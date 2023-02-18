https://sputniknews.com.tr/20230218/yunanistan-basbakani-micotakis-goc-sorunu-icin-uclu-oneride-bulundu-turkiyeye-destek-sunmaliyiz-1067190767.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis göç sorunu için üçlü öneride bulundu: 'Türkiye'ye destek sunmalıyız'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis göç sorunu için üçlü öneride bulundu: 'Türkiye'ye destek sunmalıyız'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, göç sorununun sınırların korunması, iltica hakkı olmayanların geri gönderilmesi ve yasal göç yollarının sağlanmasından oluşan... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T04:04+0300
2023-02-18T04:04+0300
2023-02-18T04:04+0300
dünya
kiryakos miçotakis
yunanistan
göç
avrupa birliği
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen göç konulu panelde, Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin (AB) göç sorununa yaklaşımı ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yasadışı göç ile mücadele için sınırları korumanın önemli olduğunu ifade eden Miçotakis, AB içerisinde iltica hakkı bulunmayanların geri gönderilmesine ilişkin diğer ülkelerle çalışmanın da önemli olduğunu kaydetti.Türkiye ile çalışmaya çabalamalıyızMiçotakis, iltica hakkı olmayan yasadışı göçmenleri geri kabul edecek ülkelerin desteklenmesinin de önemli olduğuna dikkati çekerek, "Transit ülkeler de önemli" diye konuştu.Türkiye'nin AB ile 2016'da imzaladığı göç anlaşmasına da atıfta bulunan Miçotakis, "Türkiye ile çalışmaya çabalamalıyız, Türkiye'ye destek sunmalıyız" dedi.'Sınır koruması çözümün bir parçası, tek çözüm değil'Miçotakis, Yunanistan'ın mevsimlik işçi istihdamı için Bangladeş ve Mısır ile yaptığı göçmen kabul anlaşmalarını hatırlatarak, göç yoluyla Avrupa'da daha güzel bir gelecek arayışında olan insanlara yasal yollar önermenin önemli olduğunu belirtti.Sınırların korunması ve yasal göçün teşviki için "büyük bir kapının olduğu büyük bir duvar" benzetmesi yapan Miçotakis, "Sınır koruması çözümün bir parçası, tek çözüm değil ancak sınır koruması çözümün bir parçası olmalı" diye konuştu.Miçotakis, Yunanistan'ın da yasadışı göçle mücadele etmek zorunda olduğuna işaret ederek, "Bizim de yardıma, desteğe ve dayanışmaya ihtiyacımız var" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230217/bulgaristanda-terkedilmis-bir-kamyonda-18-gocmen-olu-bulundu-1067180936.html
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kiryakos miçotakis, yunanistan, göç, avrupa birliği
kiryakos miçotakis, yunanistan, göç, avrupa birliği
Yunanistan Başbakanı Miçotakis göç sorunu için üçlü öneride bulundu: 'Türkiye'ye destek sunmalıyız'
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, göç sorununun sınırların korunması, iltica hakkı olmayanların geri gönderilmesi ve yasal göç yollarının sağlanmasından oluşan üç ayaklı bir yaklaşım ile çözülebileceğini belirtti. Türkiye'nin AB ile 2016'da imzaladığı göç anlaşmasına da atıfta bulunan Miçotakis, "Türkiye'ye destek sunmalıyız" dedi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen göç konulu panelde, Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin (AB) göç sorununa yaklaşımı ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yasadışı göç ile mücadele için sınırları korumanın önemli olduğunu ifade eden Miçotakis, AB içerisinde iltica hakkı bulunmayanların geri gönderilmesine ilişkin diğer ülkelerle çalışmanın da önemli olduğunu kaydetti.
Türkiye ile çalışmaya çabalamalıyız
Miçotakis, iltica hakkı olmayan yasadışı göçmenleri geri kabul edecek ülkelerin desteklenmesinin de önemli olduğuna dikkati çekerek, "Transit ülkeler de önemli" diye konuştu.
Türkiye'nin AB ile 2016'da imzaladığı göç anlaşmasına da atıfta bulunan Miçotakis, "Türkiye ile çalışmaya çabalamalıyız, Türkiye'ye destek sunmalıyız" dedi.
'Sınır koruması çözümün bir parçası, tek çözüm değil'
Miçotakis, Yunanistan'ın mevsimlik işçi istihdamı için Bangladeş ve Mısır ile yaptığı göçmen kabul anlaşmalarını hatırlatarak, göç yoluyla Avrupa'da daha güzel bir gelecek arayışında olan insanlara yasal yollar önermenin önemli olduğunu belirtti.
Sınırların korunması ve yasal göçün teşviki için "büyük bir kapının olduğu büyük bir duvar" benzetmesi yapan Miçotakis, "Sınır koruması çözümün bir parçası, tek çözüm değil ancak sınır koruması çözümün bir parçası olmalı" diye konuştu.
Miçotakis, Yunanistan'ın da yasadışı göçle mücadele etmek zorunda olduğuna işaret ederek, "Bizim de yardıma, desteğe ve dayanışmaya ihtiyacımız var" dedi.