https://sputniknews.com.tr/20230423/lavrov-abdnin-rus-gazetecilere-vize-vermemis-olmasini-affetmeyecegiz-1070081829.html

Lavrov: ABD’nin Rus gazetecilere vize vermemiş olmasını affetmeyeceğiz

Lavrov: ABD’nin Rus gazetecilere vize vermemiş olmasını affetmeyeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantıları için kendisiyle beraber bu kente gidecek Rus... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T16:36+0300

2023-04-23T16:36+0300

2023-04-23T17:34+0300

dünya

rusya

vize

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler toplantıları için New York’a uçmadan önce yaptığı açıklamalarda, kendisiyle beraber New York’a gitmesi gereken Rus gazetecilere ABD’nin vize vermemiş olmasını eleştirdi.“Amerikan meslektaşlarımızın böyle şeyler yapmalarıyla ünlü olduklarını biliyorum, fakat çirkin davranışları konusunda gözler bu kadar üstlerindeyken bu sefer farklı davranacaklarını düşünmüştüm” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: Rusya Dışişleri Bakanı, “En önemlisi de sizi temin ederim ki bunu unutmayacağız ve affetmeyeceğiz” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230307/abd-bm-toplantisina-giden-rus-diplomatlara-vize-vermedi-1067911336.html

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