https://sputniknews.com.tr/20230413/macronun-vekilleri-ypgypj-sozculeriyle-gorustu-turkiye-iran-emperyalizmi-risklerini-tartistik-1069639149.html

Macron'un vekilleri YPG/YPJ sözcüleriyle görüştü: 'Türkiye, İran emperyalizmi risklerini tartıştık'

Macron'un vekilleri YPG/YPJ sözcüleriyle görüştü: 'Türkiye, İran emperyalizmi risklerini tartıştık'

Ankara'nın daha iki hafta önce 'terör' uyarısı eşliğinde kınamasına rağmen Paris, YPG/YPJ'ye destek adımlarını devam ettirdi. Fransız Senatosu'nda ağırlanıp... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T18:30+0300

2023-04-13T18:30+0300

2023-04-13T18:55+0300

dünya

fransa

avrupa

türkiye

ortadoğu

pkk

ypg

ypj

emmanuel macron

milletvekili

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069640249_0:0:1082:608_1920x0_80_0_0_b2802b1207abe2d37ebb9479d266f535.jpg

Ankara'nın PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak gördüğü ve ilişkili diğer yapılarla birlikte ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istediği PYD ile askeri kolu YPG/YPJ'ye, NATO müttefiki Fransa'dan yeni bir 'jest' geldi. Fransa'nın Ortadoğu'da nüfuzunu kaybetmemeye yönelik Kürt politikası uyarınca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın milletvekilleri YPG Sözcüsü Nuri Mehmad, YPJ Sözcüsü Ruksan Mihemed ve 'Rojava'nın Fransa Temsilcisi' olarak tanınan PYD'li Halid İsa'yı kabul etti. Milletvekili Sarah Tanzilli, görüntülerini Twitter'da paylaştığı görüşmeyi 'heyecan verici' diye niteledi. Tanzilli, "Kürt demokratik ve feminist modelini, DEAŞ’ın dirilişi ve Türkiye ile İran emperyalizmlerine bağlı riskleri ele aldık" diye yazdı.Daha önce Fransız-Kürt Girişimciler Birliği'nin (UEFK) organize ettiği Nevruz resepsiyonunda Fransız Senatosu'nda ağırlanan Mehmad ile Mihemed'e onur madalyası verilmişti.Bunun üzerine Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu bakanlığa çağıran Türk Dışişleri, olayı 'en güçlü ifadelerle' kınamıştı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da "NATO üyesi Fransa’nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır" açıklamasını yapmıştı. Ankara'nın uyarısına rağmen başını ABD'nin çektiği pek çok müttefik ülke, YPG ve öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) 'terör örgütü' olarak tanımayı reddediyor, onun yerine IŞİD'e karşı mücadelede kilit müttefik oldukları gerekçesiyle destekliyor. Destek, silah vermekten tüm Suriye'ye ait olan petrol ve buğdayın çalınıp yağmalanması ve gelirinin bu yapılara aktarılmasına kadar uzanıyor. Bu da Suriye krizinin ve ABD ile müttefiklerinin desteklediği cihatçıları yenen Suriye devletinin ülke topraklarının tamamında kontrolü sağlaması sürecinin uzamasına neden oluyor.

fransa

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, avrupa, türkiye, ortadoğu, pkk, ypg, ypj, emmanuel macron, milletvekili, terör örgütü, iran, emperyalizm, risk, abd