleri paylaştı:‘Mavi Vatan kazandırıyor’“Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi her iki ülkenin menfaatinedir” diye devam eden Yaycı, bunu şöyle anlattı:‘Türkiye’nin envanterinden Suriye de istifade edebilir’Yaycı, ortak enerji politikalarına dair ise “Türkiye’nin sismik araştırma gemileri ve sondaj gemileri var. Personel de yetişiyor. Türkiye’nin bu envanterinden Suriye de istifade edebilir. Suriye’ye de katkı sağlanmış olur. Bu bölgelerde gerekirse ortak üretim de yapılabilir. Bu her iki ülkenin de refahı açsısından son derece faydalı olur. Türkiye bir boru hattı ülkesidir. Boru hatları da eklemlenerek ihraç edilecek enerji kaynaklarından bu kullanılabilir” değerlendirmesinde bulundu.Cihat Yaycı, “Mavi Vatan, Türkiye ve Suriye’yi yaklaştırmak için çok önemli bir politikadır” diye de ekledi.

suriye

mısır

ankara

şam

kahire

yunanistan

güney kıbrıs

kuzey kıbrıs

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2023

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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