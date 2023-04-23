https://sputniknews.com.tr/20230423/rusya-gazetecilere-vize-verilmemesi-nedeniyle-bmnin-abdye-yonelik-adimlar-atmasini-bekliyoruz-1070086534.html
Rusya: Gazetecilere vize verilmemesi nedeniyle BM’nin ABD’ye yönelik adımlar atmasını bekliyoruz
Rusya: Gazetecilere vize verilmemesi nedeniyle BM’nin ABD’ye yönelik adımlar atmasını bekliyoruz
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi toplantıları için Dışişleri Bakanı Lavrov ile birlikte gitmesi planlanan... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T21:03+0300
2023-04-23T21:03+0300
2023-04-23T21:03+0300
dünya
rusya
gazeteci
vize
sergey lavrov
new york
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
sputnik
ria novosti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102816/14/1028161478_0:240:4600:2828_1920x0_80_0_0_81e7e020c441cb48305452e9a7f22c9d.jpg
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi toplantıları için Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte gitmesi planlanan gazetecilere vize vermemesi ile ilgili açıklamada bulundu.Açıklamada, “BM yönetiminin ve ilgili uluslararası kuruluşların bu çirkin duruma gereken ilgiyi göstermesini ve ihlal edene yönelik gerekli adımları atmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.Açıklama şöyle devam etti:Rusya’nın bu adımı ABD'nin uluslararası hukuku bir kez daha hiçe sayması olarak değerlendirdiğine dikkat çekilen açıklamada, Rus gazetecilerin BM etkinliklerine kabul edilmemesinin, Amerikan makamlarının ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim konusundaki gerçek tutumunu bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230423/bmgk-toplantisi-icin-gidecegi-abdden-vize-alamayan-sputnik-muhabiri-daha-fazla-tepki-bekliyoruz-1070086224.html
rusya
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102816/14/1028161478_255:0:4344:3067_1920x0_80_0_0_82d3cae4591bf30217f2f64ede940a80.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, gazeteci, vize, sergey lavrov, new york, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), sputnik, ria novosti
rusya, gazeteci, vize, sergey lavrov, new york, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), sputnik, ria novosti
Rusya: Gazetecilere vize verilmemesi nedeniyle BM’nin ABD’ye yönelik adımlar atmasını bekliyoruz
Abone ol
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi toplantıları için Dışişleri Bakanı Lavrov ile birlikte gitmesi planlanan gazetecilere vize verilmemesi üzerine BM’nin ABD’ye yönelik adımlar atmasını beklediğini bildirdi.
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi toplantıları için Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte gitmesi planlanan gazetecilere vize vermemesi ile ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada, “BM yönetiminin ve ilgili uluslararası kuruluşların bu çirkin duruma gereken ilgiyi göstermesini ve ihlal edene yönelik gerekli adımları atmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Açıklama şöyle devam etti:
“ABD, BM Merkezi Kurumlar Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini bir kez daha ihlal ederek, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi başkanlığı çerçevesindeki önemli etkinliklere katılmak üzere New York'a Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a eşlik etmesi gereken Rus gazetecilere vize vermeyi reddetti. Aynı zamanda Rus medya temsilcileri, BM akreditasyonu dahil olmak üzere ilgili tüm formalitelere ve sürelere uydu.”
Rusya’nın bu adımı ABD'nin uluslararası hukuku bir kez daha hiçe sayması olarak değerlendirdiğine dikkat çekilen açıklamada, Rus gazetecilerin BM etkinliklerine kabul edilmemesinin, Amerikan makamlarının ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim konusundaki gerçek tutumunu bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.