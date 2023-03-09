https://sputniknews.com.tr/20230309/dendias-turkiye-ve-yunanistandaki-trajik-olaylar-iki-toplumu-yakinlastirdi-1068055448.html
Dendias: Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı
Dendias: Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'deki depremler ve Yunanistan'daki tren kazasının ardından iki ülke arasında oluşan olumlu atmosferin... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T21:41+0300
2023-03-09T21:41+0300
2023-03-09T21:41+0300
dünya
nikos dendias
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Atina'da bir araya geldi.Düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremler ve Yunanistan'daki tren kazasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile aralarındaki yakın iletişime işaret eden Dendias, "Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı ve aramızda bir atmosfer oluştu" dedi.Dendias, bu atmosferin siyasi seviyede korunup korunmayacağına ilişkin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu belirterek, "Ancak bunu ilişkilerin normalleştirilmesi için değerlendirmeliyiz. Bunun Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında da olumlu etkisi olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.Dendias, Kıbrıs sorununa çift taraflı kabul edilecek bir çözüm bulunması için temel parametrenin Türkiye'nin duruşu olduğunu savundu.
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nikos dendias, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri
nikos dendias, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri
Dendias: Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'deki depremler ve Yunanistan'daki tren kazasının ardından iki ülke arasında oluşan olumlu atmosferin, ilişkilerin normalleştirilmesi için değerlendirilmesini istediklerini söyledi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Atina'da bir araya geldi.
Düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremler ve Yunanistan'daki tren kazasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile aralarındaki yakın iletişime işaret eden Dendias, "Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı ve aramızda bir atmosfer oluştu" dedi.
Dendias, bu atmosferin siyasi seviyede korunup korunmayacağına ilişkin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu belirterek, "Ancak bunu ilişkilerin normalleştirilmesi için değerlendirmeliyiz. Bunun Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında da olumlu etkisi olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.
Dendias, Kıbrıs sorununa çift taraflı kabul edilecek bir çözüm bulunması için temel parametrenin Türkiye'nin duruşu olduğunu savundu.