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https://sputniknews.com.tr/20230217/bulgaristanda-terkedilmis-bir-kamyonda-18-gocmen-olu-bulundu-1067180936.html
Bulgaristan’da terkedilmiş bir kamyonda 18 göçmen ölü bulundu
Bulgaristan’da terkedilmiş bir kamyonda 18 göçmen ölü bulundu
Başkent Sofya’ya yakın Lokorsko köyünün merasında, Bulgar plakalı terkedilmiş bir kamyonda ülkeye yasadışı girdikleri ve Afgan oldukları değerlendirilen 18... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T21:03+0300
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dünya
bulgaristan
kaçak göçmenler
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Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, kamyondaki göçmen sayısının 40 olduğunu, sağ kalanların çeşitli hastanelere kaldırıldıklarını bildirdi.Ahşap yüklü kamyonun gizli bölmesine saklanan göçmenlerin ölüm nedeni araştırılıyor.Sürücüsü tarafından terkedilmiş; kaza yapmamış olan kamyon, vatandaşların ihbarı üzerine bulundu.Bulgar polisi olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
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bulgaristan, kaçak göçmenler
bulgaristan, kaçak göçmenler

Bulgaristan’da terkedilmiş bir kamyonda 18 göçmen ölü bulundu

21:03 17.02.2023
© AABulgaristan’da terkedilmiş bir kamyonda 18 kaçak göçmen ölü bulundu
Bulgaristan’da terkedilmiş bir kamyonda 18 kaçak göçmen ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AA
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Başkent Sofya’ya yakın Lokorsko köyünün merasında, Bulgar plakalı terkedilmiş bir kamyonda ülkeye yasadışı girdikleri ve Afgan oldukları değerlendirilen 18 göçmen ölü bulundu.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, kamyondaki göçmen sayısının 40 olduğunu, sağ kalanların çeşitli hastanelere kaldırıldıklarını bildirdi.
Ahşap yüklü kamyonun gizli bölmesine saklanan göçmenlerin ölüm nedeni araştırılıyor.
Sürücüsü tarafından terkedilmiş; kaza yapmamış olan kamyon, vatandaşların ihbarı üzerine bulundu.
Bulgar polisi olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
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