Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230309/dendias-turkiye-ve-yunanistandaki-trajik-olaylar-iki-toplumu-yakinlastirdi-1068055448.html
Dendias: Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı
Dendias: Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'deki depremler ve Yunanistan'daki tren kazasının ardından iki ülke arasında oluşan olumlu atmosferin... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T21:41+0300
2023-03-09T21:41+0300
dünya
nikos dendias
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0c/1056310992_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_f9a8b33fff93687c7a438f3764fc379d.jpg
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Atina'da bir araya geldi.Düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremler ve Yunanistan'daki tren kazasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile aralarındaki yakın iletişime işaret eden Dendias, "Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı ve aramızda bir atmosfer oluştu" dedi.Dendias, bu atmosferin siyasi seviyede korunup korunmayacağına ilişkin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu belirterek, "Ancak bunu ilişkilerin normalleştirilmesi için değerlendirmeliyiz. Bunun Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında da olumlu etkisi olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.Dendias, Kıbrıs sorununa çift taraflı kabul edilecek bir çözüm bulunması için temel parametrenin Türkiye'nin duruşu olduğunu savundu.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0c/1056310992_153:0:2872:2039_1920x0_80_0_0_1c805ba842b8d206de85f56b33a5b2dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nikos dendias, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri
nikos dendias, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri

Dendias: Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı

21:41 09.03.2023
© AFP 2023 / MAXIM SHEMETOVNikos Dendias
Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / MAXIM SHEMETOV
Abone olTelegram
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'deki depremler ve Yunanistan'daki tren kazasının ardından iki ülke arasında oluşan olumlu atmosferin, ilişkilerin normalleştirilmesi için değerlendirilmesini istediklerini söyledi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Atina'da bir araya geldi.
Düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremler ve Yunanistan'daki tren kazasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile aralarındaki yakın iletişime işaret eden Dendias, "Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı ve aramızda bir atmosfer oluştu" dedi.
Dendias, bu atmosferin siyasi seviyede korunup korunmayacağına ilişkin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu belirterek, "Ancak bunu ilişkilerin normalleştirilmesi için değerlendirmeliyiz. Bunun Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında da olumlu etkisi olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.
Dendias, Kıbrıs sorununa çift taraflı kabul edilecek bir çözüm bulunması için temel parametrenin Türkiye'nin duruşu olduğunu savundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала