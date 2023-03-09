https://sputniknews.com.tr/20230309/dendias-turkiye-ve-yunanistandaki-trajik-olaylar-iki-toplumu-yakinlastirdi-1068055448.html

Dendias: Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı

Dendias: Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'deki depremler ve Yunanistan'daki tren kazasının ardından iki ülke arasında oluşan olumlu atmosferin... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T21:41+0300

2023-03-09T21:41+0300

2023-03-09T21:41+0300

dünya

nikos dendias

yunanistan

türkiye-yunanistan ilişkileri

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Atina'da bir araya geldi.Düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremler ve Yunanistan'daki tren kazasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile aralarındaki yakın iletişime işaret eden Dendias, "Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı ve aramızda bir atmosfer oluştu" dedi.Dendias, bu atmosferin siyasi seviyede korunup korunmayacağına ilişkin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu belirterek, "Ancak bunu ilişkilerin normalleştirilmesi için değerlendirmeliyiz. Bunun Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında da olumlu etkisi olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.Dendias, Kıbrıs sorununa çift taraflı kabul edilecek bir çözüm bulunması için temel parametrenin Türkiye'nin duruşu olduğunu savundu.

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nikos dendias, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri