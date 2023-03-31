https://sputniknews.com.tr/20230331/yunanistan-basbakani-micotakisten-turkiye-sinirindaki-duvarin-yapimini-tamamlama-sozu-1069010854.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye sınırındaki duvarın yapımını tamamlama sözü
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye sınırındaki duvarın yapımını tamamlama sözü
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, izinsiz göçmenlere karşı koruma sağlamak için Evros Bölgesi’nde Türkiye sınırındaki duvarın yapımını, Avrupa Birliği... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T17:27+0300
2023-03-31T17:27+0300
2023-03-31T17:27+0300
dünya
yunanistan
duvar
göçmen
kiryakos miçotakis
türkiye
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Gerakas kentinde seçmenlerle bir araya gelen Miçotakis, “Yarın Evros’a gideceğim. Evros’u ve ülkemizi izinsiz göçe karşı koruyan duvarın yapımıyla ilgili çalışmaların genişletilmesi kararını imzalama fırsatım olacak” ifadelerini kullandı.AB parlamentosunda sol partilerin sunduğu ve Yunanistan’ın en büyük muhalefet partisi SYRIZA’lı Avrupa milletvekili Dimitris Papadimulis’in de destek verdiği, sınırlara duvar yapımının finansmanını kesmeyi öngören düzenlemeyi sert dille eleştiren Miçotakis sözlerini şöyle sürdürdü: “Papadimulis, Avrupa Komisyonu’ndan Evros’taki duvarı finanse etmemeyi talep etti. Bakın, tüm bunlar gereksiz talepler. Bunun kınanması gerekiyor. Geleceğinizi doğru seçin.”Yunanistan’ın eylemleri sayesinde Avrupa’nın tutumunu değiştirdiğini ve şimdi Avrupa düzeyinde dış sınırların korunması gerektiğinin önemini kabul ettiğini dile getiren Miçotakis, “Ama bugün hükümetin çalışmalarını bozmak için mücadele eden herkese net söylüyorum. Avrupa’nın parası olsa da olmasa da Evros’taki duvarın yapımı tamamlanacak” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/yunanistan-basbakani-micotakis-goc-sorunu-icin-uclu-oneride-bulundu-turkiyeye-destek-sunmaliyiz-1067190767.html
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yunanistan, duvar, göçmen, kiryakos miçotakis, türkiye
yunanistan, duvar, göçmen, kiryakos miçotakis, türkiye
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye sınırındaki duvarın yapımını tamamlama sözü
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, izinsiz göçmenlere karşı koruma sağlamak için Evros Bölgesi’nde Türkiye sınırındaki duvarın yapımını, Avrupa Birliği (AB) fon sağlasa da sağlamasa tamamlayacaklarını ifade etti.
Gerakas kentinde seçmenlerle bir araya gelen Miçotakis, “Yarın Evros’a gideceğim. Evros’u ve ülkemizi izinsiz göçe karşı koruyan duvarın yapımıyla ilgili çalışmaların genişletilmesi kararını imzalama fırsatım olacak” ifadelerini kullandı.
AB parlamentosunda sol partilerin sunduğu ve Yunanistan’ın en büyük muhalefet partisi SYRIZA’lı Avrupa milletvekili Dimitris Papadimulis’in de destek verdiği, sınırlara duvar yapımının finansmanını kesmeyi öngören düzenlemeyi sert dille eleştiren Miçotakis sözlerini şöyle sürdürdü: “Papadimulis, Avrupa Komisyonu’ndan Evros’taki duvarı finanse etmemeyi talep etti. Bakın, tüm bunlar gereksiz talepler. Bunun kınanması gerekiyor. Geleceğinizi doğru seçin.”
Yunanistan’ın eylemleri sayesinde Avrupa’nın tutumunu değiştirdiğini ve şimdi Avrupa düzeyinde dış sınırların korunması gerektiğinin önemini kabul ettiğini dile getiren Miçotakis, “Ama bugün hükümetin çalışmalarını bozmak için mücadele eden herkese net söylüyorum. Avrupa’nın parası olsa da olmasa da Evros’taki duvarın yapımı tamamlanacak” dedi.