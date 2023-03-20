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ABD'den terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye başsağlığı mesajı
ABD'den terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye başsağlığı mesajı
ABD Uluslararası Koalisyon Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı, Irak’ın Duhok kentindeki helikopter kazasında ölen terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T16:07+0300
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ABD Uluslararası Koalisyon Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabında, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin komutanı Mazlum Abdi’nin kazada ölen teröristlere ilişkin paylaşımı alıntılanarak, “Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ortak gücümüze ve kısa süre önce bir helikopter kazasında hayatını kaybeden kahramanların yakınlarına kalpten başsağlığı diliyoruz. Suriye’de güvenlik ve istikrarı korumaya devam ederken, ülkeleri için yaptıkları fedakârlıklar ve bağlılıkları unutulmayacak” ifadeleri kullanıldı.Çarşamba akşamı Irak’ın Duhok kentinde meydana gelen kazada 9 terörist ölmüş, YPG kazadan iki gün sonra yaptığı açıklamada ölenlerin ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon kapsamında görev yaptığını savunmuştu.ABD’nin öncülük ettiği koalisyon güçleri 2015’ten bu yana YPG'lilere eğitim veriyor.Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili Demokratik Suriye Güçleri (DSG) gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230319/ikby-basbakani-barzani-duhokta-dusen-helikopter-kyb-icindeki-bir-grup-tarafindan-satin-alindi--1068446979.html
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ABD'den terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye başsağlığı mesajı
16:07 20.03.2023 (güncellendi: 16:16 20.03.2023) Abone ol
ABD Uluslararası Koalisyon Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı, Irak’ın Duhok kentindeki helikopter kazasında ölen terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye mensup 9 terörist için başsağlığı diledi.
ABD Uluslararası Koalisyon Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabında, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin komutanı Mazlum Abdi’nin kazada ölen teröristlere ilişkin paylaşımı alıntılanarak, “Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ortak gücümüze ve kısa süre önce bir helikopter kazasında hayatını kaybeden kahramanların yakınlarına kalpten başsağlığı diliyoruz. Suriye’de güvenlik ve istikrarı korumaya devam ederken, ülkeleri için yaptıkları fedakârlıklar ve bağlılıkları unutulmayacak” ifadeleri kullanıldı.
Çarşamba akşamı Irak’ın Duhok kentinde meydana gelen kazada 9 terörist ölmüş, YPG kazadan iki gün sonra yaptığı açıklamada ölenlerin ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon kapsamında görev yaptığını savunmuştu.
ABD’nin öncülük ettiği koalisyon güçleri 2015’ten bu yana YPG'lilere eğitim veriyor.
Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili Demokratik Suriye Güçleri (DSG) gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.