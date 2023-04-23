https://sputniknews.com.tr/20230423/rusya-gazetecilere-vize-verilmemesi-nedeniyle-bmnin-abdye-yonelik-adimlar-atmasini-bekliyoruz-1070086534.html

Rusya: Gazetecilere vize verilmemesi nedeniyle BM’nin ABD’ye yönelik adımlar atmasını bekliyoruz

Rusya: Gazetecilere vize verilmemesi nedeniyle BM’nin ABD’ye yönelik adımlar atmasını bekliyoruz

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi toplantıları için Dışişleri Bakanı Lavrov ile birlikte gitmesi planlanan... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T21:03+0300

2023-04-23T21:03+0300

2023-04-23T21:03+0300

dünya

rusya

gazeteci

vize

sergey lavrov

new york

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi toplantıları için Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte gitmesi planlanan gazetecilere vize vermemesi ile ilgili açıklamada bulundu.Açıklamada, “BM yönetiminin ve ilgili uluslararası kuruluşların bu çirkin duruma gereken ilgiyi göstermesini ve ihlal edene yönelik gerekli adımları atmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.Açıklama şöyle devam etti:Rusya’nın bu adımı ABD'nin uluslararası hukuku bir kez daha hiçe sayması olarak değerlendirdiğine dikkat çekilen açıklamada, Rus gazetecilerin BM etkinliklerine kabul edilmemesinin, Amerikan makamlarının ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim konusundaki gerçek tutumunu bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230423/bmgk-toplantisi-icin-gidecegi-abdden-vize-alamayan-sputnik-muhabiri-daha-fazla-tepki-bekliyoruz-1070086224.html

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rusya, gazeteci, vize, sergey lavrov, new york, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), sputnik, ria novosti