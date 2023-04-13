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Macron'un vekilleri YPG/YPJ sözcüleriyle görüştü: 'Türkiye, İran emperyalizmi risklerini tartıştık'
Macron'un vekilleri YPG/YPJ sözcüleriyle görüştü: 'Türkiye, İran emperyalizmi risklerini tartıştık'
Ankara'nın daha iki hafta önce 'terör' uyarısı eşliğinde kınamasına rağmen Paris, YPG/YPJ'ye destek adımlarını devam ettirdi. Fransız Senatosu'nda ağırlanıp... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T18:30+0300
2023-04-13T18:55+0300
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Ankara'nın PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak gördüğü ve ilişkili diğer yapılarla birlikte ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istediği PYD ile askeri kolu YPG/YPJ'ye, NATO müttefiki Fransa'dan yeni bir 'jest' geldi. Fransa'nın Ortadoğu'da nüfuzunu kaybetmemeye yönelik Kürt politikası uyarınca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın milletvekilleri YPG Sözcüsü Nuri Mehmad, YPJ Sözcüsü Ruksan Mihemed ve 'Rojava'nın Fransa Temsilcisi' olarak tanınan PYD'li Halid İsa'yı kabul etti. Milletvekili Sarah Tanzilli, görüntülerini Twitter'da paylaştığı görüşmeyi 'heyecan verici' diye niteledi. Tanzilli, "Kürt demokratik ve feminist modelini, DEAŞ’ın dirilişi ve Türkiye ile İran emperyalizmlerine bağlı riskleri ele aldık" diye yazdı.Daha önce Fransız-Kürt Girişimciler Birliği'nin (UEFK) organize ettiği Nevruz resepsiyonunda Fransız Senatosu'nda ağırlanan Mehmad ile Mihemed'e onur madalyası verilmişti.Bunun üzerine Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu bakanlığa çağıran Türk Dışişleri, olayı 'en güçlü ifadelerle' kınamıştı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da "NATO üyesi Fransa’nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır" açıklamasını yapmıştı. Ankara'nın uyarısına rağmen başını ABD'nin çektiği pek çok müttefik ülke, YPG ve öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) 'terör örgütü' olarak tanımayı reddediyor, onun yerine IŞİD'e karşı mücadelede kilit müttefik oldukları gerekçesiyle destekliyor. Destek, silah vermekten tüm Suriye'ye ait olan petrol ve buğdayın çalınıp yağmalanması ve gelirinin bu yapılara aktarılmasına kadar uzanıyor. Bu da Suriye krizinin ve ABD ile müttefiklerinin desteklediği cihatçıları yenen Suriye devletinin ülke topraklarının tamamında kontrolü sağlaması sürecinin uzamasına neden oluyor.
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fransa, avrupa, türkiye, ortadoğu, pkk, ypg, ypj, emmanuel macron, milletvekili, terör örgütü, iran, emperyalizm, risk, abd
fransa, avrupa, türkiye, ortadoğu, pkk, ypg, ypj, emmanuel macron, milletvekili, terör örgütü, iran, emperyalizm, risk, abd

Macron'un vekilleri YPG/YPJ sözcüleriyle görüştü: 'Türkiye, İran emperyalizmi risklerini tartıştık'

18:30 13.04.2023 (güncellendi: 18:55 13.04.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Sarah Tanzilli@sarah_tanzilliFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın milletvekilleri, YPJ Sözcüsü Ruksan Mihemed ile YPG Sözcüsü Nuri Mehmad'i kabul etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın milletvekilleri, YPJ Sözcüsü Ruksan Mihemed ile YPG Sözcüsü Nuri Mehmad'i kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© Fotoğraf : Twitter/Sarah Tanzilli@sarah_tanzilli
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Ankara'nın daha iki hafta önce 'terör' uyarısı eşliğinde kınamasına rağmen Paris, YPG/YPJ'ye destek adımlarını devam ettirdi. Fransız Senatosu'nda ağırlanıp onur madalyası verilen YPG ile YPJ sözcüleri, bu kez Macron'un partisinin milletvekilleri tarafından kabul edildi.
Ankara'nın PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak gördüğü ve ilişkili diğer yapılarla birlikte ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istediği PYD ile askeri kolu YPG/YPJ'ye, NATO müttefiki Fransa'dan yeni bir 'jest' geldi.
Fransa'nın Ortadoğu'da nüfuzunu kaybetmemeye yönelik Kürt politikası uyarınca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın milletvekilleri YPG Sözcüsü Nuri Mehmad, YPJ Sözcüsü Ruksan Mihemed ve 'Rojava'nın Fransa Temsilcisi' olarak tanınan PYD'li Halid İsa'yı kabul etti.
Milletvekili Sarah Tanzilli, görüntülerini Twitter'da paylaştığı görüşmeyi 'heyecan verici' diye niteledi.
Tanzilli, "Kürt demokratik ve feminist modelini, DEAŞ’ın dirilişi ve Türkiye ile İran emperyalizmlerine bağlı riskleri ele aldık" diye yazdı.
Daha önce Fransız-Kürt Girişimciler Birliği'nin (UEFK) organize ettiği Nevruz resepsiyonunda Fransız Senatosu'nda ağırlanan Mehmad ile Mihemed'e onur madalyası verilmişti.
Bunun üzerine Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu bakanlığa çağıran Türk Dışişleri, olayı 'en güçlü ifadelerle' kınamıştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da "NATO üyesi Fransa’nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır" açıklamasını yapmıştı.
Ankara'nın uyarısına rağmen başını ABD'nin çektiği pek çok müttefik ülke, YPG ve öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) 'terör örgütü' olarak tanımayı reddediyor, onun yerine IŞİD'e karşı mücadelede kilit müttefik oldukları gerekçesiyle destekliyor. Destek, silah vermekten tüm Suriye'ye ait olan petrol ve buğdayın çalınıp yağmalanması ve gelirinin bu yapılara aktarılmasına kadar uzanıyor.
Bu da Suriye krizinin ve ABD ile müttefiklerinin desteklediği cihatçıları yenen Suriye devletinin ülke topraklarının tamamında kontrolü sağlaması sürecinin uzamasına neden oluyor.
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