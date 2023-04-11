https://sputniknews.com.tr/20230411/dendias-yunan-karasularini-12-mile-genisletmek-hakkimiz-turkiyenin-savas-tehdidi-kabul-edilemez-1069531783.html
Dendias: Yunan karasularını 12 mile genişletmek hakkımız, Türkiye'nin savaş tehdidi kabul edilemez
Dendias: Yunan karasularını 12 mile genişletmek hakkımız, Türkiye'nin savaş tehdidi kabul edilemez
Cuma günü Gökçeada’ya gitmesi öncesi dün Skai kanalına konuşan Dendias, hem 'Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki deniz sınırlarını genişletme hakkı olduğu'... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T18:08+0300
2023-04-11T18:08+0300
2023-04-11T18:09+0300
dünya
mevlüt çavuşoğlu
nikos dendias
türkiye
yunanistan
karasuları
ege denizi
avrupa
fener rum patriği bartholomeos
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2022'de Tayfun füzelerinin Atina'yı vuracağından Yunanlıların ürktüğünden söz edip "E vuracak tabii" demesinden Şubat 2023 depreminde Yunanistan'ın Türkiye'nin yardımına koşmasının ardından çok sık görüşme ve yakın ilişki evresine geçilirken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 2 ay içinde 2. kez Türkiye’ye gelecek.Dendias, cuma günü Gökçeada’ya gitmesi öncesi dün Yunan Skai kanalına verdiği demeçte, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki deniz sınırlarını genişletme hakkı olduğu iddiasını tekrarlayarak Türkiye ile ilgili ortaya karışık mesajlar verdi.1982 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) atıfla 'Yunanistan'ın tek taraflı olarak Ege'de karasularını 6 milden 12 mile genişletme hakkı bulunduğunu' savunan Dendias, Türkiye'nin bu konudaki tehditlerinin ise 'kabul edilemez' olduğunu dile getirdi:1982 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS), devletlere karasularının genişliğini 12 deniz miline kadar belirleme hakkı veriyor. Ama Atina bunu yaparsa, Yunanistan karasuları Ege Denizi’nin yüzde 70'ini oluşturacak, hatta belli bazı noktalarda Türkiye topraklarının içine kadar girecek. Dolayısıyla TBMM, 1995 yılında aldığı kararla, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkartmasının savaş nedeni (casus belli) olacağını ilan etmişti. Ancak sağcı Kiryakos Miçotakis'in 2019'da başbakanlığa gelmesinden beri, Atina, Yunan karasularını Girit'in güneyinde ve batısında 12 mile çıkarmayı yeniden gündeme getirdi. Dendias, diğer yandan 'Türkiye ile ilişkilere dair iyimser olduğu' mesajını verdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türk-Yunan ilişkilerinde ortamın tamamen değiştiğini belirterek şu vurguyu yaptı:Yunanistan Dışişleri Bakanı, iki NATO müttefiki ülke arasındaki mevcut anlaşmazlıklara atıfla "Başarı şansı çok az, ancak buna teşebbüs etmek ulusal zorunluluktur" vurgusunu yaptı. 'Atina'nın dış politikasında uzun süredir sabit olan pozisyonlarından vazgeçmediğini' belirten Dendias, "İyimser, ama aynı zamanda temkinli olmalıyız ve naif olmamalıyız" diye ekledi. Her iki ülkede mayıs ayında yapılacak seçimlerden sonra acil konuların müzakere edilmesinin muhtemel olacağını söyleyen Dendias, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile iyi arkadaş olduklarını aktararak "Onu cep telefonundan arama rahatlığını her zaman yaşadım" diye konuştu.Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Gökçeada'da yöneteceği Paskalya Bayramı öncesi Hayırlı Cuma ayinine katılacağını belirten Yunan Dışişleri Bakanı, "Türk makamları, bu ziyaretin gerçekleşmesi için her türlü kolaylığı gösterdiler. Her şey için de yardımcı oldular" dedi. 20 Mart'ta Brüksel'deki Çavuşoğlu-Dendias görüşmesinde Türkiye'nin Yunanistan'ın 2025-2026'da BM Güvenlik Konseyi'nde geçici üyeliği kampanyasını ve Atina'nın da Ankara'nın Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) genel sekreter adaylığını desteklemesinde mutabık kalındı. Geçen hafta Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, depremin yaralarının sarılması gündemiyle Hatay'ı ziyaret edip Türk mevkidaşı Hulusi Akar'la görüştü.
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mevlüt çavuşoğlu, nikos dendias, türkiye, yunanistan, karasuları, ege denizi, avrupa, fener rum patriği bartholomeos
mevlüt çavuşoğlu, nikos dendias, türkiye, yunanistan, karasuları, ege denizi, avrupa, fener rum patriği bartholomeos
Dendias: Yunan karasularını 12 mile genişletmek hakkımız, Türkiye'nin savaş tehdidi kabul edilemez
18:08 11.04.2023 (güncellendi: 18:09 11.04.2023) Abone ol
Cuma günü Gökçeada’ya gitmesi öncesi dün Skai kanalına konuşan Dendias, hem 'Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki deniz sınırlarını genişletme hakkı olduğu' iddiasını tekrarladı hem de 'Türkiye ile ilişkilere dair iyimser olduğu' mesajını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2022'de Tayfun füzelerinin Atina'yı vuracağından Yunanlıların ürktüğünden söz edip "E vuracak tabii" demesinden Şubat 2023 depreminde Yunanistan'ın Türkiye'nin yardımına koşmasının ardından çok sık görüşme ve yakın ilişki evresine geçilirken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 2 ay içinde 2. kez Türkiye’ye gelecek.
Dendias, cuma günü Gökçeada’ya gitmesi öncesi dün Yunan Skai kanalına verdiği demeçte, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki deniz sınırlarını genişletme hakkı olduğu iddiasını tekrarlayarak Türkiye ile ilgili ortaya karışık mesajlar verdi.
1982 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) atıfla 'Yunanistan'ın tek taraflı olarak Ege'de karasularını 6 milden 12 mile genişletme hakkı bulunduğunu' savunan Dendias, Türkiye'nin bu konudaki tehditlerinin ise 'kabul edilemez' olduğunu dile getirdi:
"UNCLOS 12 mile kadar diyor. Bence genişleme, Yunanistan'ın tek taraflı hakkı ve ülkenin ulusal çıkarlarına uygun olduğu zaman bunu kullanacağımızı söyledik."
1982 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS), devletlere karasularının genişliğini 12 deniz miline kadar belirleme hakkı veriyor. Ama Atina bunu yaparsa, Yunanistan karasuları Ege Denizi’nin yüzde 70'ini oluşturacak, hatta belli bazı noktalarda Türkiye topraklarının içine kadar girecek.
Dolayısıyla TBMM, 1995 yılında aldığı kararla, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkartmasının savaş nedeni (casus belli) olacağını ilan etmişti. Ancak sağcı Kiryakos Miçotakis'in 2019'da başbakanlığa gelmesinden beri, Atina, Yunan karasularını Girit'in güneyinde ve batısında 12 mile çıkarmayı yeniden gündeme getirdi.
Dendias, diğer yandan 'Türkiye ile ilişkilere dair iyimser olduğu' mesajını verdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türk-Yunan ilişkilerinde ortamın tamamen değiştiğini belirterek şu vurguyu yaptı:
Türkiye’nin şu anda bize uzattığı dostluk elini karşılıksız bırakmamız büyük bir hata olurdu. Önümüzde bir fırsat penceresi açıldı. Bu, ulusal çıkarlarımız açısından kritik bir adım.
Yunanistan Dışişleri Bakanı, iki NATO müttefiki ülke arasındaki mevcut anlaşmazlıklara atıfla "Başarı şansı çok az, ancak buna teşebbüs etmek ulusal zorunluluktur" vurgusunu yaptı.
'Atina'nın dış politikasında uzun süredir sabit olan pozisyonlarından vazgeçmediğini' belirten Dendias, "İyimser, ama aynı zamanda temkinli olmalıyız ve naif olmamalıyız" diye ekledi.
Her iki ülkede mayıs ayında yapılacak seçimlerden sonra acil konuların müzakere edilmesinin muhtemel olacağını söyleyen Dendias, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile iyi arkadaş olduklarını aktararak "Onu cep telefonundan arama rahatlığını her zaman yaşadım" diye konuştu.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Gökçeada'da yöneteceği Paskalya Bayramı öncesi Hayırlı Cuma ayinine katılacağını belirten Yunan Dışişleri Bakanı, "Türk makamları, bu ziyaretin gerçekleşmesi için her türlü kolaylığı gösterdiler. Her şey için de yardımcı oldular" dedi.
20 Mart'ta Brüksel'deki Çavuşoğlu-Dendias görüşmesinde Türkiye'nin Yunanistan'ın 2025-2026'da BM Güvenlik Konseyi'nde geçici üyeliği kampanyasını ve Atina'nın da Ankara'nın Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) genel sekreter adaylığını desteklemesinde mutabık kalındı.
Geçen hafta Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, depremin yaralarının sarılması gündemiyle Hatay'ı ziyaret edip Türk mevkidaşı Hulusi Akar'la görüştü.