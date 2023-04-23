https://sputniknews.com.tr/20230423/lavrov-abdnin-rus-gazetecilere-vize-vermemis-olmasini-affetmeyecegiz-1070081829.html
Lavrov: ABD’nin Rus gazetecilere vize vermemiş olmasını affetmeyeceğiz
Lavrov: ABD’nin Rus gazetecilere vize vermemiş olmasını affetmeyeceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantıları için kendisiyle beraber bu kente gidecek Rus... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T16:36+0300
2023-04-23T16:36+0300
2023-04-23T17:34+0300
dünya
rusya
vize
sergey lavrov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0f/1067093285_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_066c69690794090119f24f342100662c.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler toplantıları için New York’a uçmadan önce yaptığı açıklamalarda, kendisiyle beraber New York’a gitmesi gereken Rus gazetecilere ABD’nin vize vermemiş olmasını eleştirdi.“Amerikan meslektaşlarımızın böyle şeyler yapmalarıyla ünlü olduklarını biliyorum, fakat çirkin davranışları konusunda gözler bu kadar üstlerindeyken bu sefer farklı davranacaklarını düşünmüştüm” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: Rusya Dışişleri Bakanı, “En önemlisi de sizi temin ederim ki bunu unutmayacağız ve affetmeyeceğiz” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230307/abd-bm-toplantisina-giden-rus-diplomatlara-vize-vermedi-1067911336.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0f/1067093285_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_3d7484e69bab77ce9db04953a8851b69.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, vize, sergey lavrov
rusya, vize, sergey lavrov
Lavrov: ABD’nin Rus gazetecilere vize vermemiş olmasını affetmeyeceğiz
16:36 23.04.2023 (güncellendi: 17:34 23.04.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantıları için kendisiyle beraber bu kente gidecek Rus gazetecilere ABD’nin vize vermemiş olmasını unutmayacaklarını ve affetmeyeceklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler toplantıları için New York’a uçmadan önce yaptığı açıklamalarda, kendisiyle beraber New York’a gitmesi gereken Rus gazetecilere ABD’nin vize vermemiş olmasını eleştirdi.
“Amerikan meslektaşlarımızın böyle şeyler yapmalarıyla ünlü olduklarını biliyorum, fakat çirkin davranışları konusunda gözler bu kadar üstlerindeyken bu sefer farklı davranacaklarını düşünmüştüm” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kendini ‘en güçlü, en akıllı, en özgürlükçü, en adil’ olarak tanımlayan bu ülke, korkup aptalca bir şey yaptı ve ifade özgürlüğünü korumak ve bilgiye ulaşım hakkı gibi önem verdiğini söylediği değerlere esasında nasıl baktığını göstermiş oldu.”
Rusya Dışişleri Bakanı, “En önemlisi de sizi temin ederim ki bunu unutmayacağız ve affetmeyeceğiz” diye ekledi.